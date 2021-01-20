Страны с кошмарным дорожным движением

Заядлых путешественников тянет в чужие страны любопытство, работоголиков – служебный долг. Но и те, и другие, приехав в место назначения, в первую очередь хотят обзавестись машиной, чтобы обрести свободу передвижения.
Но не стоит торопиться! Есть на нашей планете страны, где машина – не средство передвижения, а орудие пытки, а в некоторых случаях – даже источник смертельной опасности!
Россия
В России, как известно, две беды – дороги и дураки на них. И те регионы, где с первым дела обстоят еще кое-как, лидируют по количеству вторых. В результате, законопослушному европейцу садиться за руль в России опасно. В Москве, к примеру, с дорогами дела обстоят еще не так плохо, зато агрессивный, а зачастую опасный стиль вождения аборигенов, безумные виражи мотоциклистов и всеобщее превышение разрешенной скорости могут человека непривычного довести до инфаркта. В провинции водят, конечно, повежливее, зато с дорогами похуже. В общем, мы вас предупредили.
Турция
Стамбул занимает одно из первых мест в мире по числу аварий на душу автовладельца – и недаром. Агрессивный стиль вождения, привычка игнорировать указания дорожных знаков и сигналы светофора – все это не создает ощущения безопасности на дороге. Даже передвижение на такси может быть проблемой, поскольку стиль вождения у таксистов, что называется, не для слабонервным, да и ободрать наивного туриста у них считается нормой.
Таиланд
В начале 2017 года Таиланд поставил печальный рекорд: здесь всего за одну неделю погибли на дорогах 478 человек. Вряд ли кого-нибудь побывавшего в Таиланде это удивит. Здешние водители – народ безответственный: для того, чтобы сесть за руль мопеда, самого популярного транспортного средства, не требуется даже водительских прав. Что хуже, у некоторых водителей обычных авто прав тоже нет. Техническое состояние железных коней, кажется, вообще не интересует тайцев. Правительство эту проблему никак не решает.
Ливия
После падения Каддафи у ливийских властей есть проблемы посерьезнее безопасности на дорогах. В результате она полностью отсутствует. По стране ездит множество угнанных машин, прав у водителей никто не спрашивает, а о ремонте дорог в стране и вовсе забыли, и они находятся в состоянии полной разрухи. Так что даже если вам пришлось оказаться в неспокойной Ливии, садиться за руль здесь категорически не рекомендуется.
Филиппины
На Филиппинах нередки погодные катаклизмы – штормы, циклоны, тайфуны, ураганы, землетрясения… Ремонтировать после них дороги никто не торопится, поэтому, решив сесть за руль, вы рискуете в один далеко не прекрасный момент очутиться на трассе, которая выглядит, как на этом фото.
Китай
Китайцы славятся как дисциплинированная нация, но на дорогах они полностью забывают о дисциплине. Пренебрежением к разметке, дорожным знакам и сигналам светофора отличаются не только водители, но и пешеходы, так что столкнуться с пешеходом на китайской улице можно запросто, и это явно не будет лучшим воспоминанием в вашей жизни. Да, и еще не следует забывать, что дорожная пробка в Китае может не рассасываться до нескольких суток.
Афганистан
Если вам довелось зачем-то попасть в Афганистан, вас еще не раз предупредят, что выезжать на дорогу без вооруженного конвоя – чистое самоубийство! Слишком многие в Афганистане воспринимают белого человека за рулем машины как жирный источник средств к существованию – и не успеете вы проехать и нескольких километров, как вас с большой вероятностью попытаются похитить ради выкупа. Вам это нужно?
Сирия
В Сирию вообще по своей воле сейчас попадать не стоит. Но если уж почему-то пришлось, всегда надо помнить – ситуация здесь, как в Афганистане и даже хуже. На дороге можно встретиться не только с желающими похитить глупого приезжего ради выкупа, но и с представителями противоборствующих групп, которые либо без расспросов подорвут авто, либо решат, что странный проезжающий – шпион противоположной стороны. И еще неизвестно, что лучше.
