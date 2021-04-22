Слоны-мстители и змеи в ванной: Города, которые постоянно атакуют животные

Кажется, человек иногда забывает о том, что он не единственный хозяин планеты и, что дикие животные в буквальном смысле соседствуют рядом с нашими городами и селами. Человек постоянно вмешивается в животный мир, заставляет самые разные виды живых существ мигрировать, меняя ареол обитания. Несмотря на то, что в данном случае страдает исключительно животный мир, а человеческое общество практически не испытывает никакого дискомфорта, это положение дел весьма нестабильно. Нужно быть готовым к тому, что мир дикой природы может нанести ответный удар, как это регулярно и происходит с некоторыми городами, которые оказались атакованы полчищами зверей.
Причины, которые могут побудить животных отправиться в место обитания человека, могут быть самыми разными. Понятно одно, что на такой поступок их толкают вовсе не лучшие условия жизни. А вот последствия таких вторжений могут быть самыми разными, начиная от кровавых, жестоких и разрушительных и заканчивая смешными и милыми случаями. Справедливости ради стоит заметить, что последние случаются гораздо реже. Людям, да и животным, в результате приходится прилагать огромные усилия, чтобы вернуть прежний баланс, а говоря проще, защитить место своего обитания от набегов животных. В том числе и диких, представляющих реальную опасность.
Вороны, пытающиеся отвоевать Калифорнию (Пенсильвания, США)
Вороны часто атакуют города, но не так массово.
Многие сравнивали происходящее с фильмами Альфреда Хичкока, поскольку происходившее на улицах города и правда напоминала сценарий из фильма ужасов. Тысячи ворон с воздуха в буквальном смысле атаковали небольшой американский городок, заставив его жителей придумывать различные способы для отпугивания нежданных птиц.
Казалось бы, вороны соседствуют с человеком и вполне мирно живут в мегаполисах, однако тут речь идет об огромных стаях, которые явно были чем-то встревожены и искали убежища в городских джунглях, рядом с людьми. Их карканье сводило с ума горожан, одни сравнивали эти звуки с непрекращающимся ливнем, бьющем по крыше, другие сравнивали с будильником, который звонит, не переставая даже ночью.
Горожане тут же стали требовать власти принять какие-то меры по возвращению спокойствия и тишины. Сотрудники местного университета жаловались на невозможность полноценно работать, а автовладельцы не успевали смывать их фекалии со своих машин. Птицы вели себя все наглее и наглее с каждым днем, практически не реагируя на попытки людей согнать их со своих домов и деревьев. Они просто вели себя так, словно это их город, а людей не существует. Местные жители пытались бороться с воронами и их наглостью, с помощью чучел, лазерных фонарей, но все это не имело успеха, птицы отвоёвывали все больше и больше пространства.
С этими птицами связана масса легенд и примет.
Это начало грозить не просто спокойствию горожан, но и местному бизнесу, многие отказывались от поездок в город, зная об этой напасти. Да и сами горожане предпочитали оставаться дома, не появляясь лишний раз на улице. Помимо этого вороны негативно влияли на инфраструктуру города, обживая крыши, чердаки и парки они мешали благоустройству города, все покрывая продуктами своей жизнедеятельности.
Но это не было самым страшным, вороны являются переносчиками многих заболеваний, в том числе и инфекционных, поэтому столь близкое соседство с человеком было чревато вспышками многих болезней. К решению проблемы подключились специалисты. Именно ими был предложен метод, который был безопасен как для людей, так и ворон. Оказывается, этот вид птиц не любит запаха дыма с запахом винограда. Для них этот запах сродни запаху из перцового баллончика для человека. Благодаря этому вороны быстро покинули город. Зачем они прилетали и чем объясняется такой интерес до сих пор не понятно. Неприятно еще и то, что с воронами связывают массу неприятных историй, считая их предвестниками смертей и болезней.
Медведи пришли за едой в Лучегорск (Сибирь, Россия)
Заставить медведя выйти к людям может только голод.
Для жителей деревень, которые граничат с густыми лесами, нет ничего необычного в том, что периодически к ним, в голодные года, наведываются дикие животные. Но это, как правило, относится к небольшим деревушкам и к домам, находящимся на окраинах. И уж, тем более, нападение хищников на человека в населенных пунктах – это всегда из ряда вон выходящее событие. Все же животные, входя в поселок, ведут себя так, как и следовало бы гостям, хозяйничая только в хлеву.
Небольшой поселок городского типа Лучегорск расположен недалеко от границы с Китаем. В 2015 году в него, откровенно говоря, начали вторгаться медведи, они не просто являлись ночью воровать, а нападали на людей, видя добычу и в них. К моменту, когда горожане забили тревогу, было совершено уже 40 нападений. Людей просили оставаться дома до стабилизации обстановки, снаряжались охотничьи группы, несколько медведей были застрелены.
