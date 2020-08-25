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Императорский фарфоровый завод

Завод создан в 1744-м году (на 20 лет раньше, чем Эрмитаж) по указу императрицы Елизаветы. Произведения Императорского фарфорового завода входят в сокровищницу мирового фарфора и представлены в коллекциях лучших музеев мира.

Что привезти из Петербурга — пышку, корюшку? Допустим, кусочек поребрика ещё можно (они продаются, так что даже не придётся отковыривать на память), но лучше всего — изделие Императорского фарфорового завода. Пожалуй, у каждого настоящего петербуржца дома есть чашечка с знаменитой кобальтовой сеткой. Или статуэтка или ещё что-то особенное.

Не так давно я смогла побывать на Императорском фарфором заводе и увидеть, как создаются знаменитые изделия и, конечно, та самая узнаваемая кобальтовая сетка.

Императорский фарфоровый завод

Императорский фарфоровый завод

Так выглядит Кобальтовая сетка, до обжига она чёрная:

Императорский фарфоровый завод

В этом году завод отмечает 70-летие создания и 65-летие запуска в производство своего фирменного знака — сервиза «Кобальтовая сеточка». А на всемирной выставке в Брюсселе за узор и форму «Тюльпан» сервиз получил золотую медаль.

Императорский фарфоровый завод

Автор сервиза — художница Анна Яцкевич, она также придумала и официальный логотип Ленинградского фарфорового завода имени Ломоносова — ЛФЗ. Петербурженка, родившаяся в 1904 году, Анна Яцкевич всю блокаду оставалась в Ленинграде, работала, в 1944 году — к 200-летию Фарфорового завода — была награждена орденом Красной Звезды.



Императорский фарфоровый завод

Анна Яцкевич при росписи решила попробовать кобальтовые карандаши — у них вместо графитного кобальтовый стержень. Сначала кобальтовые полосы чередовались с полосами, выполненными красной краской.

Императорский фарфоровый завод

Существует множество теорий возникновения этого, ставшего традиционным, декора, но даже эксперты не знают точного ответа. Может быть, его навеял «Собственный сервиз» Елизаветы Петровны или хранящийся в заводском музее венский сервиз с так называемой трельяжной сеткой. Или воспоминания о рвущихся в небо перекрёстных лучах блокадных прожекторов и крест-накрест заклеенных окнах блокадного города.

Императорский фарфоровый завод

Потом изделия отправляются в печь и сеточка становится синей:

Императорский фарфоровый завод

Императорский фарфоровый завод

Над таким блюдом художник работает около двух недель:

Императорский фарфоровый завод

Фарфор обычно получают высокотемпературным обжигом крупнодисперсной смеси каолина, кварца, полевого шпата и пластичной глины. Но каждый фарфор уникален и свой точный рецепт никто не разглашает.

Императорский фарфоровый завод

Императорский фарфоровый завод

Фарфор делят на мягкий и твёрдый. Мягкий фарфор отличается от твёрдого не твёрдостью, а тем, что при обжиге мягкого фарфора образуется больше жидкой фазы, чем при обжиге твёрдого, и поэтому выше опасность деформации заготовки при обжиге.

Самым твёрдым фарфором является костяной фарфор. Он отличается особой изысканностью, тонкостенностью и просвечиваемостью. Фарформ обычно покрывают глазурью, а непокрытый называют бисквитом. Все они выглядят по-разному.

Императорский фарфоровый завод

Это бисквит (аппетитные такие названия — бисквит, глазурь).

Императорский фарфоровый завод

Отходы производства:

Императорский фарфоровый завод

Жидкую фарфоровую массу, шликер, заливают в гипсовую форму:

Императорский фарфоровый завод

Сложные изделия делаются из нескольких деталей и скрепляются более густой фарфоровой массой:

Императорский фарфоровый завод

Вот таким:

Императорский фарфоровый завод

Детали:

Императорский фарфоровый завод

Бракованные фигурки тоже выглядят круто, так и хочется унести (всё равно же брак, да?), но сотрудникам запрещено что-то забирать, потом это всё используется как сырьё для новых изделий.

Императорский фарфоровый завод

Гипсовая форма собрана из двух частей, чтобы потом можно было её разобрать и вынуть изделие.

Императорский фарфоровый завод

Через какое-то время извлекают фигуру:

Императорский фарфоровый завод

Фигурки по эскизам Шемякина:

Императорский фарфоровый завод

Императорский фарфоровый завод

Императорский фарфоровый завод

Экземпляр из серии «Народы Российской империи»:

Императорский фарфоровый завод

Императорский фарфоровый завод

А это глазурь. Перед тем, как опустить в неё изделие, надо перемещать до однородного состояния:

Императорский фарфоровый завод

Императорский фарфоровый завод

А потом туда окунают изделие, прямо так, без перчаток:

Императорский фарфоровый завод

Даже ёмкости с красками со знаменитым декором:

Императорский фарфоровый завод

Императорский фарфоровый завод

Фарфор расписывается двумя способами: подглазурной росписью и надглазурной росписью. При подглазурном расписывании фарфора краски наносятся на неглазурованный фарфор. Затем фарфоровое изделие покрывается прозрачной глазурью и обжигается при высокой температуре до 1350 градусов. Кобальтовую сеточку делают именно таким способом.

Императорский фарфоровый завод

Палитра красок надглазурной росписи богаче, надглазурная роспись наносится по глазурованному белью (профессиональный термин нерасписанного белого фарфора) и после обжигается в муфельной печи при температуре от 780 до 850 градусов.

Императорский фарфоровый завод

При обжиге краска вплавляется в глазурь, уходя за тонкий слой глазури. Краски после хорошего обжига блестят (кроме специальных матовых красок, используемых только для декоративных целей), не имеют никаких шероховатостей.

Императорский фарфоровый завод

Императорский фарфоровый завод

Императорский фарфоровый завод

Императорский фарфоровый завод

Императорский фарфоровый завод

Императорский фарфоровый завод

Императорский фарфоровый завод

Императорский фарфоровый завод

Красную краску потом снимут и на этих участках фарфор останется белым:

Императорский фарфоровый завод

Императорский фарфоровый завод

Для обжига используются печи, которые достигают 30-ти метров в длину. Пожалуй, именно их бы я хотела увидеть. Да и вообще, пока мы шли по территории завода, на стенах мной были замечены фотографии с производства, выглядели они очень уж живописно и аутентично, и я предвкушала, что сейчас тоже наснимаю чего-то такого.

Но оказалось, что эти фото были сделаны на «большом» производстве. Территория завода — 5 га, всё занято цехами, но существует и небольшой корпус, где собраны все фазы производства на маленькой территории, чтобы удобно было показывать и проводить экскурсии. Именно там мы и были.

Императорский фарфоровый завод

На первом этаже находится магазин завода, туда может прийти каждый и купить что-то.

Императорский фарфоровый завод

Серия с Ёжиком в тумане:

Императорский фарфоровый завод

Петербургские сувениры:

Императорский фарфоровый завод

Императорский фарфоровый завод

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