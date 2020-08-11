Вирусолог Чумаков: от COVID-19 поможет не вакцина, а лекарство

В начале августа глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что уже в октябре 2020 года должна начаться массовая вакцинация населения. Первыми вакцину, над которой сейчас работают в центре Гамалеи, получат учителя и врачи.

Вирусолог, замдиректора по науке отдела вакцин американского госагентства Food and Drug Administration (FDA) Константин Чумаков не возлагает больших надежд на вакцину. Ученый не исключает, что победить вирус поможет не вакцинация, а изобретение и внедрение лекарства.

«С коронавирусом в чем проблема - иммунитет очень непрочный. А вакцинироваться одной и той же вакциной… Неизвестно, получится или нет. Потому что некоторые вакцины созданы на основе векторов. Это означает, что антиген коронавирусу доставляется при помощи другого вируса, и к этому вирусу тоже вырабатываются антитела. Поэтому повторная иммунизация той же самой вакциной, сделанной из того же самого вектора, будет не так эффективна, потому что организм начнет реагировать на этот вектор и не пустит его, грубо говоря», - объясняет вирусолог.

Именно по этой причине, подчеркивает специалист, вакцина института Гамалеи состоит из двух компонентов.

«Первая прививка делается одним аденовирусом, вторая - другим. Это делается для того, чтобы избежать вот этой интерференции. Возможно ли создать такую батарею вакцин, которые будут работать раз за разом, я не уверен», - говорит Константин Чумаков.

РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

«Возможно, к этому делу более пригодны другие подходы. Например, вакцины, основанные на мРНК, их, наверно, можно колоть много раз. Но насколько они будут эффективны при повторной иммунизации, это пока неизвестно», - говорит вирусолог.

«Больше шансов справиться с этой болезнью при помощи лекарства»

Константин Чумаков разделяет мнение специалистов, которые полагают, что коронавирус останется с человечеством надолго.

«Нам вряд ли удастся побороть его быстро, вряд ли удастся быстро создать хорошую вакцину. И, честно говоря, я вижу больше шансов справиться с этой болезнью при помощи лекарства. Думаю, гораздо более вероятно, что через какое-то время будут созданы лекарственные препараты, которые позволят людям переносить этот вирус без особых потерь. И этого будет достаточно», - уверен вирусолог.

Потенциальное лекарство от коронавируса Константин Чумаков сравнивает с препаратами от ВИЧ.

«Разница в том, что в случае с коронавирусом не нужно будет, как с ВИЧ, каждый день принимать препараты. Допустим, человек заболел, принял пару-тройку таблеток, покашлял и выздоровле. В этом нет ничего особенного, этот вирус перейдет в разряд обычных простуд», - резюмирует Чумаков.