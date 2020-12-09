Прогулка по самому шикарному отелю Индии

Отель The Oberoi Udaivilas расположен в штате Раджастхан и построен в стиле традиционных королевских дворцов с королевским размахом. Собственные бассейны, услуги дворецкого, романтическая обстановка — этот отель наполнен исключительной роскошью для тех, кто может себе это позволить. Отель The Oberoi Udaivilas занял первое место в списке 25 лучших отелей в Индии, составленном изданием Business Insider на основе отзывов TripAdvisor. Цены здесь стартуют от $460 за ночь — не сказать, что заоблачная сумма.
Эксклюзив начинается еще до заселения — гостей встречают на лодках и везут до отеля The Oberoi Udaivilas по озеру.
Добравшимся до входа посетителям открываются виды, свойственные традиционным дворцам Раджастана.
Тихие дворики с фонтанами, бассейны и сады — здесь есть где погулять гостям.
Внутри здания не хуже, чем снаружи. Декоративные купола и арки органично дополняют интерьер.
http://vs-t.ru/progulka-po-samomu-shikarnomu-otelyu-indii
Некоторые номера имеют выход к собственному бассейну с видом на озеро.
Номера декорированы местным индийским текстилем и различными экспонатами.
В каждом номере есть мраморная ванная комната.
Ну и конечно, отдельная гостиная для ваших посетителей.
Местный ресторан.
Это был самый роскошный отель в Индии по мнению издания Business Insider.
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