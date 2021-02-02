Писатели, которые пожалели о написанных книгах, потому что читатели неправильно их поняли

Йен Флеминг и Джеймс Бонд (1953-1966)

Йен Флеминг и девятый роман о Джеймсе Бонде «Шпион, который меня любил»

Энтони Бёрджесс «Заводной апельсин» (1962)

Энтони Бёрджесс и его самая популярная книга «Заводной апельсин»

Стивен Кинг (под псевдонимом Ричард Бахман) «Ярость» (1977)

Ричард Бахман (псевдоним Стивена Кинга) и его роман «Ярость»

Питер Бенчли «Челюсти» (1974)

Питер Бенчли и роман, прославивший его