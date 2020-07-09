15 серьезных мыслей от Элеоноры Рузвельт
Говорят, за каждым успешным мужчиной стоит женщина. Так сложилось и в паре Франклина и Элеоноры Рузвельт. Миссис Рузвельт всегда была рядом с мужем и помогала ему в общественной и политической деятельности. Она была матерью шестерых детей и успевала писать книги.
Идеи первой леди США настолько подкупили нас, что мы решили поделиться лучшими из них.
Великие умы обсуждают идеи. Средние умы обсуждают события. Мелкие умы обсуждают людей.
Дети всего внимательнее слушают тогда, когда говорят не с ними.
Никто не заставит вас почувствовать себя неполноценным без вашего согласия.
Мне кажется, что если при рождении ребенка мать попросит у феи для своего дитя самый лучший дар, то это будет любопытство.
Если бы жизнь была предсказуемой, она перестала бы быть жизнью и потеряла бы вкус.
Женщина как чайный пакетик: никогда не узнаешь, насколько крепкой она может оказаться, пока она не окажется в кипятке.
Делай то, что тебе хочется. Потому что тебя в любом случае будут критиковать. Тебя будут ругать, если ты сделал это, и будут ругать, если ты этого не сделал.
Если вы по-настоящему интересуетесь чем-то одним, это непременно приведет вас к чему-то другому.
Тот, кто теряет деньги, теряет многое; тот, кто теряет друга, теряет намного больше; тот, кто теряет веру, — теряет все.
Когда ваши дети вырастают и обзаводятся своими детьми, то их проблемы уже не ваши проблемы, и чем меньше вы будете вмешиваться — тем лучше.
Слишком многие остаются в одиночестве потому, что боятся обид. Мы боимся проявлять заботу о людях, потому что боимся, что другие не позаботятся о нас.
Формирование характера начинается в детстве и продолжается до самой смерти.
Всегда помни, что у тебя нет права быть личностью. У тебя есть обязанность.
«Вчера» — это история, «завтра» — это тайна, а «сегодня» — подарок судьбы.
Чтобы сладить с собой, используй голову; чтобы поладить с другими — сердце.
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