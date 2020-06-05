Исчезновение малайзийского боинга в 2014 году: главная тайна XXI века

Члены экипажа

Боингом управляли этнические малайцы. Командиром судна был 53-летний Захари Ахмад Шах, имевший 33-летний стаж, а вторым пилотом – 27-летний Фарик Абдул Хамид.

Что касается Хамида, то он, как можно судить по опубликованным в Сети фотографиям, ранее приглашал в кабину девушек европейской внешности из числа пассажирок. Летевшие однажды рейсом 370 гражданки ЮАР рассказали, что пилот оживлённо болтал с ними во время полёта и курил. Могли ли подобные «развлечения» сыграть какую-то роль в происшествии, эксперты затрудняются сказать.

Куда больше оснований предполагать, что к исчезновению авиалайнера причастен командир воздушного судна.

На сохранившихся фотоснимках Захари Ахмад Шах предстаёт жизнерадостным человеком, однако есть информация о том, что в последнее время он находился в депрессии из-за развода с женой. Не исключено, что лётчик ввёл пассажиров в беспамятство, отключив кислород, а затем покончил с собой, направив самолёт в океан. У этой версии есть косвенное подтверждение: последнее, что слышали диспетчеры, перед тем как боинг исчез, было «расслабленное» по тону голоса пожелание «Спокойной ночи».

Кроме того, известно, что командир самолёта состоял в оппозиционной либеральной «Партии народной справедливости», лидера которой Анвара Ибрагима как раз 7 марта 2014 года суд приговорил к тюремному сроку за гомосексуализм. Возможно, эта новость стала «последней каплей» для Захари Ахмад Шаха, и он из чувства протеста решил угнать самолёт.