Мусорки и свалки часто привлекают медведей.
Дикие звери пришли на территорию человека не просто так. Несколько лет подряд был неурожай кедровых орехов, мишки были доведены до отчаяния голодом. К осенним кормам медведей в этой области относится еще и желуди и черемуха Маака, которую медведи едят в конце лета. Осенние корма для этих животных крайне важны. От того какую прослойку жира они наберут за осень, зависит насколько успешно они выдержат зимовку.
Повышенная пищевая активность заставила медведей значительно расширить круг поиска пропитания, они обшарили пасеки, местные свалки, так и добрались до поселения, которое показалось им весьма богатым на еду.
Корабли пустыни, в Докер-Равив в поисках воды (Австралия)
Одичавшие верблюды.
Верблюдов в Австралию завезли для того чтобы можно было ездить на них на дальние расстояния в особенно засушливых местах. Собственно говоря, в этом нет ничего необычного, ведь по всему миру верблюдов используют именно для этого. Однако засушливые места Австралии стали слишком засушливыми даже для верблюдов. Обезумев от жажды, они пришли в город за водой, к людям. Все бы ничего, но их было 6 тысяч голов.
Они сносили заборы, прокладывая себе путь к воде, осушали емкости с любой водой и шли дальше. Их, казалось, было не остановить. Урон, который они приносили, был огромным и власти решили, что с ними нужно бороться путем отстрела. Причем выходить на охоту просто с ружьем никто бы не решился, учитывая размеры животных и их количество. В них стреляли с воздуха, поднявшись на вертолёте на минимальную высоту.
В этом нашествии был виноват только человек.
Эта мера, которая вроде бы была направлена на защиту горожан, вызвала массу возмущений среди них же. Оно и неудивительно, ведь этих огромных животных человек сам привез в страну, а когда они выполнили свою функцию и передвигаться по засушливым районам стало возможно на другом транспорте, верблюды стали бродячими, их популяция перестала как-либо контролироваться и разрасталась.
В результате этой кампании было уничтожено более сотни тысяч верблюдов. На это потребовался ни один год.
Кабаны, добравшиеся вплавь до Какары (Япония)
Кабаны еще и отличные пловцы.
Эта история скорее противопоставляется предыдущей, удивляя своей гуманностью к животным, но не людям. Небольшое количество жителей в буквальном смысле изнывало от нашествия диких кабанов. Причем, в отличие от австралийцев, жители островка не завозили кабанов к себе, животные добрались вплавь с соседней земли, преодолев не много не мало 3 километра по воде. Обосновавшись на новом месте они стали активно размножаться, ежегодно увеличивая свою популяцию. В этом они куда больше опережали местных жителей. Ведь если первых было всего сто человек, то кабанов в три раза больше. И при таком соотношении преимущество и победа вполне могла быть за четвероногими.
Точка в данном вопросе еще не поставлена, кабаны на местных культурах (они любят картофель и тыкву) живут вольготно, умудряясь к тому же совершать набеги на насаждения местных жителей. Например, жители высаживали растения, которые должны были в последующем использоваться для косметологии и привлекать туристов. Но кабаны не дали им возможности вырасти, они практически подчистую уничтожили все насаждения.
Местные уже устанавливали ловушки, но они не дали практически никакого результата, собаки тоже не эффективны для их отпугивания. Дело идет к тому, что если популяцию кабанов не удастся взять под контроль, то придется вывозить оттуда самих людей.
Змеи как наказание от богов в Эджису (Гана)
Боязнь змей одна из самых распространенных фобий в мире.
А вот жители деревушек в Эджису и сами готовы бежать из своих домов, поскольку в них то и дело встречаются черные змеи. Несмотря на то, что не доказано, что они являются ядовитыми, находить их у себя в ванной, под шкафами и в других неожиданных местах не самое приятное занятие.
Местные жители тут же принялись вылавливать их и убивать, несмотря на то, что количество отловленных особей уже перевалило за несколько сотен, они все еще появляются. Кстати, местное население уверено, что змеи посланы в наказание от богов за прелюбодеяния, ведь появились они там, где местная молодежь устраивала свидания. Например, когда специальная бригада по отлову змей продымила эту территорию, затем с нее собрали больше 300 змей! Впрочем, они же заверили, что змеи не были ядовитыми. От этого, конечно, легче, но приятного в таком соседстве все равно мало.
Пингвины с Залива Бетии (Южная Африка)
Пингвины подходят довольно близко к жилищу человека.
