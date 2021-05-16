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Полезные советы для домохозяек

Полезные советы для домохозяек

Сегодня представляю вашему вниманию советы и хитрые трюки для домохозяек.

Надеюсь, что мой рассказ окажется для вас полезным.

Совет №1.

Совет пригодится дачникам и огородникам. Способ 100% работает, поэтому в начале дачного сезона обязательно возьмите его на заметку.
Для того, чтобы легко и безвредно избавляться от вредителей на огороде весь дачный сезона, потребуется 5 литров воды и 1 бутылек спиртовой настойки валерианы.

Полезные советы для домохозяек


Полезные советы для домохозяек



Полученным раствором можно поливать и опрыскивать абсолютно любые грядки, особенно капустные.

Полезные советы для домохозяек



Я эти раствором поливаю еще и комнатные растения.

Полезные советы для домохозяек



Способ 100% работает, проверяла я его уже не один сезон. Способ без химии, все компоненты доступные, всегда есть под рукой, поэтому советую.

Совет №2.

Если вы купили говядину и она оказалась жесткой с неприятным привкусом, предлагаю ситуацию исправить следующим образом.

Полезные советы для домохозяек



Нужно кусок говядины натереть обычной пищевой содой. Натертый кусочек мяса нужно положить в пакет и убрать в холодильник на несколько часов.

Полезные советы для домохозяек



Перед готовкой мясо необходимо хорошенько промыть проточной водой. Теперь мясо можно готовить, оно будет более нежным, без посторонних привкусов.

Полезные советы для домохозяек



Если не знали такой простой способ, берите смело на заметку.

Совет №3.

Этот совет поможет вам отстирать куртки и джинсы более качественно. Это моя личная идея, я хотела ее вынести в отдельное видео, наверное так и сделаю. Но сегодня все так расскажу и покажу ее в этой общей статье с полезными советами.

Полезные советы для домохозяек



Очень часто в подарок к набору шампуня или гелей дополнительно кладут мочалки. Я эти мочалки не использую, для меня они не удобные. Но я им нашла применение. Я стирала светлые джинсы.

Полезные советы для домохозяек



И тогда я решила попробовать вот эти мочалки бросить вместе с джинсами в барабан машины. Когда я открыла барабан и достала джинсы они были безупречно чистыми. То есть, эти мочалки как щетки все великолепно очистили.

Полезные советы для домохозяек



Я решила экспериментировать дальше. Рассуждала я так. Если мочалки в барабане машины выполняют роль щеток, то почему бы не попробовать постирать с плотным, жестким поролоном.

Полезные советы для домохозяек



Я в магазине купила губки, я их долго выбирала, выбрала губки с самым жестким поролоном. Поролон есть с дырочками, как сыр. Такие губки не нужно брать, такой поролон быстро крошится.
Нужно выбрать самые жесткие губки, пусть даже они будут двойные, жесткие щетки легко снимаются.

Полезные советы для домохозяек



Ими потом можно чистить мойку, акриловые раковины, подоконники, в общем, применение им можно найти.

Полезные советы для домохозяек



А основную часть поролона я разрезаю на две половинки, пополам. И таких вот квадратиков щеток нужно сделать как можно больше. Они многоразовые, поэтому получается недорого.

Полезные советы для домохозяек



Такими щетками в стиральной машине я стираю исключительно верхнюю одежду и джинсы. Одежда получается намного чище в результате.
Плюс эти щетки дополнительно собирают шерсть и волосы.

Полезные советы для домохозяек



Как ими стирать. В барабан стиральной машины вместе с одеждой я кладу эти щетки. Стираю как обычно и как только у меня цикл стирки заканчивается я нажимаю на паузу и все эти щетки вытаскиваю. То есть, полоскание, отжим я уже делаю без них.

Полезные советы для домохозяек



Я пробовала множество способов, которые якобы улучшают качество стирки. Например, способов с фольгой. Никому его не советую, можно испортить машинку, потому что фольга во время стрики крошится.

Полезные советы для домохозяек



Также пробовала способ с пакетом. Тоже, эффекта ноль. Не собирает он ворсинки, волосы. То есть, я ничего не заметила. Пробовала стирать с салфеткой. Вот салфетка немного волоса собирает. Но как-то улучшить качество стирки, я думаю, что она не может.
А щетки действительно помогают барабану лучше простирать белье.

Совет №4.

Моя семья очень любит блюда из свекла. Винегрет я готовлю достаточно часто. Знаю много рецептов винегрета.

Полезные советы для домохозяек



Я готовила его с груздями, с авокадо и с селедкой. На моем канале есть отдельное видео, где я рассказывала, как вкусно и необычно приготовить свеклу. А также есть рецепт винегрета, который я готовлю в мультиварке. Получается очень быстро и очень вкусно.

Полезные советы для домохозяек



И недавно я вычитала еще одну интересую идею при помощи которой винегрет можно сделать нежным и вкусным. Для этого необходимо в винегрет добавить 1 столовую ложку молока и 1 чайную ложку сахара.

Полезные советы для домохозяек



Нужно все хорошо размешать. Молоко абсолютно не меняет вкус винегрета, но он получается более нежным.

Полезные советы для домохозяек



Особенно, если вы готовите винегрет из покупной маринованной капусты, она, как правило, немного резковатая и кисловатая.
Молоко и сахар смягчают эту кислинку и винегрет получается действительно более мягким и нежным.

Совет №5.

Последний совет будет тоже кулинарный. Если вы хотите утром для семьи очень быстро приготовить яйцо-пашот, то воспользуетесь моим советом.

Полезные советы для домохозяек



Необходимо взять чашку, налить в нее пол стакана воды и вылить в эту воду 1 яйцо.

Полезные советы для домохозяек



Чашку нужно будет закрыть тарелкой и поставить ее в микроволновую печь на максимальную мощность на срок от полутора до 2 минут.

Полезные советы для домохозяек



Ориентируйтесь по своей микроволновке. Через 2 минуты мое яйцо-пашот готово. Если вы хотите, чтобы желток был менее жидким, то время приготовления нужно будет увеличить на несколько секунд.

Полезные советы для домохозяек



Сверху яйцо посыпаю своей любимой сванской солью, ее я делаю сама. Вкусный и полезный завтрак готов.

Полезные советы для домохозяек



Такими полезными советами хотела с вами поделиться сегодня, надеюсь, что они вам понравились. Пишите комментарии, дополняйте меня, задавайте вопросы.

Полезные советы для домохозяек

 

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Полезные советы для домохозяек
Материал, выбранный редакторами МиртесенС нами не соскучишься!

Полезные советы для домохозяек

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