Неподражаемая Вера Васильева отметила 90-летний юбилей

В честь юбилея народной артистки мы предлагаем вашему вниманию фотогалерею с самыми яркими ролями артистки.







Вера Васильева (в центре) в фильме “Звезда экрана”, 1974 год.



Вера Васильева родилась 30 сентября 1925 г. в Москве (по другим источникам – в д. Сухой Ручей Тверской губернии). Ее отец был шофером, мать – домохозяйкой.







Вера Васильева в роли Анны Андреевны (слева) и Александр Ширвиндт в роли Добчинского в спектакле “Ревизор” на сцене Театра сатиры, 1974 год.



В 1948 г. окончила Московское городское театральное училище (позднее вошло в состав Государственного института театрального искусства; ныне – Российский университет театрального искусства – ГИТИС). Училась на курсе Владимира Готовцева.







Вера Васильева (в центре) с польскими коллегами во время встречи на Белорусском вокзале поезда с участниками дней польско-советской дружбы, 1974 год.



С 1948 г. является актрисой Московского академического театра сатиры.







Татьяна Васильева и Вера Васильева в спектакле “Ее превосходительство” на сцене Театра сатиры, 1979 год.







Вера Васильева во время концерта в Колонном зале Дома Союзов, 1987 год.







Александр Воеводин и Вера Васильева в спектакле Театра сатиры “Воительница”, 1989 год.







Вера Васильева после спектакля “Без вины виноватые” на сцене Театра дружбы народов, 1991 год.

Владимир Зельдин и Вера Васильева на церемонии вручения ежегодного театрального приза “Хрустальная Турандот” в усадьбе графа Шереметьева “Кусково”, 1996 год.Вера Васильева во время праздничного вечера в честь ее 80-летия в Театре сатиры, 2005 год.Юбилейный вечер Веры Васильевой, 2005 год.Александр Ширвиндт (Мольер) и Вера Васильева (Мадлена) в сцене из спектакля “Мольер” в Театре сатиры, 2009 год.Вера Васильева в сцене из спектакля “Мольер”, 2009 год.Вера Васильева (Графиня) и Александр Дривень (Германн) в спектакле “ Пиковая дама ” в постановке режиссера Андрея Житинкина в Малом театре, 2012 год.Актрисы Ольга Аросева (Сирена Дековар) , Вера Васильева (Камелия), Елена Образцова (Норма Кверчолини) в сцене из спектакля “Реквием по Радамесу” в Театре сатиры, 2012 год.Александр Ширвиндт и Вера Васильева в спектакле-пародии на юбилей “Грустно, но смешно” в постановке Александра Ширвиндта и Юрия Васильева в Театре сатиры, 2014 год.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)