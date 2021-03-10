8 бытовых азиатских хитростей, которые нужно попробовать, чтобы ощутить вау-эффект

Хитрость 1: Устраните боль с помощью риса

Рис для компресса можно завернуть в марлю. / Фото: fb.ru

Хитрость 2: Ешьте снэки палочками

/ Фото: zefirka.net Палочки помогут не испачкать руки./ Фото: zefirka.net

Хитрость 3: Держите в доме эвкалиптовое масло

Эвкалиптовое масло помогает при различных заболеваниях. / Фото: irecommend.ru

Хитрость 4: Используйте соевый соус не по назначению

Соевый соус пригодится при ожогах. / Фото: kakprosto.ru

Хитрость 5: Разглаживайте одежду в ванной

Пар от горячей воды в ванной разгладит складки на одежде. / Фото: moda-styl.ru

Хитрость 6: Чтобы яблоки не потемнели, используйте сок лимона

Немного лимонного сока поможет яблокам сохранить цвет. / Фото: syl.ru

Хитрость 7: Используйте рис для красоты лица и волос

Рисовой водой нужно умываться каждый день. / Фото: narlos.ru

Ополаскивайте волосы рисовой водой и они будут шелковистыми. / Фото: pinterest.su

Хитрость 8: Нейтрализуйте запах чаем

Чайные пакетики уберут неприятный запах из холодильника. / Фото: stroy-okey.ru