Ошибки в интерьере, из-за которых любая квартира будет выглядеть безвкусно

Чтобы красиво оформить квартиру, недостаточно купить модный спальный гарнитур, поставить огромную плазму в гостиной и украсить стены копиями известных картин. Все это может сделать только хуже. Ведь если выбирать вещи в дом по принципу «лишь бы было» или слепо гнаться за модой, по-настоящему уютное семейное гнездышко свить не получится.

Мы поинтересовались мнением дизайнеров и составили список вещей, без которых среднестатистическая квартира точно станет лучше.



1. Псевдоклассика и показная роскошь

2. Чучела и шкуры животных

3. Бутафория

4. Огромный телевизор на самом видном месте

5. Туристический и сувенирный декор

6. Бросающиеся в глаза швы и стыки на стенах

7. Массивная корпусная мебель с изгибами

8. Защитные покрытия на мебели

9. Раковина-чаша

10. Габаритная мебель, расставленная рядом

11. Готовый гарнитур

12. Обилие модного декора

Объемный аляповатый декор с претензией на «дорого-богато», роскошные диваны с вензелями и массивные кровати с позолотой в обычном интерьере смотрятся вульгарно.Владелец дизайн-бюро Happy Station Михаил Кошелев уверен, что не нужно покупать мебель, которая пытается выглядеть дороже, чем стоит. Нет ничего зазорного в том, чтобы взять керамогранит вместо мрамора, потому что это дешевле и практичнее. Но обычные материалы, которые мимикрируют под элитные, не лучший выбор.Жителей Великобритании спросили о самых ужасных трендах в интерьере за последние 50 лет. 39 % опрошенных назвали чучела. Профессиональные дизайнеры тоже считают подобные изделия моветоном. То же самое касается ковров из настоящих шкур.XXI век не то время, когда стоит кичиться жестокостью и с гордостью демонстрировать охотничьи трофеи (еще и купленные в магазине).Дизайнер Асия Орлова призывает отказаться от копий известных картин и скульптур, а вместо них украсить дом менее известными работами, которые хорошо вписываются в интерьер. А еще неплохо бы отказаться от повсеместного использования имитации дерева, дешевых фотообоев, искусственных фруктов и овощей. Бутафория разрушает домашний уют.По словам дизайнеров, большой телевизор сложно встроить в обстановку — он мозолит глаза и выглядит неэстетично. Специалисты советуют сместить акцент с телевизора и сделать его незаметной частью интерьера, а не главным элементом. А для этого габариты прибора должны быть пропорциональны размерам комнаты.Есть 2 распространенные ошибки: украшать жилье предметами массового искусства, купленными в туристических местах, и оформлять комнаты в стиле понравившихся стран. И то и то другое в большинстве квартир выглядит неуместно и дешево. Как и всевозможные «народные» сувениры вроде соломенных домовых, лошадиных подков и балалаек.Дизайнер Мария Сафронова написала руководство для тех, кто хочет сделать стильный и современный ремонт. Она советует отказаться от откосов и уголков, которые бросаются в глаза и быстро теряют презентабельный вид. Цементная затирка швов тоже не лучшая идея. Со временем материал желтеет и покрывается слоем грязи.Хорошей альтернативой станет эпоксидная затирка, аккуратный герметик или ровный запил плитки под углом 45°.Громоздкие шкафы с радиусными полками занимают много места и собирают кучу пыли. Такую мебель сложно вписать в интерьер, к тому же часто ее выпускают в не самых красивых оттенках. Массивные компьютерные столы с кучей подставок и труднодоступных полок тоже выглядят не очень, да и добраться с тряпкой до всех уголков будет сложно.Если захотите обновить интерьер, присмотритесь к неброским шкафам в цвет стен и простым прямоугольным столам. Это простое и очень стильное решение.Известный дизайнер Майлз Редд считает, что все поверхности в доме имеют значение, а чрезмерное защитное покрытие выглядит некрасиво. Вместо пестрых клеенок, пленок и защитного стекла лучше потратиться на столешницу из прочного материала.Дэвид Кэйхой назвал раковины в форме чаш эстетически оскорбительными и функционально нелепыми. Отчасти с ним сложно не согласиться. Такие раковины сложно мыть, они менее устойчивые, чем обычные, и на них быстрее появляются трещины. Кроме того, чаши доставляют неудобства детям и людям низкого роста.Люди, которые самостоятельно оформляют квартиру, нередко делают ошибки в планировке. Например, ставят большой стол возле массивного дивана. Есть одно простое правило: тяжелые предметы нужно разбавлять более легкими. Если поставить возле громоздкого дивана стеклянный столик или высокий торшер, интерьер сразу станет более динамичным.Комплекты мебели отлично смотрятся в каталогах, но в реальной квартире выглядят обезличенно. Чтобы оживить интерьер, лучше компоновать разные предметы мебели. Но нет смысла брать кровать, тумбочки и комод из кардинально разных коллекций — можно просто выбирать предметы похожего стиля или цвета.Даже самая модная мебель не поможет создать красивый интерьер, если слепо следовать трендам и скупать только «массовый» декор. Любые тенденции устаревают, им на смену приходят новые, которые тоже надолго не задерживаются. Самым разумным решением будет покупать вещи, которые хорошо смотрятся в конкретной квартире и действительно радуют глаз.А вам нравится современная мебель и декор? Или некоторые модные вещи кажутся безвкусными и непрактичными?