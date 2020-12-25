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Как снимали фильм «Полосатый рейс»

2016-й объявлен в России «Годом кино». Мы решили не проходить мимо такого шикарного повода и вместе с Центром фотографии им. братьев Люмьер знакомить читателей с историями создания любимых фильмов, биографиями и редкими снимками известных звезд кинопроката.

Ничто так не близко русскому человеку, как советские комедии, которые появлялись на его глазах, становились популярными и тут же расхватывались на цитаты. Существует легенда, что те, кто не смотрел «Полосатый рейс» Владимира Фетина, возможно, вообще никогда не включали телевизор и не имели возможности насладиться настоящим, добрым, слегка мелодраматичным юмором.

Как снимали фильм «Полосатый рейс»


В основу сценария легла реальная история, хоть и немного трансформированная. Владимир Конецкий, один из авторов сценария, вспоминает:
«Мы везли с острова Врангеля трех медведей. Для цирка в Мурманске. Один выбрался из клетки и стал метаться по пароходу. Зверюги эти очень страшные. Кое-как, вооружившись пожарными шлангами, загнали его обратно…»

Как снимали фильм «Полосатый рейс»

Как снимали фильм «Полосатый рейс»

Как снимали фильм «Полосатый рейс»

Инициатором создания картины стал Никита Хрущев. В 1959 году в СССР с визитом прибыл император Эфиопии Хайле Селассие I. По всем традициям русского гостеприимства зарубежному гостю наперебой показывали все хорошее и прекрасное, что было в СССР: выставки, спектакли, концерты и прочее, что радовало глаз.

Среди увеселительных мероприятий было и представление цирка на Цветном бульваре. Разумеется, мужественного императора больше всего впечатлило выступление Маргариты Назаровой и ее тигров.

Как снимали фильм «Полосатый рейс»

Как снимали фильм «Полосатый рейс»

Как снимали фильм «Полосатый рейс»

В фильме играли 10 цирковых тигров. Долго искали обезьяну — чтобы была умная и поддающаяся обучению. В итоге нашли в Киевском зоопарке — шимпанзе по кличке Пират.

Как снимали фильм «Полосатый рейс»

Павел Бабич учит Пирата водить.

Как снимали фильм «Полосатый рейс»

«Я не трус, но я боюсь!»

Как снимали фильм «Полосатый рейс»

Из воспоминаний Владимира Конецкого: «После представления Маргарита принесла в правительственную ложу тигрят. Хрущев растрогался и говорит: у нас-де такая женщина замечательная, такие тигры, а кина нету. И по всем киностудиям страны был брошен клич: немедленно сделать фильм про Маргариту Назарову. Директорат — на дыбы. Стали искать сценарий. Я кое-какие потом читал. Один драматург поместил тигра в коммунальную квартиру. Сказали: очернение действительности. Другой накатал про колхоз, в котором такая зажиточная жизнь, что они свой зоопарк открыли. Ему отвечают: лакировка».

Тогда-то и решил попытать свое счастье Конецкий. Медведей превратили в тигров, а сюжет дополнили романтической линией про буфетчицу Марианну и старпома.

Как снимали фильм «Полосатый рейс»

Как снимали фильм «Полосатый рейс»

Как снимали фильм «Полосатый рейс»

Как снимали фильм «Полосатый рейс»

Оператор в клетке — это всего лишь рабочий момент.

Как снимали фильм «Полосатый рейс»

Пират осваивает пистолет.

Как снимали фильм «Полосатый рейс»

Сцена с участием дублера старпома.

Как снимали фильм «Полосатый рейс»

Как снимали фильм «Полосатый рейс»

Лев Вася сердится.

Как снимали фильм «Полосатый рейс»

А так на съемочной площадке отдыхали.

Как снимали фильм «Полосатый рейс»

Как снимали фильм «Полосатый рейс»

Кинозвезда тигр Пурш.

Как снимали фильм «Полосатый рейс»

Как снимали фильм «Полосатый рейс»

Как снимали фильм «Полосатый рейс»

Как снимали фильм «Полосатый рейс»

В 1961 году лента «Полосатый рейс» стала лидером советского проката, собрав у экранов кинотеатров более 45 миллионов зрителей.

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