Исчезновение малайзийского боинга в 2014 году: главная тайна XXI века

Хроника событий
Вылетевший из Куала-Лумпура авиалайнер совершал плановый рейс MH370, конечным пунктом которого значился аэропорт в Пекине.
Радары отслеживали боинг всего 40 минут: он вылетел в 00:42, а пропал в 01:21. Но, как стало известно позднее, воздушное судно находилось в полёте на протяжении ещё 7 часов. Всё это время попытки связаться с ним различными способами были безуспешны. Диспетчеры поняли, что произошло что-то страшное. Рекордная по стоимости спасательная операция, развёрнутая сначала в водах между Малайзией и Вьетнамом, а затем у берегов Австралии, не принесла результатов.
По данным военных радаров было установлено, что после утраты связи борт 370 круто развернулся в воздухе и полетел на запад. В последний раз его засекли в районе индийских Никобарских островов. В 2015 и 2017 годах фрагменты фюзеляжа обнаружили у восточных берегов Африки, однако официально «самолёт-призрак» до сих пор числится пропавшим.
Обстоятельства происшествия заставили многих предположить, что авиалайнер мог быть захвачен кем-то из пассажиров или членов экипажа.
Пассажиры
В пассажирских креслах боинга находились граждане 14 стран мира. Две трети из них составляли китайцы. Также был один россиянин – бизнесмен из Иркутска Николай Бродский, проводивший отпуск на Бали.
Больше всего вопросов у следствия вызвали иранцы, попавшие на борт нелегально. 18-летний Пурия Нур Мохаммад Мердад и 29-летний Сейед Мохаммед Реза Делавар купили билеты по фиктивным документам на имена итальянца Луиджи Маральди и австрийца Кристиана Коцеля. Предположительно, потерянные европейскими туристами в Таиланде бумаги иранцы приобрели на чёрном рынке. Сесть в самолёт им не помешало даже то, что паспорта числились в базах Интерпола. Однако, как заявил генсек Международной организации уголовной полиции Рональд Ноубл, «рано проводить связь» между использованием украденных паспортов и пропажей авиалайнера. Оба молодых человека покинули исламскую республику на законных основаниях и, по-видимому, были обычными нелегальными мигрантами. О Мердаде известно, что он рассчитывал попросить политическое убежище в Германии, где его ждала мать.
Члены экипажа
Боингом управляли этнические малайцы. Командиром судна был 53-летний Захари Ахмад Шах, имевший 33-летний стаж, а вторым пилотом – 27-летний Фарик Абдул Хамид.
Что касается Хамида, то он, как можно судить по опубликованным в Сети фотографиям, ранее приглашал в кабину девушек европейской внешности из числа пассажирок. Летевшие однажды рейсом 370 гражданки ЮАР рассказали, что пилот оживлённо болтал с ними во время полёта и курил. Могли ли подобные «развлечения» сыграть какую-то роль в происшествии, эксперты затрудняются сказать.
Куда больше оснований предполагать, что к исчезновению авиалайнера причастен командир воздушного судна.
На сохранившихся фотоснимках Захари Ахмад Шах предстаёт жизнерадостным человеком, однако есть информация о том, что в последнее время он находился в депрессии из-за развода с женой. Не исключено, что лётчик ввёл пассажиров в беспамятство, отключив кислород, а затем покончил с собой, направив самолёт в океан. У этой версии есть косвенное подтверждение: последнее, что слышали диспетчеры, перед тем как боинг исчез, было «расслабленное» по тону голоса пожелание «Спокойной ночи».
Кроме того, известно, что командир самолёта состоял в оппозиционной либеральной «Партии народной справедливости», лидера которой Анвара Ибрагима как раз 7 марта 2014 года суд приговорил к тюремному сроку за гомосексуализм. Возможно, эта новость стала «последней каплей» для Захари Ахмад Шаха, и он из чувства протеста решил угнать самолёт.
Тимур Сагдиев
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