Чем питаются росгвардейцы в Крыму: обзор сухпайка

Кумир почти полутора миллионов подписчиков — ютьюбер SoLiD запилил свой первый в новом году видеообзор сухпайка. «Мне подписчик из Крыма с пылу с жару предоставил паек, который называется „Индивидуальный рацион питания для Росгвардии Крыма“», — анонсирует он. Ну-ну. Полюбопытствуем.

Чудесатости начинаются с упаковки: производитель — «Дружба народов». Тут спасовал даже наш редактор по комментариям.

Пакет предательски шуршит, что, по словам Солида, не очень хорошо. Уж надо думать: на звук может прибежать враг или «дед» и отобрать лакомство. На этот случай удобно, что ИРП водонепроницаемый и у него есть ручка: можно схватиться за нее, размахнуться и забросить провиант в море, чтобы не достался недругу.