Большинство населения земного шара видели пингвинов только на картинке и уверены, что это невероятно милые и забавные существа. Только вот те, кто был вынужден терпеть их соседство, совсем не соглашаются с этой точкой зрения. Жителям этого залива повезло вдвойне - это место облюбовали не просто пингвины, а исчезающий вид, и приходят они сюда в один из самых важных периодов – брачный. Потому грубо отпугивать их с этой территории никто бы не позволил.
Пингвинам не нравились заборы, которые строили жители, они регулярно их разрушали и проходили на их территорию. К тому же звуки, которые они регулярно издавали, нарушали покой и сон жителей. Говорят, что пингвины кричат также как и ослы.
Казалось бы, властям только удалось решить проблему с пингвинами и людьми, как появилась новая проблема – на пингвинов (исчезающий вид, напомним), стали нападать леопарды.
Месть слонов в Ягелокене (Либерия)
Разрушительная сила слонов может быть огромной.
Этот случай принято считать местью животных людям, которые разрушили место обитания животных. Поэтому они пришли разрушать жилища людей. Слоны не просто разрушили постройки и сломали дома, но еще и уничтожили плантации с кофе, принеся колоссальный урон.
Накануне перед этим набегом люди вырубили деревья, расположенные около места, где обитали слоны. У этих животных вполне хватило бы разума, для того чтобы выстроить причинно-следственные связи и пойти мстить людям. Кстати, сейчас, несмотря на то, что в регионе действует запрет на вырубку деревьев, местные жители продолжают заготавливать древесину путем незаконной рубки где придется.
Мишки просят кушать в Черчилле (Канада)
Белые медведи тоже приходят к человеку за едой.
Таяние ледников в этом регионе вынудило белых медведей искать новые места, в которых можно было бы охотиться. Так они и вышли в город к людям. Несмотря на то, что голодный белый медведь крайне опасное явление и большинство об этом знает, именно присутствие этих диких животных привлекло в город туристов. Многие кормили «милых мишек», чем разбаловали диких зверей. Теперь их гораздо больше и они ждут еды.
Однако туристы и еда есть не всегда, немудрено, что медведи стали нападать на людей. Все чаще белые мишки стали выходить на человеческие тропинки и пугать прохожих. Власти разрешили охоту на этот вид животных, тем самым, надеясь сократить их популяцию.
Неприкосновенные летучие мыши в Батманс Бей (Австралия)
Такая картина была повсеместно.
Немудрено, что именно в Австралии люди чаще всего сталкиваются с попытками животного мира вторгнуться на их территорию. Учитывая богатство природного мира этого материка. Итак, в городе Батманс Бей жители были неприятно удивлены тем, что их дома и деревья облепили летучие мыши. Причем они норовили залететь во все открытые окна, попасть внутрь зданий и помещений. И, конечно же, им это удавалось.
Население пыталось спугнуть непрошенных гостей, но на шум они не реагировали, а отстрел и другие жесткие способы были запрещены, поскольку этот вид мышей считается исчезающим. Людям не оставалось ничего, кроме как оставаться в домах. На избавление от летучих мышей уже потрачены миллионы долларов.
Миллионы лягушек в Оконто (США)
Причиной лягушачьего нашествия стала повышенная влажность.
Пожалуй, самое массовое нашествие животных в город случился в 1952 году в США. По поверхностным подсчетам количество лягушек достигло 180 млн штук. Если разделить на количество жителей городка, то соотношение составит 1 к 35 тыс лягушек. Их было настолько много, что было сложно передвигаться по городу, а когда горожане ехали на машине, то постоянно раздавались звуки лопающихся пузырей – ехать приходилось прямо по лягушкам.
Каждый вечер любой фонарь отражался в тысячах лягушачьих глазок и жители в буквальном смысле сходили с ума от таких «гостей». Причиной такого явления стала повышенная влажность, из-за которой и родилось такое огромное количество лягушат. После того как сырость спала стали исчезать и лягушки. Тогда было объявлено, что лягушки, нужные для исследований, и их будут покупать. Тогда-то за уже исчезающими из города лягушками, началась настоящая охота.
Кстати, в данный момент лягушка этого вида (леопардовая), находится под угрозой исчезновения.
В том, насколько быстро животные готовы занять территории, которые освободят люди, можно было на карантине. По всему миру в городах и близлежащих территориях стали появляться животные, пока сами горожане были заперты по своим квартирам. В ту же Австралию то и дело норовят ворваться кенгуру, которые не просто не бояться людей, но и могут спокойно соседствовать с ними, зная, что у них всегда есть еда и вода. В крайнем случае, всегда можно подгрызть газон и другие насаждения.
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