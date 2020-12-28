Какого цвета белый снег в зимних акварелях знаменитых художников-акварелистов Абе Тошиюки, Кена Марс

Все в один голос твердят, что акварель самая сложная и "капризная" краска в искусстве живописи. И это действительно так. А теперь, вдумайтесь, до какой же степени нужно обладать мастерством, чтобы акварелью изобразить зимний пейзаж, причем так, чтоб зритель в него поверил... О том, как изображают акварелью снег художники, какие цвета и приемы используют, а также несколько слов о каждом из них - в сегодняшнем нашем обзоре.
Зимние акварели Абе Тошиюки (Abe Toshiyuki).
Зимние
На взгляд многих экспертов современный японский художник Абе Тошиюки, как никто изящен и точен в изображении снежных покровов и ледяной глади. Снег в его работах настолько великолепен и реалистичен, что зритель от изумления просто замирает перед его работами, не веря своим глазам.
Зимние акварели Abe Toshiyuki.
Современный японский мастер акварели Абе Тошиюки (Abe Toshiyuki) родился в Сакате Сити в 1959 году. Он с раннего детства проникся восхищением великолепия природы, которая окружала его. Тошиюки получил художественное образование в токийском национальном университете Японии и более двадцати лет проработал учителем рисования. Все эти годы Абе лелеял надежду стать профессиональным художником. В 2008 году он наконец-то принял решение отойти от преподавания и полностью посвятил себя творчеству. Он сконцентрировался и со всей своей накопленной страстью погрузился в акварельную живопись.
Зимние акварели Abe Toshiyuki.
С тех пор прошло 12 лет и художник по истине удивил мир. Он пишет изумительные акварели: воздушные, дышащие, нежные и тёплые, которые дарят зрителю ощущение ранней весны и солнечного лета или же окунают в вихрь листопада и в безбрежные снежные дали."Я верю в то, что мои акварели способны выразить идеи неуловимой красоты и изменчивости природы. Я стараюсь не изображать на своих картинах места, которые легко узнать, чтобы у зрителя не возник эффект „дежа-вю“. Живопись должна пробуждать живые эмоции из самой глубины сердца, это зеркало души того, кто ею любуется", -так говорит художник о своем творчестве.
Зимние акварели Abe Toshiyuki.
Техника и приемы Абе Тошиюки практически безупречны. Поэтому его работы в своей точности граничат с гиперреализмом, который радует глаз зрителя. Зачастую мастер оставляет свои акварели без названия, но его произведения способны рассказать о себе многое и сами. Нежность красок и богатство тончайших оттенков превосходно передают заполненные светом пространства и укромные уголки, воссоздавая даже не внешний вид местности, а ее ощущение.
Зимние акварели Abe Toshiyuki.
Практически во всех его работах зритель может найти прямые указания на философию жизни, которая культивируется японцами. Тошиюки отражает свойственную своему народу любовь и глубокое уважение к природе. Для Абе "искусство является зеркалом души смотрящего.", для него также главенствующей является мысль о том, что "то, что мы видим, зависит от нашего настроения".
Зимние акварели Abe Toshiyuki.
За последнее десятилетие Абе провёл множество персональных выставок у себя на родине и выиграл несколько престижных наград. А не так давно художник-реалист уже начал заслуженно пожинать плоды своего труда на международном уровне, получив признание и добрую славу превосходного акварелиста современности.
Зимние акварели Abe Toshiyuki.
Разумеется, художник пишет не только зиму, у него есть и потрясающие акварели летних и осенних пейзажей. Их вы можете посмотреть в нашей публикации:
Солнечная акварельная живопись японского мастера Абе Тошиюки.
Американский художник Роланд Ли (Roland Loren Lee)
Зимние пейзажи американского акварелиста от Roland Lee.
