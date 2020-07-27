Какого цвета шерсть белого медведя на самом деле?

Само название вида вроде бы говорит о том, какого цвета у животного шерсть — конечно же, белого. По крайней мере таким его видят люди и животные, которыми он питается. Белый медведь — хищник. Его добыча: тюлени, моржи, китообразные, рыба и другие обитатели моря — обитает тут же, на льду или под ним. Поэтому белый цвет необходим медведю для маскировки во время охоты, черными являются только нос и глаза, которые, подкрадываясь к добыче, медведь может прикрывать лапой.
Но на самом деле белый цвет шерсти — оптическая иллюзия. Мех полярного медведя вовсе не белый, а прозрачный. Окраска любого вещества, и шерсти животных в том числе, определяется тем, какие именно из видимых электромагнитных волн это вещество может отражать. Отражающиеся волны попадают на сетчатку глаза и воспринимаются нами как тот или иной цвет. Особняком стоят только два цвета: черный и белый. Чтобы мы увидели предмет черным, он должен поглощать все световые волны, направленные на него, а белый мы видим в том случае, если он, напротив, отражает лучи всех длин волны. Прозрачными кажутся те предметы, через которые световые волны просто проходят. Каждая шерстинка белого медведя является прозрачной пустотелой трубочкой, наполненной воздухом.
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