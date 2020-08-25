Императорский фарфоровый завод

Завод создан в 1744-м году (на 20 лет раньше, чем Эрмитаж) по указу императрицы Елизаветы. Произведения Императорского фарфорового завода входят в сокровищницу мирового фарфора и представлены в коллекциях лучших музеев мира.



Что привезти из Петербурга — пышку, корюшку? Допустим, кусочек поребрика ещё можно (они продаются, так что даже не придётся отковыривать на память), но лучше всего — изделие Императорского фарфорового завода. Пожалуй, у каждого настоящего петербуржца дома есть чашечка с знаменитой кобальтовой сеткой. Или статуэтка или ещё что-то особенное.



Не так давно я смогла побывать на Императорском фарфором заводе и увидеть, как создаются знаменитые изделия и, конечно, та самая узнаваемая кобальтовая сетка.











Так выглядит Кобальтовая сетка, до обжига она чёрная:







В этом году завод отмечает 70-летие создания и 65-летие запуска в производство своего фирменного знака — сервиза «Кобальтовая сеточка». А на всемирной выставке в Брюсселе за узор и форму «Тюльпан» сервиз получил золотую медаль.







Автор сервиза — художница Анна Яцкевич, она также придумала и официальный логотип Ленинградского фарфорового завода имени Ломоносова — ЛФЗ. Петербурженка, родившаяся в 1904 году, Анна Яцкевич всю блокаду оставалась в Ленинграде, работала, в 1944 году — к 200-летию Фарфорового завода — была награждена орденом Красной Звезды.

Анна Яцкевич при росписи решила попробовать кобальтовые карандаши — у них вместо графитного кобальтовый стержень. Сначала кобальтовые полосы чередовались с полосами, выполненными красной краской.Существует множество теорий возникновения этого, ставшего традиционным, декора, но даже эксперты не знают точного ответа. Может быть, его навеял «Собственный сервиз» Елизаветы Петровны или хранящийся в заводском музее венский сервиз с так называемой трельяжной сеткой. Или воспоминания о рвущихся в небо перекрёстных лучах блокадных прожекторов и крест-накрест заклеенных окнах блокадного города.Потом изделия отправляются в печь и сеточка становится синей:Над таким блюдом художник работает около двух недель:Фарфор обычно получают высокотемпературным обжигом крупнодисперсной смеси каолина, кварца, полевого шпата и пластичной глины. Но каждый фарфор уникален и свой точный рецепт никто не разглашает.Фарфор делят на мягкий и твёрдый. Мягкий фарфор отличается от твёрдого не твёрдостью, а тем, что при обжиге мягкого фарфора образуется больше жидкой фазы, чем при обжиге твёрдого, и поэтому выше опасность деформации заготовки при обжиге.Самым твёрдым фарфором является костяной фарфор. Он отличается особой изысканностью, тонкостенностью и просвечиваемостью. Фарформ обычно покрывают глазурью, а непокрытый называют бисквитом. Все они выглядят по-разному.Это бисквит (аппетитные такие названия — бисквит, глазурь).Отходы производства:Жидкую фарфоровую массу, шликер , заливают в гипсовую форму:Сложные изделия делаются из нескольких деталей и скрепляются более густой фарфоровой массой:Вот таким:Детали:Бракованные фигурки тоже выглядят круто, так и хочется унести (всё равно же брак, да?), но сотрудникам запрещено что-то забирать, потом это всё используется как сырьё для новых изделий.Гипсовая форма собрана из двух частей, чтобы потом можно было её разобрать и вынуть изделие.Через какое-то время извлекают фигуру:Фигурки по эскизам Шемякина:Экземпляр из серии «Народы Российской империи»:А это глазурь . Перед тем, как опустить в неё изделие, надо перемещать до однородного состояния:А потом туда окунают изделие, прямо так, без перчаток:Даже ёмкости с красками со знаменитым декором:Фарфор расписывается двумя способами: подглазурной росписью и надглазурной росписью. При подглазурном расписывании фарфора краски наносятся на неглазурованный фарфор. Затем фарфоровое изделие покрывается прозрачной глазурью и обжигается при высокой температуре до 1350 градусов. Кобальтовую сеточку делают именно таким способом.Палитра красок надглазурной росписи богаче, надглазурная роспись наносится по глазурованному белью (профессиональный термин нерасписанного белого фарфора) и после обжигается в муфельной печи при температуре от 780 до 850 градусов.При обжиге краска вплавляется в глазурь, уходя за тонкий слой глазури. Краски после хорошего обжига блестят (кроме специальных матовых красок, используемых только для декоративных целей), не имеют никаких шероховатостей.Красную краску потом снимут и на этих участках фарфор останется белым:Для обжига используются печи, которые достигают 30-ти метров в длину. Пожалуй, именно их бы я хотела увидеть. Да и вообще, пока мы шли по территории завода, на стенах мной были замечены фотографии с производства, выглядели они очень уж живописно и аутентично, и я предвкушала, что сейчас тоже наснимаю чего-то такого.Но оказалось, что эти фото были сделаны на «большом» производстве. Территория завода — 5 га, всё занято цехами, но существует и небольшой корпус, где собраны все фазы производства на маленькой территории, чтобы удобно было показывать и проводить экскурсии. Именно там мы и были.На первом этаже находится магазин завода, туда может прийти каждый и купить что-то.Серия с Ёжиком в тумане Петербургские сувениры:Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)