Роланд Ли (1949 г.р.) признан одним из лучших американских мастеров акварельной живописи. Он стал знаменитым благодаря своим прозрачным акварелям, на которых он изображает пейзажи юго-запада США и деревенские ландшафты. В свое время Роланд окончил Brigham Young University. Сейчас он живёт и работает в своей студии в историческом районе Сент-Джордж в штате Юта.
Зимние пейзажи американского акварелиста от Roland Lee.
Начиная с 1979 года Роланд с головой погрузился в творчество. Работает только в акварели, причем, не используя белых, чёрных и непрозрачных красок. Он является членом Национального общества акварелистов. Завоевал награды и призы более чем в ста конкурсах и фестивалях акварели. Его работы представлены во многих журналах и книгах по искусству. Статьи об уникальной технике его живописи регулярно публикуются в многочисленных изданиях.
Зимние пейзажи американского акварелиста от Roland Lee.
Картины Роланда Ли можно найти в общественных и частных коллекциях в США и за пределами страны. Его оригинальные акварели американских и европейских ландшафтов постоянно участвуют в выставочных экспозициях по всему миру. «Меня часто спрашивают, не боюсь ли я, что у меня закончатся объекты для живописи. Это никогда не произойдёт ... Мой самый большой страх - что мне не хватит жизни, чтобы написать всё, что меня интересует», - говорит Роланд Ли.
Канадский художник Бхупиндер Сингх (Bhupinder Singh)
Зимние акварели от Bhupinder Singh.
Канадский художник индийского происхождения Bhupinder Singh. Сингх — художник-самоучка. Многие его знают под псевдонимом - "Kake", именно он так подписывает свои работы. За творческую карьеру художник получил множество наград за свои художественные работы, включающие в себя не только живопись, но и графику и скульптуры. Он постоянный участник различных национальных и международных художественных конкурсов, фестивалей и форумов. Его работы разошлись по частным коллекциям всего мира.
Зимние акварели от Bhupinder Singh.
Бхупиндер в своем творчестве больше всего любит спонтанность и непредсказуемость акварели. Он считает, что его работы находятся где-то между реализмом и импрессионизмом. Акварелист пробуждает эмоции зрителя путем упрощения цвета, и формы самого изображаемого объекта, а также композиции. И это особенно ярко проявляется в его зимних акварелях.
Зимние акварели от Bhupinder Singh.
Американский художник Кен Марсден (Ken Marsden)
Зимние акварели от Ken Marsden.
Кен Марсден родился в 1929 году в Галене, штат Иллинойс. А свое время служил в двух армиях США. В мирное время прошел довольно тщательную подготовку в области рисования и искусства, получив степень в Университете Иллинойса. "Мои картины не предназначены для того, чтобы передать какое-то глубокое послание или социальное заявление, скорее, это интерпретация нашего мира, празднование жизни, данной нам Богом" - так говорит сам о своих работах мастер акварели.
Зимние акварели от Ken Marsden.
Как видим, прелесть пейзажей американского мастера акварели в минимализме сюжетных образов и в очень скудной цветовой гамме. В его зимних пейзажах это просматривается ярче всего. Вот насколько велико мастерство художника, который, как говорится, одним росчерком пера может рассказать зрителю целую историю.
Зимние акварели норвежской художницы Aud Rye
К сожалению, в инете информации о художнице практически нет, но зато мы можем полюбоваться ее чудесными акварелями.
Зимние пейзажи от Aud Rye.
http://vs-t.ru/kakogo-cveta-belyj-sneg-v-zimnix-akvarelyax-znamenityx-xudozhnikov-akvarelistov-abe-toshiyuki-kena-marsdena-i-dr
Зимний пейзаж от Aud Rye.
Зимний пейзаж от Aud Rye.
Думается, что все наши читатели нашли ответ на вопрос: какого цвета снег и как его передают в своих акварелях живописцы. И наверняка, большинство из вас получило массу незабываемых впечатлений, а немало и тех, которые, вдохновившись, потянулись за кистью и красками, чтобы попробовать свои силы в акварели.
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