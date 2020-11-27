8 хитростей, как отличить натуральную кожу от искусственного заменителя

Чтобы не попасться на уловку недобросовестных продавцов , научитесь различать натуральную и искусственную кожу

1. Узор на коже

Натуральная кожа отличается неповторимым рисунком, а искусственная - повторяющимся / Фото: koffkindom.ru

2. Тактильные ощущения

Приложите ладонь к изделию, чтобы проверить как материал перенимает тепло / Фото: griffmedia.ru

3. Изнанка и срезы

У натуральной кожи необработанный срез, а у кожзама гладкий / Фото: kto-chto-gde.ru

4. Вес

Натуральные изделия более увесистые, чем искусственные / Фото: rusbizz.ru

Обязательно понюхайте вещь перед покупкой, поскольку химозный аромат вывести не так просто / Фото: i1.ytimg.com

6. Проверка влагой

Кожзам не впитывает влагу, поэтому на поверхности останутся капли воды / Фото: cdn.thelisticles.net

7. Тестирование огнем

Поднесите к материалу зажженную спичку или зажигалку и оцените результат / Фото: static.wixstatic.com

8. Стоимость

Изделия из натуральной кожи не могут стоить дешево / Фото: images.spasibovsem.ru

Как определить натуральность кожи в магазине

Согните изделие и посмотрите, насколько быстро оно восстановит форму / Фото: moiton.ru

Если при растягивании почувствовали запах резины, это заменитель / Фото: img1.postila.ru

Фигурный образец - натуральная кожа, ромбовидный - искусственная / Фото: womanadvice.ru