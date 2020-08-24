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7 причин полюбить гранат

7 причин полюбить гранат

Эти спелые плоды не только очень вкусны, но и обладают целым набором полезных и даже лечебных свойств! Причем в дело идут  и сочные зернышки, и косточка, а также гранатовая кожура.

 

1. Гранатовый сок повышает гемоглобин. Тем, для кого это актуально, следует пить трижды в день по 0,5 стакана разведенного водой свежевыжатогосока за полчаса до еды. Курс вкусного лечения — 2 месяца.

2. Употребление гранатов идет на пользу даже диабетикам. Чтобы снизить уровень сахара в крови, им следует принимать по 60 капель гранатового сока перед едой, 4 раза в день.

 

3. Сок (или отвар кожуры) граната отлично обеззараживает рот и горло при ангине, фарингите или стоматите, а также снимает болевые ощущения в этих областях.

 

4. Гипертоникам непременно следует попробовать такое мягкое средство для снижения кровяного давления, как гранатовые косточки. Съедайте хотя бы 20 штук в день вместе с зернышками, и вы заметите результат. Кстати, гранатовые косточки помогают и наладить гормональный баланс в организме.

 

5. Различные воспалительные процессы в организме останавливает следующее средство: 2 ч. л. измельченной гранатовой кожуры кипятить на водяной бане с 1 стаканом воды в течение 30 минут. Разбавить стаканом кипяченой воды и принимать затем трижды в день по 50 г за полчаса до еды.


6. Сок и кожура граната эффективно останавливают диарею у взрослых и детей. Младшим дают 50 г свежевыжатого сока, разведенного водой, а взрослым – порошок из высушенной и размолотой гранатовой кожуры: трижды в день по 0,3 ч. л.

7. И наконец, гранат поможет изгнать глистов из организма. Для этого в течение 6 часов настаивают 50 г измельченной гранатовой кожуры в 400 г холодной воды. Затем на медленном огне выпаривают половину жидкости. Охлажденный отвар выпивают понемногу в течение часа, а затем принимают слабительное.

 

granat

 

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