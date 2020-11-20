5 вариантов приготовления плова, чтобы потекли слюнки

1. Японский плов

Японский плов. \ Фото: cookpad.com.

Низкокалорийный плов. \ Фото: google.com.ua.

2. С сухофруктами и орехами

Плов с сухофруктами. \ Фото: master-opt.ru.

Сладкий плов. \ Фото: yemektekeyifvar.com.

3. С кальмарами

Очень вкусный плов с добавлением кальмаров. \ Фото: sv.play-azlab.com.

Плов с кальмарами. \ Фото: yandex.ua.

4. С печенью

Плов с печёнкой. \ Фото: ideireceptov.ru.

Плов с печёночкой. \ Фото: vkusnyashki.top.

5. Со свеклой и ветчиной

Плов со свеклой. \ Фото: google.com.ua.

Пряный плов. \ Фото: pinterest.com.

Если вы думаете, что японцы не едят плов, то вы глубоко ошибаетесь. У жителей страны Восходящего солнца есть как минимум десяток рецептов этого блюда. И совсем неважно, диетическое оно или нет, с мясом или же морепродуктами – в любом случае очень вкусно и необычно. Впрочем, рецепт с яйцом и болгарским перцем – отличный тому пример.• Рис - 1 стакан;• Яйца - 3 шт;• Лук репчатый небольшой - 1 шт;• Морковь небольшая - 1 шт;• Перец болгарский крупный - 1 шт;• Чеснок - 3-4 зубка;• Куркума - 0,5 ч.л;• Кунжут - 1-1,5 ч.л;• Масло кунжутное - 1 ст.л;• Соевый соус - 1,5 ст.л;• Масло подсолнечное - опционально;• Соль - по вкусу;• Смесь молотых перцев - по вкусу.• Рис тщательно промыть под холодной проточной водой (несколько раз);• Отварить в слегка подсоленной воде до готовности;• Слить воду, откинув на дуршлаг;• Перец вымыть;• Просушить и нарезать кубиками или соломкой;• Лук измельчить;• Чеснок мелко порубить или пропустить через пресс;• Яйца обжарить на подсолнечном масле (примерно 6-7 ст.л) по принципу омлета (помешивайте их вилкой, разделяя на кусочки);• Затем добавить лук, чеснок и болгарский перец;• Готовить примерно 5-6 минут на среднем огне, постоянно помешивая, чтобы не подгорело;• После добавить рис;• Сдобрить соевым соусом и кунжутным маслом;• Приправить куркумой, солью и перцем;• Аккуратно перемешать;• Готовить ещё примерно 3-4 минуты;• После добавить семена кунжута и подать к столу;• Перед подачей при желании можно добавить свежую зелень.Плов из сухофруктов с первой же ложки будет оценен по достоинству не только детьми, а мужем, который любит сладкое. К тому же, это блюдо отлично подойдёт для тех, кто занимается спортом или же следит за здоровьем и фигурой. А ещё – это полноценный завтрак, обед, ужин или же перекус в любое удобное время, ведь подавать такой плов можно как горячим, так и холодным, и поверьте, вкус его будет в любом случае потрясающим.• Рис – 2 чашки;• Сахар – по вкусу;• Изюм светлый – 2 ст.л;• Курага – 6-10 шт;• Изюм тёмный – 2 ст.л;• Чернослив – 6-10 шт;• Орехи кешью – 2 ст.л;• Орехи лесные – 2 ст.л;• Клюква вяленая – 2 ст.л;• Масло сливочное – 1,5 ст.л.• Соль – по вкусу.• Сухофрукты замочить в тёплой воде;• Оставить на 10-20 минут;• После слить воду и промыть пару раз под холодной проточной водой;• Рис хорошенько выть;• И отварить в слегка подсоленной воде до готовности;• Орехи (если надо очистить от шелухи) и слегка обжарить на сухой сковороде;• В казане растопить сахар смешанный со сливочным маслом;• Затем добавить орехово-фруктовую смесь;• Готовить на медленном огне не более 3-4 минут;• Затем слегка подсолить;• Добавить рис и пару столовых ложек горячей воды;• Томить плов на среднем огне 15-20 минут;• После аккуратно перемешать и дать настояться 5-7 минут;• Подавать к столу.Пловом с креветками уже никого не удивить, а вот если приготовить плов с кальмарами, то можно сорвать бурные овации со стороны родных и близких, требующих добавки.