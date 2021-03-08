Дурная слава: картины, рядом с которыми не хочется находиться

Глядя на признанные шедевры мировой живописи, зрители не перестают восхищаться мастерством художников и готовы рассматривать полотна часами. Однако существуют и такие картины, после просмотра которых остается неприятный осадок. Некоторые даже склонны утверждать, что от них исходит явная негативная энергетика.









«Hands Resist Him» («Руки противятся ему»), Билл Стоунхем

«Плачущий мальчик», Джованни Браголин

«Женщина дождя», Светлана Телец

«Поклонение волхвов», Питер Брейгель-старший