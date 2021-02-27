Бабушкин метод для пышного цветения

Домашние цветы, как и любые другие растения, нуждаются в периодических подкормках. И есть одно забытое бабушкино средство, которое помогает растению набрать силу, питает и укрепляет его. Результатом подкормки является пышное и красивое цветение!





Это средство — простая аптечная касторка (касторовое масло). Потребуется развести 1 ч. л. (10 капель) масла в 1 л воды и полить полученным раствором цветы. Подкормку можно проводить 1 раз в феврале и пару раз в марте, чтобы растение набрало силу для хорошего цветения!





Подробнее о том, как использовать касторовое масло для подкормки растений, смотрите в видео ниже:

