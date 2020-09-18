Почему трубы кладут с изгибом

Наверняка каждый, у кого во дворе хотя бы раз раскапывали какие-нибудь трубы, обращал внимание на то, что они зачастую идут прямо не на всем своем протяжении. В одном или нескольких местах коммуникации имеют нехарактерный изгиб, который отнюдь не продиктован необходимостью изменить направление.

Зачем же он нужен?

Создание изгиба на прямом участке канализационных труб – это всегда дополнительные траты материалов, финансов и человеко-часов. Однако, подобные работы не бесполезные, а вынужденные. Продиктованы они законами физики. Делаются изгибы на прямых участках труб специально для того, чтобы канализационная инфраструктура могла нормально функционировать. Без подобного изгиба трубы будет просто рвать.

Почему такое может случиться? Все дело в тепловом расширении. Когда коммуникации только укладывают, то они находятся в условиях уличной температуры, которая не соответствует эксплуатационным качествам материалов. В дальнейшем, когда по трубам пойдет вода, температура материала, из которого они сделаны, значительно повысится. В зимнее время трубы поставляющие в здания горячую воду нагреваются до 90 градусов по Цельсию.

Под действием такой температуры любая труба начинает расширяться.

Для 20-метрового участка при 75 градусном нагреве расширение составит 16.5 мм. Этого более, чем достаточно для того, чтобы деформировать материал и порвать трубу.

Собственно технические изгибы «зигзагом» и нужны для того, чтобы трубе было куда расширяться и гнуться без вреда для конструкции. Подобные участки коммуникаций называют «компенсирующими». Они же нужны еще и для того, чтобы защищать конструкцию от гидроудара при подаче воды.