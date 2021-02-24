5 простых и полезных советов, которые помогут восстановить поврежденную мебель

1. Обратная вклейка вырванных ламинированных фрагментов

Поможет в восстановлении обычный ПВА клей. /Фото: youtube.com.

2. Восстановление отверстия под саморез

Можно сразу муровать с саморезом или болтом. /Фото: youtube.com.

3. Реставрация мелких сколов ламинирующего слоя

Восстановить сколы не так уж сложно. /Фото: youtube.com.

4. Реставрация сквозного отверстия

Поможет все от же клей. /Фото: youtube.com.

5. Наращивание деревянного материала у вырванной петли

Операция реставрации производится в несколько этапов. /Фото: youtube.com.