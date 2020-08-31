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15 уловок, с помощью которых супермаркеты заставляют покупать продукты

Супермаркеты знают о вас больше, чем любой психолог, им известны ваши привычки, рефлексы, желания и намерения, с которыми они могут играться, как захотят. Хотите сэкономить деньги? Супермаркеты знают, как сделать так, чтобы вы потратили ещё больше, но при этом думали, что потратили меньше. Подавляющее большинство супермаркетов пользуется этими 15 хитрыми уловками, чтобы контролировать ваш мозг и деньги. Держите себя в руках и читайте о них далее.


Парные продукты





Тут тоже все логично, где пиво, там и рыба, с чипсами и орешками, а где чипсы, там и соус к ним. Тем самым супермаркет делает выбор за тебя, и потребность поиска парного продукта отпадает сама собой.

 

Парные продукты продукты, супермаркет






Старая добрая раскладка





Ну этот трюк всем давно хорошо известен, то что супермаркеты хотят продать, они размещают на уровне глаз, что и так хорошо продается выше или ниже, ну а в самом низу полок зачастую можно увидеть товар, способный заинтересовать детей.

 

Старая добрая раскладка продукты, супермаркет





Поиск необходимого





Вы, наверное, замечали, что зайдя в магазин за необходимым, уходите из него накупив сверху ещё всякой ненужной дряни, на покупку которой к тому же потратили даже больше денег, чем на то, зачем вы туда пришли. А всё потому, что основные типы продуктов разбросаны в разных частях магазина.
Молоко в одной части, мясо в другой, хлеб в третьей и так далее. Ведь если бы всё это было в одном месте, то вы бы просто взяли всё необходимое и покинули магазин, а это как раз то, чего боятся все владельцы супермаркетов.

Поиск необходимого продукты, супермаркет





Узкие проходы





Наверное вас тоже посещала мысль об узости проходов, в которых едва могут разъехаться две тележки. Это тоже неспроста, ведь проходя по узкому проходу, вы одновременно можете видеть товар как с левой, так и с правой полок ряда.

Узкие проходы продукты, супермаркет





Семейные упаковки





Ну кому не нужен мешок перцев или 5-килограммовое ведро мороженого? Производители хотят, чтобы вы думали, что покупая больше, вы экономите деньги, но тем самым вы просто покупаете то, что вам не нужно, т.е. гораздо больше необходимого вам количества. Производителям неинтересно съедите ли вы всю упаковку или выкинете её испортившуюся половину, потому что просто не успели её использовать, главное, чтобы вы снова вернулись в магазин и купили новую с уверенностью, что в этот раз вы точно покончите с ней до окончания срока годности.

Семейные упаковки продукты, супермаркет





За нами следят





Как сделать так, чтобы обычных покупателей превратить в постоянных? Превратить супермаркет в клуб, а его участникам раздать клубные карты! Теперь ты будешь ходить именно в этот супермаркет, потому что у тебя там есть скидка. Также предъявляя карту на кассе, ты также даешь информацию о своих покупках, которую супермаркеты используют для изучения тебя, твоих привычек и предпочтений.

За нами следят продукты, супермаркет





Бесплатные пробники





Если вы думаете, что пробники не работают, то вы ошибаетесь. Пробники могут, и заставляют посетителей покупать то, что они только что попробовали. Одни из них покупают, потому что им понравилось, ведь обычно дают пробовать действительно качественные продукты, другие же покупают из-за чувства долга, так как испытывают чувство ответственности за бесплатно испробованный продукт.

Бесплатные пробники продукты, супермаркет





Красивые дисплеи с продуктами





Видя такие дисплеи с красиво расставленными на них продуктами, покупатель воспринимает их как акционный товар, но фактически, это просто красивые полки с продуктами, которые супермаркет пытается продвигать.

Красивые дисплеи с продуктами продукты, супермаркет





Очищенные и мытые фрукты и овощи





Лень, точно такой же двигатель торговли, как и реклама. Зачем покупать овощи, мыть их, чистить и нарезать, когда можно купить готовую овощную смесь? Исследования доказали, что мытые и очищенные овощи, стоят в разы дороже оригинального сырого продукта, но кому это интересно, ведь так?

Очищенные и мытые фрукты и овощи продукты, супермаркет





Импульсивные продукты





Видели полки со всякой всячиной возле касс? Это один из самых мощных инструментов магазинов для продажи мелких товаров и сладостей. В следующий раз, стоя в очереди к кассе, попробуй поймать себя на мысли, что ты занят рассматриванием жвачек и шоколадных батончиков, а не думаешь об опровержении теории струн.

Импульсивные продукты продукты, супермаркет





"Мне нужно заполнить её!"





Чем больше супермаркет, тем больше его тележки. Во многих супермаркетах даже отказались от использования корзинок, только тележки. Катая по рядам огромную тележку, покупатель нехотя желает заполнить её пустое сетчатое пространство. Маркетинговые исследования доказали, что большие тележки заставляют нас покупать на 19% больше.

15 уловок, с помощью которых супермаркеты заставляют покупать продукты





"Свежие" продукты





Согласитесь, ничто так не придает свежести овощам и фруктам, как их блеск и капли воды на поверхности. Персонал магазина опрыскивает овощи и фрукты, чтобы они казались покупателям более свежими. И ничего страшного, что из-за повышенной влажности процесс гниения начинается гораздо быстрее, ведь эта уловка действительно работает. К тому же вода способна прибавить немного веса продуктам.

15 уловок, с помощью которых супермаркеты заставляют покупать продукты





Запах продажи





Аромат свежего хлеба, дурман сладкого печенья и пленяющий запах зажаристой курицы гриль.. Всё это буквально порабощают мозг покупателей, заставляя их проходить через весь зал и покупать готовые продукты. Ты купишь это, иначе твои слюнные железы просто-напросто убьют тебя.

Запах продажи продукты, супермаркет





Стратегический выбор музыки





В магазинах обычно играет спокойная и медленная музыка, чтобы внушить покупателям чувство спокойствия и уверенности. Если бы в магазине играла быстрая ритмичная музыка, то вы бы гораздо быстрее делали покупки и покидали магазин, медленная же наоборот заставляет вас тратить гораздо больше времени на рассматривание полок.

Стратегический выбор музыки продукты, супермаркет





Предательские желтые ценники





Эта уловка стара как мир. Видя желтый ценник, покупатель думает, что совершает выгодную покупку, и чем больше перечёркнутая старая цена, тем он в этом увереннее. В подавляющем большинстве продавец и не рассчитывал продавать продукт по "старым" ценам. Эта уловка, как ни одна другая привлекает внимание покупателей и внушает ему чувство серьезной выгоды.

Предательские желтые ценники продукты, супермаркет






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