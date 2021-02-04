9 продуктов, которые можно замораживать не хуже мяса или овощей

Расширяем список продуктов, которые можно замораживать.

1. Орехи

Вскусности, которые будут храниться дольше. /Фото: kep.cdn.indexvas.hu

2. Мука

Заморозка поможет дольше сохранить полезные качества муки. /Фото: ababilova.com

3. Приготовленная паста

Пальчики оближешь, хорошо, когда не надо готовить. /Фото: img-global.cpcdn.com

4. Зефир

Мягкие лакомства тоже можно отправлять на длительное хранение в морозилку. /Фото: i8.rozetka.ua

5. Сыр

Сыр, оказывается, тоже можно без опасений замораживать. /Фото: zviazda.by

6. Приготовленный рис

Быстрое блюдо из запасов морозильной камеры. /Фото: segodnya.ua

7. Чипсы

Закуска, которая не портится долгое время. /Фото: foodandmood.com.ua

8. Авокадо

Если осталось лишнее, то всегда можно отправить в морозилку. /Фото: nudoanhnhan.net

9. Виноград

Отличное дополнение для десертов и напитков. /Фото: i.pinimg.com