С нами не соскучишься!

7 898 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Отари Хидирбегишвили
    Сальвадор Дали , пожалуй , единственный гений, который признал себя психически ненормальным!Об этом явно свидетельств...Жизнь и Творчеств...
  • Елена Ульянова
    мдя ... надеюсь, есть еще люди, которые не смотрели этот фильм также как яКак изначально до...
  • Отари Хидирбегишвили
    Любопытно, что мамлюков выбирали преимущественно из выходцев Кавказа за их удаль и воинскую храбрость!Ведь именно поэ...10 величайших воинов

Свободный Дворец пузырей Аннти Ловага

Во французском курортном городке Теуль-сюр-Мер, расположенном на Лазурном берегу Средиземного моря, находится дом, являющийся данью памяти известному венгерскому архитектору Анти Ловагу.

Свободный Дворец пузырей Аннти Ловага

Именно он спроектировал этот Дворец Пузырей (Palais Bulles) еще в 80-х годах прошлого столетия. Дом был построен на средства филантропа по имени Пьер Бернар. В данный момент, Дворец Пузырей принадлежит Пьеру Кардену. Каждый год это удивительное место, практически не имеющее острых углов, становится обителью для выбранного художника. Он поселяется в доме и живет несколько месяцев. Вдохновляясь обстановкой и особенностью архитектуры, автор преобразует интерьер и экстерьер согласно своему видению. Последний проект принадлежит художнику и дизайнеру по имени Одиль Дек (Odile Decq).

Свободный Дворец пузырей Аннти Ловага

Свободный Дворец пузырей Аннти Ловага

Свободный Дворец пузырей Аннти Ловага

Свободный Дворец пузырей Аннти Ловага

Свободный Дворец пузырей Аннти Ловага

Свободный Дворец пузырей Аннти Ловага

Свободный Дворец пузырей Аннти Ловага

Свободный Дворец пузырей Аннти Ловага

Свободный Дворец пузырей Аннти Ловага

Свободный Дворец пузырей Аннти Ловага

источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх