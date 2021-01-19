Чем питаются росгвардейцы в Крыму: обзор сухпайка

От производителя «Дружба народов». И это не шутка.
Кумир почти полутора миллионов подписчиков — ютьюбер SoLiD запилил свой первый в новом году видеообзор сухпайка. «Мне подписчик из Крыма с пылу с жару предоставил паек, который называется „Индивидуальный рацион питания для Росгвардии Крыма“», — анонсирует он. Ну-ну. Полюбопытствуем.
Чудесатости начинаются с упаковки: производитель — «Дружба народов». Тут спасовал даже наш редактор по комментариям.
Пакет предательски шуршит, что, по словам Солида, не очень хорошо. Уж надо думать: на звук может прибежать враг или «дед» и отобрать лакомство. На этот случай удобно, что ИРП водонепроницаемый и у него есть ручка: можно схватиться за нее, размахнуться и забросить провиант в море, чтобы не достался недругу.
Весит сия бирюлька 1,8 кг, калорийность — примерно 4000 ккал.
Под упаковкой — продолжение чудесатостей. На закуску подается ворох документации. Ну, инструкция к «Аквабризу», обеззараживателю питьевой воды, — это, положим, ок.
Инструкция по разделению яств на завтрак, обед и ужин — тоже логично и нормально (хотя не делить пищу на приемы, по мнению автора обзора, совсем не гуд).
Но вкладыш со сроками годности пластмассовых ложек, салфеток и спичек!
Но рекомендация по употреблению ИРП! Там есть вот такие сладостные пункты:
1. Перед употреблением необходимо вскрыть коробку.
2. Рационы питания должны использоваться в целях, установленных настоящими техническими условиями, в строгом соответствии с указанием изготовителя.
9. Галеты армейские используются вместо хлеба.
11. Пакет чая опускается в кружку, заливается кипятком.
12. Сахар добавляется по вкусу для приготовления кофе, чая или напитка.
Ладно. Проглотили, переварили, можно переходить к собственно трапезам. Под блюдами мы пропечатали отзывы на них гражданина Солида и его оценку.
Завтрак
Мясо птицы в томатном желе (250 г)
«Это наша кухня, сразу узнается! Потому что пахнет просто вареной курицей, больше ничем практически, чуть-чуть в томатную сторону отдает, но совсем немного. По вкусу: ммм… Космонавтам надо это давать. То самое чувство, когда в старой упаковке делают что-то новое. Почему-то каждый раз пересаливают блюдо. Использована натуральная крица, ее много, практически все 250 граммов — это сплошная курица вместе с томатным соусом. И это вкусно, ощущается структура мяса, видно волокна даже».
Оценка: 8 из 10.
Галеты
«То ли они с яйцом, то ли еще что-то добавили туда, то ли что-то молочное, потому что это как две капли воды походит на американские большие квадратные галеты. Они вкусные, их охота есть».
Оценка: 10 из 10.
Повидло яблочное (45 г)
«Обычное, стандартное, здесь даже говорить не о чем. По вкусу вопросов нет, все стабильно. Единственная придирка — это к упаковке. Ну неужели в XXI веке мы не можем придумать что-то более современное?! Крайне неудобно этот пакетик вскрывать. Неужели его нельзя загнать с тюбик, который можно закрыть?! Элементарно же!»
Палочка фруктовая «Чернослив с орехами» (50 г)
«По запаху… Льняное масло. Я вам скажу, что качество постепенно улучшают. Визуально это может быть незаметно, но я вижу подвижки к лучшему».
Паста шоколадно-ореховая (25 г)
Самая редко встречающаяся вкусняшка в отечественных сухпайках. «Превосходит все наши аналоги, которые есть в пайках. Весь офицерский шоколад темный, который белеет со временем, все это идет лесом. Вот это — новая тема. Это современно, это круто, это классно!»
Оценка: 10 из 10
Кофе растворимый
«По виду достаточно насыщенный, но, поверьте, это обманчиво. Пахнет отвратительно. Ни одного процента привкуса кофе я тут не ощущаю. Просто подслащенная жженая вода».
А также:
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сахар (4 пакетика по 20 г и 1 пакетик — 10 г)
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ложка пластмассовая (точнее, три ложки, скрепленные вместе)
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салфетки дезинфицирующие (3 шт.)
