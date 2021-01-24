5 ингредиентов, которые не надо добавлять в тесто для блинов, чтобы муж не отказался их есть

1. Сода

Переизбыток соды делает блины жесткими. / Фото: sadvokrug.ru

2. Сахар

Из-за большого количества сахара, блины подгорают. / Фото: moyaokruga.ru

3. Сливочное масло

Сливочное масло делает блины слишком жирными. / Фото: sokovoz.ru

4. Яйца

Яиц не должно быть слишком много. / Фото: kidsomania.ru

5. Вода

Если использовать только воду, блины будут сухими. / Фото: povar.ru

Еще несколько секретов

Молоко нужно вливать в муку, а не наоборот. / Фото: liveinternet.ru