Откуда на советских субмаринах брались крысы, и как с ними боролись

Каждый человек слышал о том, что на морских кораблях заводятся крысы. Однако, мало кто при этом знает о том, что коварные грызуны спешат проникнуть в том числе и на военные подводные лодки. Крысы на субмаринах – бедствие куда похлеще, чем крысы на надводных судах. Откуда же они там берутся и что делает команда для того, чтобы изничтожить вредителей в и без того непростых условиях службы?
На подводной лодке тоже заводятся крысы. /Фото: medilo.ru.
На отечественном флоте крысы на подводных лодках – это проблема, которая появилась еще во времена Советского Союза. Собственно, как только в стране появились свои субмарины, на них стали тут же заводиться крысы. Поделать с этим что-то крайне сложно, так как крыса - зверь хитрый и умный, с невероятной тягой к жизни и прекрасной способностью к адаптации к самым разным условиям. Проблема заключается в том, что дикая крыса вовсе не безобидный сожитель. Во-первых, они переносят опасные болезни. Во-вторых, они стремительно изничтожают все запасы продовольствия.
Крысы живут в порту постоянно. /Фото: gtrk.tv.
Проблема эта была актуальна не только для советского флота, но и для подводного флота абсолютно любой другой страны на земном шаре. Большая часть грызунов пробирается на субмарину самостоятельно ночью. Крысы пролезают по тросам и трапам, когда подлодка стоит пришвартованной в порту. Часть грызунов проносят на борт прямо в ящиках с продовольствием. Последнее – откровенный косяк со стороны интендантской службы. Впрочем, все ящики все равно никогда не проверишь.
Меры для подлодок мало чем отличаются от корабельных. /Фото: hammockforums.net.
Часто крысы также поселяются в подводных лодках тогда, когда субмарину отправляют в док для технического обслуживания. Основавшись в субмарине, вредители ведут «нормальный» портовый образ жизни, пока в один прекрасный день не оказываются в море вместе с подводной лодкой и ее экипажем.
Борются с крысами на подводных лодках точно такими же способами, как и на суше. На многих субмаринах экипажи даже заводят котов, которые очень быстро становятся настоящими членами коллектива и экипажа боевого судна. В советское время некоторые командиры даже мотивировали на ловлю крыс матросов, раздавая увольнительные за поимку грызунов.
На кораблях и субмаринах заводят котов. /Фото: forums.airbase.ru.
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