• Тушки кальмаров зачищенные - 300-350 г;• Рис - 1-1,5 чашки;• Лук репчатый небольшой - 2 шт;• Морковка небольшая - 1 шт;• Масло подсолнечное - опционально;• Паста томатная - 4 ч.л;• Соль - по вкусу;• Молотый чёрный и красный перец - по вкусу.• Рис отварить в слегка подсоленной воде до готовности;• Откинуть на дуршлаг;• Кальмары разморозить;• Затем промыть под холодной проточной водой;• Просушить бумажными полотенцами;• Нарезать соломкой;• Лук и морковку очистить;• И также нарезать соломкой;• Обжарить на подсолнечном масле 5-7 минут;• Затем добавить овощи;• Готовить ещё 5-7 минут;• Посолить, поперчить и добавить томатную пасту;• Перемешать и всыпать отваренный рис;• Затем добавить немного кипятка так, чтобы вода покрыла рис на 1-2 см;• Накрыть крышкой;• Тушить 30-35 минут на медленном огне (или до тех пор, пока не испарится вся жидкость);• Выключить и дать постоять плову под крышкой 5-7 минут;• Подавать к столу, предварительно перемешав.Большинство привыкло готовить плов либо с мясом, либо с овощами. Но как оказалось, это блюдо отлично сочетается с печенью.• Печень куриная - 400-450 г;• Рис - 1 чашка;• Лук небольшой - 1 шт;• Морковка небольшая - 1 шт;• Лук зелёный - 1 небольшой пучок;• Кинза - 1 маленький пучок;• Петрушка - 1 маленький пучок;• Подсолнечное масло - опционально;• Соль - по вкусу;• Смесь молотых перцев - по вкусу.• Рис вымыть несколько раз;• И отварить в слегка подсоленной воде до готовности;• Печень тщательно вымыть под холодной проточной водой;• Зачистить от плёнок и прожилок;• Переложить в глубокую сковороду с толстым дном и обжарить на подсолнечном масле;• Лук и морковку нарезать соломкой и добавить к печёнке;• Готовить 20-25 минут, периодически помешивая;• Зелень вымыть;• Хорошенько просушить;• С петрушки и кинзы обобрать листочки;• И нарезать вместе с перьями лука;• Добавить в сковороду;• А следом выложить рис;• Аккуратно перемешать;• Влить полстакана кипятка;• Приправить солью и перцем по вкусу;• Готовить до тех пор, пока не испарится жидкость;• После увеличить огонь и, постоянно помешивая, обжарить ещё 3-4 минуты.А вот этот рецепт плова одним лишь своим видом способен покорить сердца хозяек. Насыщенный цвет, божественный аромат и потрясающий вкус, сочетающий в себе пряности, сочные кусочки ветчины и слегка обжаренной свеклы.• Рис - 1,5 стакана;• Ветчина - 300-350 г;• Свекла некрупная - 1-2 шт;• Зелёный лук - 1 пучок;• Чеснок - 1 маленькая головка;• Кардамон молотый - на кончике ножа;• Кориандр молотый - на кончике ножа;• Зира - 1 ст.л;• Перчик чили - 2-3 шт;• Винный уксус (белый) - 1-1,5 ч.л;• Оливковое масло - опционально;• Мята свежая - 6-8 листочков;• Лимон небольшой - 1 шт;• Зелень свежая микс - 1 пучок среднего размера.• Рис тщательно промыть и отварить в слегка подсоленной воде до готовности;• Свеклу вымыть;• Очистить;• Нарезать соломкой или кубиком среднего размера (для более насыщенного цвета плова, свеклу стоит натереть на тёрку);• Лук вымыть;• Просушить и мелко нарезать;• Чеснок разобрать на зубки и очистить;• Свеклу, лук и зубки чеснока обжарить на подсолнечном масле;• Добавить все специи;• Сдобрить перцем и солью;• Аккуратно перемешать;• Готовить 15-20 минут на среднем огне, давая свекле обжариться со всех сторон;• Затем добавить мелко нарезанный перчик чили;• После добавить нарезанную соломкой или кубиком ветчину;• Уксус смешать с лимонным соком и добавить в сковороду к овощам;• Протушить 1-2 минуты;• Выложить рис;• Перемешать;• Зелень и мяту вымыть;• Дать стечь;• Листочки покрошить и добавить к плову;• Перемешать;• Готовить 4-6 минут;• Выключить конфорку;• Сковороду накрыть крышкой и дать плову настояться 5-6 минут;• После можно подавать к столу.