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«Аквабриз» (3 таблетки)
Обед
Говядина с крупами и овощами (250 г)
«Основное блюдо для российского пайка выглядит, как минимум, сложно. В его состав входят говядина, крупа булгур, перец сладкий, масло подсолнечное, морковь, лук, сельдерей, соль, томатная паста, мука пшеничная, зелень петрушки, сахар, загустители, стабилизаторы, специи. Массовая доля говядины — не менее 37%. Пахнет — копия болгарского фаршированного перца. Да он и выглядит так же, просто перемолото это всё. Я вот сейчас сижу, ем — и не верю, что это смогли сделать мы! Если б мне сказали, что это швейцарское блюдо, я б поверил. Единственный минус — это все-таки чуть-чуть побольше бы мяса. Качество. И несоленое. Причем вообще!»
Оценка: 10 из 10
Фарш ветчинно-рубленый (100 г)
«Однородная структура, напоминает ветчину, которую мы видим в магазине. Практически ни грамма лишнего жира. И мяса здесь тоже нет. Я не знаю, что здесь. Очень сильно пересолили».
Оценка: 7 из 10
Перец резаный с овощами (100 г)
«А где перец-то? Одна морковка. С маслом. Это точно такая же икра баклажанная. Но с галеткой, с чайком все это будет очень вкусно».
Оценка: 9 из 10
Концентрат напитка тонизирующий «Тонечка», ягодный микс
«По вкусу больше напоминает экзотический фрукт рамбутан, как-то так. Легкий, сладкий привкус чего-то. Просто подслащенная вода».
Оценка: 3 из 10
Чай черный «Майский» (2 пакетика)
«Нет смысла это пробовать, так как я ничего нового про него сказать не могу».
А также:
-
галеты
Ужин
Мясо птицы с фасолью и овощами (250 г)
«Изначально это выглядело красиво, да. Но, как только пытаешься это перемешать, чтобы превратить в какую-то однообразную структуру, все это превращается… Ну, как будто бы росгвардеец это уже попробовал, ему это не понравилось, он положил обратно и прислал это мне! Жёваное, в общем. По вкусу мне это больше всего напоминает украинский аналог. Вкусненькое, жирненькое, прекрасненькое, разнообразненькое и сложное по своей структуре и рецепту блюдо. Божественно! Я даже все съем, серьезно».
Оценка: 10 из 10
Желе фруктово-ягодное (100 г)
«Выглядит следующим образом и напоминает больше всего повидло. Но по вкусу это далеко не так. Это мегавкусная вещь, которая ни на что не похожа. Вот по своей консистенции и по насыщенности вкуса это сгущенное молоко. Очень насыщенный клубнично-яблочный вкус плюс куча ароматизаторов, загустителей и т.д. Вкус не особенно натуральный, какие-то примеси в нем странные».
Оценка: 6 из 10
Сыр плавленый (70 г)
«Он же белый, он идеально белый, и у него нет ничего лишнего внутри! Такое ощущение, что я масло сливочное ем сейчас. Супермегасливочный вкус, не такой насыщенный, как у американцев. Это стандартный отечественный сыр, который продается и в наших магазинах».
Оценка: 10 из 10
Жвачка (3 штуки)
«Круглая большая таблетка, отдает исключительно сахаром. Это даже не мята».
А также:
-
галеты
-
паста шоколадно-ореховая
Вердикт создателя видеообзора
«Из хорошего: все основные блюда мне ни разу не попадались в других пайках, все они более-менее качественные и не такие скучные, как, скажем, рис с мясом. Во-вторых… Эээ… А собственно, всё.
Дальше не продвинулись. Всё те же минусы: старомодная упаковка, отвратительные столовые приборы, нет разделения по пакетам «Завтрак», «Обед» и «Ужин», куча бессмысленной документации, которую будут применять вот точно не по назначению. Ну и полное отсутствие разнообразия выпечки.
Паек-то, конечно, неплох, но до идеала ему далеко. Однако подвижки есть».
Целиком и полностью обзор, содержащий более развернуые вкусовые ощущения его автора и точку зрения на комплектацию, можно найти на YouTube-канале «Видео от SoLiDa»,
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