8 бытовых азиатских хитростей, которые нужно попробовать, чтобы ощутить вау-эффект

Наша культура и быт сильно отличаются от восточных. Азиаты практичны, бережливы, используют подручные средства для решения большого количества вопросов. Novate.ru предлагает перенять у них несколько хитростей, которые существенно облегчают жизнь и экономят средства. Как лечить ожоги? Чем заменить клей? И еще много полезных лайфхаков в нашей статье.
Хитрость 1: Устраните боль с помощью риса
Рис для компресса можно завернуть в марлю. / Фото: fb.ru
Оказывается, рис отлично подходит для компрессов. Сделать их очень просто: возьмите носок, положите в него достаточное количество крупы, завяжите или зашейте отверстие, чтобы содержимое не выпало, а затем разогрейте в микроволновке, установив таймер на 40 секунд. Чтобы положительный эффект от компресса увеличился, добавьте в рис несколько капель любимого эфирного масла. Готовое лечебное средство положите на спину или шею в то место, где ощущаете боль.
Интересный факт: Густой рисовый отвар с легкостью можно использовать вместо клея, как это делают азиаты в процессе создания традиционных японских поделок из бумаги. Для его приготовления понадобится только крупа и небольшое количество воды.
Хитрость 2: Ешьте снэки палочками
Палочки помогут не испачкать руки. / Фото: zefirka.net
Если вы еще не научились пользоваться китайскими палочками, самое время брать уроки и профессионалов. Это умение очень сильно пригодится не только в ресторане, но также дома, когда будет желание посмотреть фильм в компании снэков. Ешьте чипы, сухарики и другие продукты палочками, чтобы не запачкать руки. А если получится взять маленькие соленые орешки палочками – это будет высший пилотаж.
Хитрость 3: Держите в доме эвкалиптовое масло
Эвкалиптовое масло помогает при различных заболеваниях. / Фото: irecommend.ru
Если вы заглянете в аптечку азиата, первое, что попадется вам на глаза, – это эвкалиптовое масло. Оно является настоящим маст-хэвом для восточных народов. И не зря, ведь масло абсолютно универсально и может использоваться для самых разных целей. Эвкалипт эффективно лечит простудные заболевания, избавляет от головной, зубной и мышечной боли, является незаменимым при укусе насекомых, так как устраняет зуд. Также масло применяется в качестве средства от изжоги – в этом случае его следует нанести на область желудка и слегка втереть в кожу.
Хитрость 4: Используйте соевый соус не по назначению
Соевый соус пригодится при ожогах. / Фото: kakprosto.ru
Наши хозяйки используют соевый соус для маринадов, а также в качестве самостоятельной заправки. Но вряд ли кто-то догадывался, что этот продукт отлично справляется с ожогами, например, от раскаленного масла. Нанесите небольшое количество на обожженную кожу и подождите несколько минут, пока боль утихнет.
Хитрость 5: Разглаживайте одежду в ванной
Пар от горячей воды в ванной разгладит складки на одежде. / Фото: moda-styl.ru
Если у вас неожиданно сломался утюг, а другого платья для свидания нет, или вы боитесь повредить глажкой деликатную ткань блузы, возьмите на вооружение следующую хитрость. Повесьте одежду на плечики и оставьте в ванной. После этого примите душ или просто откройте на пять-десять минут горячую воду. Пар очень быстро разгладит складки на мятой вещи и приведет ее в порядок.
Хитрость 6: Чтобы яблоки не потемнели, используйте сок лимона
Немного лимонного сока поможет яблокам сохранить цвет. / Фото: syl.ru
Если вы обожаете фруктовые салаты, а также штрудель, шарлотку или любые другие пироги, где в качестве начинки идут яблоки, обязательно возьмите этот лайфхак на вооружение. Просто нарежьте необходимое количество яблок дольками, кружочками или кубиками, а затем сбрызните их небольшим количеством лимонного сока и слегка присолите. Благодаря кислоте начинка не изменит свой цвет, даже если готовка десерта перенесется на несколько часов.
Хитрость 7: Используйте рис для красоты лица и волос
Рисовой водой нужно умываться каждый день. / Фото: narlos.ru
Всем известно, что в Азии существует целый культ молодости и красоты. Существенную помощь в этом вопросе им оказывает рис. Так, например, азиатки регулярно умываются рисовой водой, которая имеет поистине безграничное количество полезных свойств: улучшает цвет лица, делает кожу мягкой и свежей, тонизирует, увлажняет и питает, борется с расширенными порами и даже устраняет мелкие морщинки, продлевая молодость.
Также из риса можно сделать пилинг или маску для лица. В первом случае вам понадобится рис мелкого помола (можно измельчить в кофемолке), стакан овсяных хлопьев и несколько столовых ложек меда. Все ингредиенты следует тщательно перемешать и нанести на предварительно распаренную кожу. Пилинг поможет избавиться от загрязнений и ороговевших клеток.
Питательную маску также приготовить очень просто. Возьмите две столовые ложки рисовой муки, одну столовую ложку сливок или молока, в зависимости от типа кожи (для сухого типа первый ингредиент, для жирного – второй). Смешайте компоненты, нанесите массу на предварительно очищенное лицо, оставьте на 20 минут, а затем смойте теплой водой. Кожа будет мягкой и бархатистой.
Ополаскивайте волосы рисовой водой и они будут шелковистыми. / Фото: pinterest.su
В случае с волосами, рисовая вода помогает распутать пряди, сделать их более гладкими, шелковистыми, блестящими, а также отрастить желаемую длину. А все благодаря прекрасному составу, в который входят аминокислоты, инозитол, укрепляющий локоны, витамины группы В, минералы, витамин Е. Использовать ее лучше всего в качестве ополаскивателя, после того, как вы промыли волосы шампунем.
Хитрость 8: Нейтрализуйте запах чаем
Чайные пакетики уберут неприятный запах из холодильника. / Фото: stroy-okey.ru
Учитывая, какое количество продуктов и готовых блюд хранится в холодильнике среднестатистической хозяйки, совсем неудивительно, что там часто появляется неприятный запах. У азиатов своя боль – они очень любят кимчи, которое готовится из квашеных овощей. Представьте, какой аромат это блюдо оставляет в холодильнике. Однако жители восточных стран нашли решение: они предлагают не выбрасывать спитой чай, а высушивать его с помощью бумажного полотенца и класть на полку, чтобы он впитывал все неприятные запахи. Еще один вариант – отправить в холодильник чайные пакетики. Просто, быстро и эффективно.
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