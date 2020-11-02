Свободный Дворец пузырей Аннти Ловага

Во французском курортном городке Теуль-сюр-Мер, расположенном на Лазурном берегу Средиземного моря, находится дом, являющийся данью памяти известному венгерскому архитектору Анти Ловагу.







Именно он спроектировал этот Дворец Пузырей (Palais Bulles) еще в 80-х годах прошлого столетия. Дом был построен на средства филантропа по имени Пьер Бернар. В данный момент, Дворец Пузырей принадлежит Пьеру Кардену. Каждый год это удивительное место, практически не имеющее острых углов, становится обителью для выбранного художника. Он поселяется в доме и живет несколько месяцев. Вдохновляясь обстановкой и особенностью архитектуры, автор преобразует интерьер и экстерьер согласно своему видению. Последний проект принадлежит художнику и дизайнеру по имени Одиль Дек (Odile Decq).











































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