ЮАР
В ЮАР настолько высок уровень уличной преступности, что в некоторых городах каждый выезд превращается в рискованную для жизни и здоровья операцию. У стоящей на светофоре машины могут запросто разбить окно, чтобы схватить с сиденья барсетку или даже темные очки с лица водителя. При любой остановке бойтесь приближающегося авто: из него в любой момент может выскочить группа грабителей, которые оставят вас без гроша и угонят машину. А если ваше авто особенно понравилось вашей компании, то даже при запертой двери вас вытащат на светофоре из машины через окно, разбить которое для опытных парней – дело секунды.
Индия
Индийские водители не слишком заботятся о соблюдении правил дорожного движения. Но это не самое страшное. Главное – о них не думают еще и пешеходы, которые привычно ходят по улицам, как хотят, не делая различий между проезжей частью и тротуаров. Но вот что еще ужаснее – так это коровы, которые привычно бродят повсюду, в том числе по дорогам, целыми стадами. Объехать их – непростая задача, а если вы, не дай бог, травмируете одно из этих священных для индусов животных, серьезных проблем не избежать!
Судан
В этой чрезвычайно бедной стране практически нет дорог и при этом очень трудно найти бензин. Поэтому, если вы все же решите прокатиться по дорогам Судана, то для начала придется обзавестись мощным внедорожником, способным проехать и по грязи, и по песку, а потом… потом понять, что, если у вас подойдет к концу топливо, вы, скорее всего, обнаружите, что ближайшая заправка находится за 500 километров от вас. И тогда здравый смысл, скорее всего, возобладает – вы никуда не поедете.
Южная Корея
Южная Корея – страна технического прогресса и высоких технологий. Но это и страна самых нетрезвых в мире водителей. Здесь фиксируется самое большое число дорожных происшествий, случившихся по вине пьяных водителей, включая наезды на пешеходов и аварии со смертельным исходом. Так что даже если сами вы категорически не пьете за рулем, помните, что у ваших соседей по дороге могут быть другие привычки – и не садитесь за руль!
Гана
Гана – страна с богатой и интересной культурой. Но садиться здесь за руль? Нет! Во-первых, в стране большой проблемой остается похищение людей, причем белые водители считаются одной из самых привлекательных жертв. Во-вторых, дорожная полиция и пограничная стража активно придираются к туристам, откровенно вымогая взятки. В-третьих, вы не сможете выйти из авто, даже чтобы сделать пару снимков: вас тут же облепят местные жители от мала до велика, требуя денег и пытаясь стащить у вас фотоаппарат. Так что ездить по стране можно лишь в сопровождении доверенного гида и лишь по рекомендованным им маршрутам.
Венгрия
Венгрия – цивилизованная страна с хорошими дорогами, но с очень строгими правилами въезда на авто из-за границы и не менее суровыми правилами передвижения по стране. Чтобы въехать туда, вам потребуется увесистый набор документов, и не дай бог какая-нибудь бумага будет оформлена без учета требований самых свежих инструкций! Вас просто развернут на границе. А внутри страны на всех дорогах действует строжайший контроль скоростного режима, регулярные проверки водителей на алкоголь и прочие строгости, которые превратят поездку из удовольствия в мучение.
Нигерия
В Нигерии никто не воспринимает правила движения всерьез. Купленные и поддельные права, взятки полицейским, превышение скорости – все это здесь в порядке вещей. Результат впечатляет: на дорогах страны гибнет в ДТП около 150 тысяч человек в год. При этом главная причина ДТП – даже не нарушение правил, а чудовищное состояние дорог, ездить по которым без подготовки просто рискованно: тут же попадете в яму, провалитесь колесом в трещину, либо перед вами неожиданно кончится асфальт. Если вы азартны и любите риск, лучше наймите местного водителя – и всю дорогу ахайте, глядя, с каким привычным мастерством он справляется с дорогой, которую стыдно даже называть этим гордым словом.
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