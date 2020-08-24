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11 лучших ролей Аль Пачино

Гениальный актер, заботливый отец и просто один из самых сексуальных мужчин современности отмечает 25 апреля свое 75-летие.

Мы  рады тому, что в юности Аль Пачино выбрал именно кино, иначе мы бы никогда не увидели эти потрясающие роли в его исполнении. Плохих ролей у него просто не бывает, но есть те, которые заслуживают особого внимания. Живая легенда, которая любую роль превратит в настоящее искусство.

Крестный отец


11 лучших ролей Аль Пачино

Кадр из фильма «Крестный отец 2» (1974)



Это первая серьезная киноработа актера. Здесь он сыграл Майкла, сына сицилийского мафиози Дона Вито Корлеоне. Именно с этой картины и закрепился за Аль Пачино образ бесстрашного, жестокого и властного бизнесмена, который не прощает ошибок. «Ничего личного, Сонни. Это просто бизнес».

Собачий полдень


11 лучших ролей Аль Пачино

Кадр из фильма «Собачий полдень» (1975)


Сложно представить сегодня Аль Пачино в роли Санни, робкого, наивного и нерешительного грабителя, который не в состоянии даже без шума ограбить банк. Однако эта роль считается одной из лучших в копилке Пачино и встает в один ряд вместе с жестоким Тони со шрамом и властным Майклом Корлеоне.

Правосудие для всех


11 лучших ролей Аль Пачино

Кадр из фильма «Правосудие для всех» (1979)


Пачино играет здесь роль адвоката-идеалиста Артура Кёрклэнда, который настойчиво борется за справедливость и «правосудие для всех».
Он полностью вжился в роль простого, но принципиального парня, защищающего тех, кто действительно в этом нуждается — в силу бедности, беззащитности или же невиновности. Одна из самых добрых его ролей.

Лицо со шрамом


11 лучших ролей Аль Пачино

Кадр из фильма «Лицо со шрамом» (1983)


Первоначально планировалось, что культовую роль Тони Монтаны должен был сыграть Роберт Де Ниро. Но он отказался, и роль досталось Аль Пачино. И это лучшее стечение обстоятельств. Без его притягательной и профессиональной актерской игры это было бы уже не «Лицо со шрамом». Аль Пачино олицетворяет здесь канонический образ амбициозного, целеустремленного и жесткого гангстера. Лучше не сыграл бы никто.

Запах женщины


11 лучших ролей Аль Пачино

Кадр из фильма «Запах женщины» (1992)


Пачино сыграл в этой картине слепого полковника Слэйда — ироничного, гордого, самоуверенного, сентиментального, трогательного, сурового, жёсткого, самостоятельного. Истинное искусство — настолько вжиться в роль, что зритель поверит в реальное существование Фрэнка Слэйда. За что Аль Пачино заслуженно получил «Оскар».

Путь Карлито


11 лучших ролей Аль Пачино

Кадр из фильма «Путь Карлито» (1993)


Кто же лучше сыграет наркобарона, если не Аль Пачино? Даже если решил раз и навсегда завязать с прошлым и просто хочет мирной жизни с любимой женщиной. И упорно борется с теми, кто хочет разрушить его планы.

Схватка


11 лучших ролей Аль Пачино

Кадр из фильма «Схватка» (1995)


Аль Пачино в этой картине раскрывает перед камерой сложный характер своего героя — полицейского со стажем, который привык выполнять рутину своей работы. Он ни на шаг не отступает в начатых расследованиях, имеет широкий опыт и нюх настоящего сыщика. Для кого-то он кажется крутым копом, плохим семьянином, а для кого-то — достойным соперником и врагом. И все это Аль Пачино.

Адвокат дьявола


11 лучших ролей Аль Пачино

Кадр из фильма «Адвокат дьявола» (1997)


Джон Милтон в исполнении Аль Пачино — это лучшее воплощение дьявольской сущности, которое только можно представить. Человек, который буквально «подчинил» себе эту роль, по праву считается «козырем» этой киноленты. Настоящий демон, полный пороков и соблазна.

Свой Человек


11 лучших ролей Аль Пачино

Кадр из фильма «Свой человек» (1999)


В «Своем человеке» Аль Пачино выходит далеко за рамки привычного криминального амплуа, сыграв амбициозного деятеля канала SBC Лоуэлла Бергмана, занимающегося продюсированием и монтажом своей программы. Бергман постоянно находиться в состоянии замешательства и конфликта с окружающими. Еще одно доказательство того, что многогранность актера не знате границ.

Ангелы в Америке


11 лучших ролей Аль Пачино

Кадр из мини-сериала «Ангелы в Америке» (2003)


Актеру здесь досталась уникальная роль успешного адвоката Роя, у которого связи повсюду, вплоть до самого Белого Дома. Он всю свою жизнь положил на создание своей карьеры. Чтобы выиграть дело он готов на всё. Как впрочем и все остальные роли Аля Пачино. Для многих Рой — пример. Но всё в его жизни меняется, когда врач ставит ему диагноз СПИД.

Вы не знаете Джека


11 лучших ролей Аль Пачино

Кадр из фильма «Вы не знаете Джека» (2010)


По истине шедевральное исполнение роли врача Джека Кеворкяна. Врача, поддерживающего идею легализации эвтаназии. Аль Пачино буквально слился со своим персонажем. Во всех его повадках, жестикуляции, мимике, выражение глаз виден реальный человек, который бросил вызов системе. Сам 82-летний Джек Кеворкян, который присутствовал на премьере картины, отметил, что он шокирован игрой Пачино. По его словам, «это было невообразимо».

 

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