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Внутренности затопленной подводной лодки Первой мировой

Реальность всегда оказывается ужаснее любых хорроров. На этих фотографиях времен Первой мировой запечатлена германская подводная лодка U-Boat 110, затонувшая в Северном море. Субмарину подняли на поверхность, разместили в доках и сфотографировали британцы. И это — чертовски жуткое зрелище, даже если не знать того, что в этих коридорах погибла мучительной смертью целая команда подводников. У любого, кто знаком с фильмами «Тэцуо, железный человек», «Голова-ластик» и «Пи» Даррена Аронофски фото вызывают стойкие ассоциации именно с этими лентами.

Внутренности затопленной подводной лодки Первой мировой

Фотографии сделаны в 1918 году на британской судоверфи Swan Hunter, что в городе Уоллсенд на севере Англии. Германская подводная лодка U-Boat 110 была построена в Гамбурге и применялась для диверсий. Сейчас такие двухвинтовые субмарины принято называть SM U-110, чтобы не путать с судами Третьего Рейха с аналогичным названием. 19 июля субмарина напала на британский торговый конвой близ порта Хартлпул, но сама была атакована небольшим судном, вооруженным глубинными бомбами. Подводная лодка получила серьезные повреждения и вскоре была вынуждена всплыть на поверхность. Там ее подловил и протаранил торпедный катер Harry. U-Boat 110 затонула, но неглубоко, так что через какое-то время ее подняли на поверхность и доставили в те самые доки Swan Hunter, где внутренности лодки были тщательно сфотографированы.

Британцы хотели починить судно и, в случае необходимости, использовать ее в борьбе с Германской империей. Но уже 11 ноября 1918 война закончилась, и, согласно договоренности, U-Boat 110 попросту сдали на металлолом.

Внутренности затопленной подводной лодки Первой мировой

Внутренности затопленной подводной лодки Первой мировой

Внутренности затопленной подводной лодки Первой мировой

Внутренности затопленной подводной лодки Первой мировой

Внутренности затопленной подводной лодки Первой мировой

Внутренности затопленной подводной лодки Первой мировой

Внутренности затопленной подводной лодки Первой мировой

Внутренности затопленной подводной лодки Первой мировой

Внутренности затопленной подводной лодки Первой мировой

Внутренности затопленной подводной лодки Первой мировой

Внутренности затопленной подводной лодки Первой мировой

Внутренности затопленной подводной лодки Первой мировой

Внутренности затопленной подводной лодки Первой мировой

Внутренности затопленной подводной лодки Первой мировой

Внутренности затопленной подводной лодки Первой мировой

Внутренности затопленной подводной лодки Первой мировой

Внутренности затопленной подводной лодки Первой мировой

Внутренности затопленной подводной лодки Первой мировой

Внутренности затопленной подводной лодки Первой мировой

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Внутренности затопленной подводной лодки Первой мировой

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Внутренности затопленной подводной лодки Первой мировойПодписаться на мой Instagram

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