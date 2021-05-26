Окунуться в Средневековье, или Как почувствовать себя королевской особой за 20 евро в сутки

На северо-востоке Пиренеев в местечке Рипольес открылся необычный отель в средневековом замке («Castell de Llaes», Испания). | Фото: creativcastle.com.

| Фото: boredpanda.com, © Marc/Airbnb/ booking.com. В любую пору года отель-замок, окруженный первозданной природой, ждет своих гостей («Castell de Llaes», Испания).| Фото: boredpanda.com, © Marc/Airbnb/ booking.com.

Замок «Castell de Llaes», Испания. | Фото: booking.com/ hotelesqueadmitenperros.com.

При реконструкции замка, созданного в Х веке, старались оставить все строения в первозданном виде («Castell de Llaes», Испания). | Фото: tripadvisor.es/ es.wikipedia.org.

Каменные стены и деревянные балки интерьера отеля-замка позволяют создавать средневековую атмосферу («Castell de Llaes», Испания). | Фото: piligrim.ua/ tripadvisor.es.

К услугам отдыхающих современная кухня («Castell de Llaes», Испания). | Фото: tripadvisor.es.

В отеле-замке полностью оборудована кухня с комплектом столовых наборов, кофемашиной, духовым шкафом, посудомоечной и стиральной машиной («Castell de Llaes», Испания). | Фото: tripadvisor.es.

Большой внутренний двор вмещает и зону барбекю, и банкетный зал под открытым небом («Castell de Llaes», Испания). | Фото: tripadvisor.es/ booking.com.

Все спальни замка-отеля оформлены в лучших традициях средневекового стиля («Castell de Llaes», Испания). | Фото: boredpanda.com, © Marc/Airbnb.

Одна из гостиных отеля-замка «Castell de Llaes» (Испания). | Фото: boredpanda.com, © Marc/Airbnb.

При каждой спальне есть благоустроенная ванная комната («Castell de Llaes», Испания). | Фото: booking.com/ tripadvisor.es.

На территории замка сохранилась часовня, в которой проходят богослужения по большим праздникам и церемонии бракосочетания («Castell de Llaes», Испания). | Фото: boredpanda.com, © Marc/Airbnb.

Банкетный зал частенько становится местом проведения свадеб, юбилеев и различных мероприятий («Castell de Llaes», Испания). | Фото: boredpanda.com, © Marc/Airbnb.

К услугам постояльцев открытые террасы и балконы с живописным панорамным видом («Castell de Llaes», Испания). | Фото: tripadvisor.es/ boredpanda.com, © Marc/Airbnb.