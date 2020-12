Прогулка по самому шикарному отелю Индии

Отель The Oberoi Udaivilas расположен в штате Раджастхан и построен в стиле традиционных королевских дворцов с королевским размахом. Собственные бассейны, услуги дворецкого, романтическая обстановка — этот отель наполнен исключительной роскошью для тех, кто может себе это позволить. Отель The Oberoi Udaivilas занял первое место в списке 25 лучших отелей в Индии, составленном изданием Business Insider на основе отзывов TripAdvisor. Цены здесь стартуют от $460 за ночь — не сказать, что заоблачная сумма.











Эксклюзив начинается еще до заселения — гостей встречают на лодках и везут до отеля The Oberoi Udaivilas по озеру.







Добравшимся до входа посетителям открываются виды, свойственные традиционным дворцам Раджастана.







Тихие дворики с фонтанами, бассейны и сады — здесь есть где погулять гостям.











Внутри здания не хуже, чем снаружи. Декоративные купола и арки органично дополняют интерьер.



http://vs-t.ru/progulka-po-samomu-shikarnomu-otelyu-indii











Некоторые номера имеют выход к собственному бассейну с видом на озеро.











Номера декорированы местным индийским текстилем и различными экспонатами.







В каждом номере есть мраморная ванная комната.







Ну и конечно, отдельная гостиная для ваших посетителей.







Местный ресторан.







Это был самый роскошный отель в Индии по мнению издания Business Insider.

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: