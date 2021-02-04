9 продуктов, которые можно замораживать не хуже мяса или овощей

Расширяем список продуктов, которые можно замораживать.
Морозильная камера помогает с успехом делать стратегические запасы. С ее помощью можно быстро приготовить множество блюд, начиная от супа и заканчивая десертами, если подготовиться заранее. Морозилка также спасает, когда продуктов в холодильнике оказалось слишком много и нет возможности съесть их вовремя. Тогда можно просто отправить излишек на заморозку и потом вернуться к нему в нужный момент. Все пользуются преимуществами морозильной камеры, но не все на 100%. Novate.ru предлагает несколько секретов для длительного хранения продуктов.
1. Орехи
Вскусности, которые будут храниться дольше. /Фото: kep.cdn.indexvas.hu
Мало кто знает, но орехи могут испортиться. Через несколько месяцев хранения их вкус уже немного меняется, и они становятся не такими вкусными, хоть и полезными и безопасными для употребления. К счастью, намного дольше хранить орехи без потери вкусовых качеств можно в морозильной камере, там они остаются неизменными до двух лет.
2. Мука
Заморозка поможет дольше сохранить полезные качества муки. /Фото: ababilova.com
Мука не так долго хранится, как думают многие. На самом деле, некоторые сорта, например цельнозерновые, могут довольно быстро прогоркнуть. Чтобы продлить срок хранения, как цельнозерновой, так и универсальной муки, можно хранить ее в морозильной камере, а затем после размораживания использовать как обычный продукт. Однако перед тем как приступить к выпечке, мука должна обрести комнатную температуру, иначе она может значительно изменить консистенцию теста.
3. Приготовленная паста
Пальчики оближешь, хорошо, когда не надо готовить. /Фото: img-global.cpcdn.com
Чтобы обеспечить себя вкусным ужином, когда не хочется готовить после тяжелого трудового дня, можно заранее сделать большее количество блюда и частично его заморозить. Паста замораживается намного лучше, если заранее приготовить ее до полной готовности, но не переваривать, а оставить твердоватой. Дополнительный лайфхак, который предотвратит слипание макарон: их перед заморозкой нужно сбрызнуть оливковым маслом.
4. Зефир
Мягкие лакомства тоже можно отправлять на длительное хранение в морозилку. /Фото: i8.rozetka.ua
Свежий воздушный и вкусный зефир или маршмеллоу — замечательные лакомства, которые любят большое количество людей. Однако, сохранить десерт свежим и мягким долго не получается в обычных условиях. А вот если заморозить, то запросто. Полезный совет — замороженный зефир легко режется ножом, поэтому его легче добавлять в горячие напитки или другие готовые блюда.
5. Сыр
Сыр, оказывается, тоже можно без опасений замораживать. /Фото: zviazda.by
Замораживание сыра — абсолютно безвредный процесс для его питательных веществ и компонентов. Однако не все сорта сыров сохраняют свои вкусовые качества и консистенцию неизменными. Иногда замораживание сыра делает его сухим и рассыпчатым. Без опасения можно отправлять в морозильную камеру плавленые, твердые или выдержанные сыры. Замороженный продукты лучше всего использовать для приготовления, так как процесс плавления сведет на нет любые последствия хранения в морозилке.
6. Приготовленный рис
Быстрое блюдо из запасов морозильной камеры. /Фото: segodnya.ua
Готовый рис — это удобно, особенно когда он всегда под рукой. В таком случае он может очень быстро и без лишних усилий превратиться в основу блюда, как для перекуса, так и для полноценного званого ужина. Хранить рис в морозильной камере лучше всего в порционных пакетах или контейнерах. Идеальный способ хранения: тонким плоским слоем в закрывающемся пакете. Для быстрой и безопасной разморозки можно использовать микроволновку: для этого в емкость нужно положить замороженный рис и добавить немного воды, нагревать около минуты. Аналогичным способом можно «оживить» рис на плите в кастрюле. Замороженный вареный рис также можно добавить прямо в соус или запеканку или использовать в качестве основы для жареного риса.
Полезная информация: Советы по хранению, заморозке и разморозке риса подходят и для некоторых других сыпучих. Например, ячменя, фарро, побегов пшеницы, ржи, пшена, гречки и даже киноа.
7. Чипсы
Закуска, которая не портится долгое время. /Фото: foodandmood.com.ua
Если чипсы хранить слишком долго, то они станут невкусными и не такими хрустящими. Совсем другое дело, если они были заморожены. Неоткрытые пакеты с чипсами, можно заморозить в оригинальной упаковке. Если пакет уже открыт, следует поместить его в пакет для заморозки и накрыть фольгой. Когда чипсы понадобятся, их необходимо достать из морозильной камеры, и дать постоять всего несколько часов на кухонном столе, чтобы они оттаяли, и они будут иметь такой же вкус, как в тот день, когда были куплены. Аналогичную процедуру можно повторить и с крекерами.
8. Авокадо
Если осталось лишнее, то всегда можно отправить в морозилку. /Фото: nudoanhnhan.net
После того как авокадо созревает, его необходимо съесть примерно за сутки, иначе оно потеряет привлекательную консистенцию и вкус. Однако не всегда бывает возможность и настроение сделать это. Тогда на выручку приходит морозильная камера. Можно заморозить половинки авокадо, для этого следует очистить их от кожуры и семян, а затем слегка смазать лимонным соком, чтобы предотвратить потемнение. После этого необходимо плотно завернуть их в полиэтиленовую пленку. Также можно размять авокадо с небольшим количеством лимонного сока и положить его в пакет для морозильной камеры. После размораживания продукт лучше всего использовать для любого рецепта, где требуется измельченный авокадо или его пюре.
9. Виноград
Отличное дополнение для десертов и напитков. /Фото: i.pinimg.com
Виноград очень хорошо замораживается. Это отлично спасает, если продукт еще остался, а съесть его не успевают или пока не хотят. Кроме того замороженный виноград сам по себе является вкусной и освежающей летней закуской. Все, что нужно сделать для его заморозки — это убрать стебли и промыть ягоды, положить их в пакет для заморозки. Есть замороженный виноград — особое удовольствие, которое медленно тает во рту. А еще он становится отличным дополнением для охлаждения напитков, заменяя собой лед.
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