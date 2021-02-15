Правители Атлантиды, невесты Минотавра и другие тайны, которые хранит древний Кносский дворец

Руины Кносского дворца на Крите.

Таинственный символ на стене дворца.

Свободные и независимые критские женщины.

Фреска с изображением дельфинов.

Фреска с грифоном.

Фрагмент фрески с обезьянкой.

Сцена тавромахии, у которой, возможно, не такой уж агрессивный смысл.

Женщины Крита.

Реальное состояние критских фресок.