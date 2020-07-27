Какого цвета шерсть белого медведя на самом деле?

Само название вида вроде бы говорит о том, какого цвета у животного шерсть — конечно же, белого. По крайней мере таким его видят люди и животные, которыми он питается. Белый медведь — хищник. Его добыча: тюлени, моржи, китообразные, рыба и другие обитатели моря — обитает тут же, на льду или под ним. Поэтому белый цвет необходим медведю для маскировки во время охоты, черными являются только нос и глаза, которые, подкрадываясь к добыче, медведь может прикрывать лапой.



Но на самом деле белый цвет шерсти — оптическая иллюзия. Мех полярного медведя вовсе не белый, а прозрачный. Окраска любого вещества, и шерсти животных в том числе, определяется тем, какие именно из видимых электромагнитных волн это вещество может отражать. Отражающиеся волны попадают на сетчатку глаза и воспринимаются нами как тот или иной цвет. Особняком стоят только два цвета: черный и белый. Чтобы мы увидели предмет черным, он должен поглощать все световые волны, направленные на него, а белый мы видим в том случае, если он, напротив, отражает лучи всех длин волны. Прозрачными кажутся те предметы, через которые световые волны просто проходят. Каждая шерстинка белого медведя является прозрачной пустотелой трубочкой, наполненной воздухом.

Так как воздух обладает очень низкой теплопроводностью, это помогает животному сохранять тепло. Тот же принцип мы используем в своих жилищах — оконные рамы из двух стекол с воздушной прослойкой между ними отлично держат температуру. Интересно еще и то, что кожа у белого медведя черная. Все просто: этот цвет лучше улавливает тепловые лучи и нагревается, что в приполярных условиях очень важно. Вот только мы видим зверя не черным, а именно белым. Почему же его прозрачная шерсть кажется нам непрозрачной? Все дело в крошечных неровностях на ее поверхности. Встречая на своем пути маленькие бугорки на шерстинке, световые лучи преломляются, попадают на другие шерстинки, там вновь преломляются и так далее. В конце концов свет, почти не проникнув сквозь шерсть, вновь отражается и мех кажется белым. Таким образом, окраска медведя одновременно способствует и его маскировке (а значит, успешной охоте), и сохранению тепла в организме.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: