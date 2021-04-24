Секрет Мэрилин Монро: Как простушка Норма Джин превратилась в главную соблазнительницу Голливуда

Начинающая модель Норма Джин.

Очаровательная Норма Джин сделала головокружительно быструю карьеру модели.

Женское счастье Нормы Джин было скоротечным и мимолётным.

Известная модель Норма Джин привлекла внимание голливудских продюсеров.

Всё чего хотела Норма Джин - это быть такой как актрисы в кино.

Мэрилин отличалась потрясающей работоспособностью и амбициозностью.

Успех в кино не смог сделать Мэрилин счастливой.

Яркая звезда Мэрилин Монро погасла весьма рано - ей было всего 36.

Джо Ди Маджио заявлял, что знает кто убил Мэрилин, но мы, наверное, никогда не узнаем правды об этом.

Красота и женственность не имеют возраста.

Она стала секс-символом целой эпохи.