Мужчины и женщины — мы такие разные

Мужчины и женщины, кажется, и правда не с одной планеты. Это не просто слова: многие вещи мы делаем совсем по-разному и часто сами этого не замечаем.



Перед вами забавные и честные комиксы об отличиях мужчин и женщин. Да, они есть, но они не мешают главному: пусть мы разные, но жить друг без друга не можем.



























































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