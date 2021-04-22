Слоны-мстители и змеи в ванной: Города, которые постоянно атакуют животные

Вороны, пытающиеся отвоевать Калифорнию (Пенсильвания, США)

Вороны часто атакуют города, но не так массово.

С этими птицами связана масса легенд и примет.

Медведи пришли за едой в Лучегорск (Сибирь, Россия)

Заставить медведя выйти к людям может только голод.

Мусорки и свалки часто привлекают медведей.

Корабли пустыни, в Докер-Равив в поисках воды (Австралия)

Одичавшие верблюды.

В этом нашествии был виноват только человек.

Кабаны, добравшиеся вплавь до Какары (Япония)

Кабаны еще и отличные пловцы.

Змеи как наказание от богов в Эджису (Гана)

Боязнь змей одна из самых распространенных фобий в мире.

Пингвины с Залива Бетии (Южная Африка)

Пингвины подходят довольно близко к жилищу человека.

Месть слонов в Ягелокене (Либерия)

Разрушительная сила слонов может быть огромной.

Мишки просят кушать в Черчилле (Канада)

Белые медведи тоже приходят к человеку за едой.

Неприкосновенные летучие мыши в Батманс Бей (Австралия)

Такая картина была повсеместно.

Миллионы лягушек в Оконто (США)

Причиной лягушачьего нашествия стала повышенная влажность.