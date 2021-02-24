5 простых и полезных советов, которые помогут восстановить поврежденную мебель

Чаще всего мебель делается из цельного дерева или древесных материалов. Как и любой другой предмет в хозяйстве, она достаточно легко ломается и всячески портится. Постоянно приобретать новую мебель крайне затратно, а пользоваться и смотреть на уже поврежденную – не слишком приятно. Поэтому очень важно уметь осуществлять собственноручный ремонт.
1. Обратная вклейка вырванных ламинированных фрагментов
Поможет в восстановлении обычный ПВА клей. /Фото: youtube.com.
Вернуть на место вырванный кусок ламинированной доски ДВП или ДСП не так сложно, как может показаться. Для этого просто садим фрагмент обратно основательно смазав его клеем ПВА. Сразу после этого восстанавливаемый участок максимально плотно обматывается пищевой пленкой. На доску ставится груз. В таком положении она оставляется на несколько часов. В окончании снимается пленка, а трещина в ламинирующем покрытии скрывается при помощи восковой палочки подходящего цвета.
2. Восстановление отверстия под саморез
Можно сразу муровать с саморезом или болтом. /Фото: youtube.com.
Если образовался большой скол в месте, где должен быть болт или саморез, то для восстановления можно использовать холодную сварку и эпоксидную глину. Двухкомпонентный состав тщательно замешивается, после чего закладывается на место вырванного куска древесного материала. При этом можно сразу же установить выпавший ранее крепеж. Пока состав не стал твердым, его необходимо разровнять. Когда смола засохнет, ее можно будет покрасить.
3. Реставрация мелких сколов ламинирующего слоя
Восстановить сколы не так уж сложно. /Фото: youtube.com.
После распила ДСП на ламинирующем слое очень часто остаются мелкие сколы. Заделать их можно при помощи воскового карандаша подходящего цвета. Если делать белого цвета, то вместо воска можно вполне использовать обычный корректор.
4. Реставрация сквозного отверстия
Поможет все от же клей. /Фото: youtube.com.
Во время сверления или при вкручивании самореза углубились больше, чем нужно было? Главное в этом случае найти и сохранить фрагменты отколовшегося ламинирующего состава. Далее удаляются с поверхности появившиеся опилки и наносится небольшое количество клея на место дефекта. Когда клей начнет подсыхать в него аккуратно укладываются сколовшиеся фрагменты ламинирующего слоя. Место реставрации следует прижать чем-нибудь ровным и тяжелым.
5. Наращивание деревянного материала у вырванной петли
Операция реставрации производится в несколько этапов. /Фото: youtube.com.
Предстоит насыщенная, но в целом не сложная процедура реставрации. Для работы понадобится эпоксидная смола, сухая гипсовая шпаклевка и подходящий наполнитель, например мелкие опилки. Реставрация фасада деревянного изделия производится в несколько этапов. Из пластиковых и деревянных элементов нужно будет соорудить оснастку, в которую в последствии заливается густая клейкая масса. После застывания восстановленный участок зачищается и окрашивается.
Полный видеоролик с советами мастера смотрите здесь:
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