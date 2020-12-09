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Прогулка по самому шикарному отелю Индии

Отель The Oberoi Udaivilas расположен в штате Раджастхан и построен в стиле традиционных королевских дворцов с королевским размахом. Собственные бассейны, услуги дворецкого, романтическая обстановка — этот отель наполнен исключительной роскошью для тех, кто может себе это позволить. Отель The Oberoi Udaivilas занял первое место в списке 25 лучших отелей в Индии, составленном изданием Business Insider на основе отзывов TripAdvisor. Цены здесь стартуют от $460 за ночь — не сказать, что заоблачная сумма.

Прогулка по самому шикарному отелю Индии

Прогулка по самому шикарному отелю Индии

Эксклюзив начинается еще до заселения — гостей встречают на лодках и везут до отеля The Oberoi Udaivilas по озеру.

Прогулка по самому шикарному отелю Индии

Добравшимся до входа посетителям открываются виды, свойственные традиционным дворцам Раджастана.

Прогулка по самому шикарному отелю Индии

Тихие дворики с фонтанами, бассейны и сады — здесь есть где погулять гостям.

Прогулка по самому шикарному отелю Индии

Прогулка по самому шикарному отелю Индии

Внутри здания не хуже, чем снаружи. Декоративные купола и арки органично дополняют интерьер.

http://vs-t.ru/progulka-po-samomu-shikarnomu-otelyu-indiiПрогулка по самому шикарному отелю Индии

Прогулка по самому шикарному отелю Индии

Прогулка по самому шикарному отелю Индии

Некоторые номера имеют выход к собственному бассейну с видом на озеро.

Прогулка по самому шикарному отелю Индии

Прогулка по самому шикарному отелю Индии

Номера декорированы местным индийским текстилем и различными экспонатами.

Прогулка по самому шикарному отелю Индии

В каждом номере есть мраморная ванная комната.

Прогулка по самому шикарному отелю Индии

Ну и конечно, отдельная гостиная для ваших посетителей.

Прогулка по самому шикарному отелю Индии

Местный ресторан.

Прогулка по самому шикарному отелю Индии

Это был самый роскошный отель в Индии по мнению издания Business Insider.



Прогулка по самому шикарному отелю Индии

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Прогулка по самому шикарному отелю Индии

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