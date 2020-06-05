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Исчезновение малайзийского боинга в 2014 году: главная тайна XXI века

Исчезновение малайзийского боинга в 2014 году: главная тайна XXI века

Исчезновение малайзийского боинга в 2014 году: главная тайна XXI века
globallookpress.com
8 марта 2014 года над Южно-Китайским морем пропал самолёт Boeing 777 авиаперевозчика Malaysia Airlines. Впоследствии его обломки были найдены на другом конце земного шара. Это происшествие уже окрестили одной из величайших загадок XXI века. Что известно о 227 пассажирах и 12 членах экипажа авиалайнера и есть ли основания подозревать кого-либо из них в захвате самолёта?

Хроника событий

Вылетевший из Куала-Лумпура авиалайнер совершал плановый рейс MH370, конечным пунктом которого значился аэропорт в Пекине.
Радары отслеживали боинг всего 40 минут: он вылетел в 00:42, а пропал в 01:21. Но, как стало известно позднее, воздушное судно находилось в полёте на протяжении ещё 7 часов. Всё это время попытки связаться с ним различными способами были безуспешны. Диспетчеры поняли, что произошло что-то страшное. Рекордная по стоимости спасательная операция, развёрнутая сначала в водах между Малайзией и Вьетнамом, а затем у берегов Австралии, не принесла результатов.
По данным военных радаров было установлено, что после утраты связи борт 370 круто развернулся в воздухе и полетел на запад. В последний раз его засекли в районе индийских Никобарских островов. В 2015 и 2017 годах фрагменты фюзеляжа обнаружили у восточных берегов Африки, однако официально «самолёт-призрак» до сих пор числится пропавшим.


Обстоятельства происшествия заставили многих предположить, что авиалайнер мог быть захвачен кем-то из пассажиров или членов экипажа.

Пассажиры

В пассажирских креслах боинга находились граждане 14 стран мира. Две трети из них составляли китайцы. Также был один россиянин – бизнесмен из Иркутска Николай Бродский, проводивший отпуск на Бали.
Больше всего вопросов у следствия вызвали иранцы, попавшие на борт нелегально. 18-летний Пурия Нур Мохаммад Мердад и 29-летний Сейед Мохаммед Реза Делавар купили билеты по фиктивным документам на имена итальянца Луиджи Маральди и австрийца Кристиана Коцеля. Предположительно, потерянные европейскими туристами в Таиланде бумаги иранцы приобрели на чёрном рынке. Сесть в самолёт им не помешало даже то, что паспорта числились в базах Интерпола. Однако, как заявил генсек Международной организации уголовной полиции Рональд Ноубл, «рано проводить связь» между использованием украденных паспортов и пропажей авиалайнера. Оба молодых человека покинули исламскую республику на законных основаниях и, по-видимому, были обычными нелегальными мигрантами. О Мердаде известно, что он рассчитывал попросить политическое убежище в Германии, где его ждала мать.

Члены экипажа

Боингом управляли этнические малайцы. Командиром судна был 53-летний Захари Ахмад Шах, имевший 33-летний стаж, а вторым пилотом – 27-летний Фарик Абдул Хамид.

Что касается Хамида, то он, как можно судить по опубликованным в Сети фотографиям, ранее приглашал в кабину девушек европейской внешности из числа пассажирок. Летевшие однажды рейсом 370 гражданки ЮАР рассказали, что пилот оживлённо болтал с ними во время полёта и курил. Могли ли подобные «развлечения» сыграть какую-то роль в происшествии, эксперты затрудняются сказать.

Куда больше оснований предполагать, что к исчезновению авиалайнера причастен командир воздушного судна.
На сохранившихся фотоснимках Захари Ахмад Шах предстаёт жизнерадостным человеком, однако есть информация о том, что в последнее время он находился в депрессии из-за развода с женой. Не исключено, что лётчик ввёл пассажиров в беспамятство, отключив кислород, а затем покончил с собой, направив самолёт в океан. У этой версии есть косвенное подтверждение: последнее, что слышали диспетчеры, перед тем как боинг исчез, было «расслабленное» по тону голоса пожелание «Спокойной ночи».

Кроме того, известно, что командир самолёта состоял в оппозиционной либеральной «Партии народной справедливости», лидера которой Анвара Ибрагима как раз 7 марта 2014 года суд приговорил к тюремному сроку за гомосексуализм. Возможно, эта новость стала «последней каплей» для Захари Ахмад Шаха, и он из чувства протеста решил угнать самолёт.

Тимур Сагдиев

 

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