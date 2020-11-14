Внутренности затопленной подводной лодки Первой мировой

Реальность всегда оказывается ужаснее любых хорроров. На этих фотографиях времен Первой мировой запечатлена германская подводная лодка U-Boat 110, затонувшая в Северном море. Субмарину подняли на поверхность, разместили в доках и сфотографировали британцы. И это — чертовски жуткое зрелище, даже если не знать того, что в этих коридорах погибла мучительной смертью целая команда подводников. У любого, кто знаком с фильмами «Тэцуо, железный человек», «Голова-ластик» и «Пи» Даррена Аронофски фото вызывают стойкие ассоциации именно с этими лентами.







Фотографии сделаны в 1918 году на британской судоверфи Swan Hunter, что в городе Уоллсенд на севере Англии. Германская подводная лодка U-Boat 110 была построена в Гамбурге и применялась для диверсий. Сейчас такие двухвинтовые субмарины принято называть SM U-110, чтобы не путать с судами Третьего Рейха с аналогичным названием. 19 июля субмарина напала на британский торговый конвой близ порта Хартлпул, но сама была атакована небольшим судном, вооруженным глубинными бомбами. Подводная лодка получила серьезные повреждения и вскоре была вынуждена всплыть на поверхность. Там ее подловил и протаранил торпедный катер Harry. U-Boat 110 затонула, но неглубоко, так что через какое-то время ее подняли на поверхность и доставили в те самые доки Swan Hunter, где внутренности лодки были тщательно сфотографированы.

Британцы хотели починить судно и, в случае необходимости, использовать ее в борьбе с Германской империей. Но уже 11 ноября 1918 война закончилась, и, согласно договоренности, U-Boat 110 попросту сдали на металлолом.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: