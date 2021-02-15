Правители Атлантиды, невесты Минотавра и другие тайны, которые хранит древний Кносский дворец

Руины Кносского дворца на Крите.
Когда археолог Артур Эванс обнаружил остатки дворца на Крите близ современного Гераклиона, он решил, что обнаружил обиталище легендарного критского царя Миноса – и лабиринт, где некогда бродил чудовищный Минотавр. Раскопки показали, что на Крите существовала развитая цивилизация, и она старше древнегреческой на тысячу – или тысячи – лет. Цивилизация, уничтоженная наводнением, как и легендарная Атлантида…
Таинственный символ на стене дворца.
Результаты дальнейших исследований просто поражали. Очевидно, критская цивилизация (Эванс предложил называть ее минойской в честь того самого царя) развивалась поразительным образом – ничто не указывало на существование фортификационных сооружений или военного флота. Однако же это государство существовало на стыке морских торговых путей и само существовало не только благодаря дарам щедрой природы, но и за счет торговли! Некоторые фрески изображают отряды чернокожих воинов, что дает возможность говорить о тесных морских связях Крита с африканскими странами. Некоторые считали минойскую цивилизацию матриархальной – на это указывали многочисленные фигурки богинь, скульптурные и живописные. Археолог Мария Гимбутас утверждала также, что об особом почтении к женщинам говорят повсеместные изображения лилий и бычьих голов, напоминающих женскую репродуктивную систему. Женщины на Крите были свободны, равны с мужчинами, могли управлять общиной и практиковали полиандрию.
Свободные и независимые критские женщины.
Обитатели древнего Крита были великолепными инженерами. В Кноссом дворце обнаружены остатки отлично спроектированных коммуникаций: сложная и совершенная система водопровода для подачи питьевой воды во дворец, канализационная система со специальным устройством для очистки, вентиляция и прекрасно оборудованные ванные комнаты. Преемники критян – греки – были неплохо осведомлены в области архитектуры и инженерного дела, но и в эпоху своего расцвета они не достигли такого уровня. Строительство дворца-лабиринта, оборудованного на невероятно высоком техническом уровне, Эванс приписал Дедалу, выполнявшему капризы царя Миноса. Ремесла у минойцев также были прекрасно развиты – от ювелирного дела до оружейного. На Крите находят очень древние разработанные месторождения меди, золота и серебра.
Жизнь минойцев была счастливой и благополучной, а мировоззрение наполнено любовью к природе – об этом ученым рассказали фрески Кносского дворца. Минойцы любили изображать животных, особенно морских жителей – осьминогов, рыбок, угрей и непонятных существ, над видовой принадлежностью которых ученые ломают голову. В создании орнамента минойцы были свободны и подчас неряшливы – ни симметрии, ни четкого ритма, словно не рука художника, а само море нарисовало портреты своих детищ. Они усеивали морскими звездами и раковинами вазы стиля камарес, фрески, керамические лари, но самый известный морской сюжет – в предполагаемых покоях царицы в Кносском дворце. Над входом плещутся в волнах, соревнуясь друг с другом, дельфины. Эта фреска вдохновила художника Валентина Серова на создание работы «Похищение Европы».
Фреска с изображением дельфинов.
И обращение художника к образу быка вовсе не случайно – это мощное существо явно было объектом поклонения на Крите. Многочисленные бычьи фигуры и отдельно изображенные головы, сопровождаемые топором-лабрисом, наполняют интерьеры дворца. Кроме того, минойцы нередко изображали обезьянок и птиц, а подчас создавали красочные изображения неведомых созданий с телом льва, птичьим клювом и крыльями.
Фреска с грифоном.
Фрагмент фрески с птицами.
Фрагмент фрески с обезьянкой.
Огромный пласт фресковой живописи минойцев – это изображения людей, занятых таинственными ритуалами. Процессии с дарами природы, ларцами, обоюдоострыми топорами, утонченные мужчины и женщины, стремящиеся отдать почести неизвестному божеству… И снова здесь мы видим образы быков.
Сцена тавромахии, у которой, возможно, не такой уж агрессивный смысл.
Есть версия, что на территории Кносского дворца устраивались особые ритуалы, танцы с быками, изображенные на фресках. Изящные юноши и девушки – все люди, изображенные на фресках, отличаются нежной и изысканной красотой – играют с быками, прыгают через их мощные спины и приветствуют грозных животных. Именно эти изображения и позволили Эвансу связать Кносский дворец с Минотавром, а Серову – с очарованной Зевсом-быком Европой. Тавромахия считается формой жертвоприношения – но неизвестно, человеку или быку суждено было пасть убитым перед сотнями зрителей. Есть версия, что немалое число древнегреческих мифов о любви женщин к быкам связано с тем, что бык на Крите был символом плодородия, мужского начала, супругом великой богини минойцев, а значит, тавромахия была скорее красивым состязанием, нежели аналогом современной корриды. С мужественным быком символически стремились соединиться женщины, а мужчины – позаимствовать его силу. Прекрасные дамы в жемчугах, мирно беседующие на фресках – невесты сурового Минотавра.
Женщины Крита.
Примерно в 1470 году до нашей эры на острове Санторини произошло сильное извержение вулкана, спровоцировавшее землетрясение, а затем цунами. Часть суши оказалась под водой, все вокруг усеял пепел, небеса окрасились кроваво-красным… Кости, найденные в вазах, говорят о трагическом упадке людей, вынужденных самыми жестокими жертвоприношениями молить богов о милости. Тщетно - критская цивилизация так и не оправилась от этой катастрофы. На Крит вторглись воинственные племена с континента – предки древних греков. Разгадав причины упадка критской цивилизации, ученые предположили, что именно эта ужасная история дошла до нас в легендах об Атлантиде.
Реальное состояние критских фресок.
Фрески Кносского дворца сохранились далеко не полностью. То, что сейчас радует глаз туристов, было воссоздано практически из праха – из крошечных цветных черепков. По большей части фрески дорисованы реставраторами, которые могли догадываться об их содержании по фрагментам. Поэтому, быть может, многие части фресок с важными для понимания сюжета элементами были утеряны безвозвратно. Настоящая Атлантида продолжает хранить свои секреты от любопытных гостей…
Текст: Софья Егорова.
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