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Почему жить по правилам русского «Домостроя» для мужчин было тяжелее, чем для женщин


Почему жить по правилам русского «Домостроя» для мужчин было тяжелее, чем для женщин

Рукописный сборник житейских законов «Домострой», появившийся в Новгороде в XV веке, был долгое время почитаем в русских домах. Сегодня ошибочно считается, что те правила жестко ограничивали права женщин, в то же время наделяя обширными привилегиями мужчин. Но стоит вникнуть в содержание средневековых рукописей, чтобы пересмотреть ошибочный взгляд. В «Домострое» куда больше ограничений адресовано как раз сильной половине человечества. Именно на мужчинах, по мнению авторов книги, лежит ответственность за себя, семью, общество и отечество.

Ремесло – не по призванию


Ремесло наследовалось от отца. /Фото: yarwiki.ru

Ремесло наследовалось от отца. /Фото: yarwiki.ru

 

До вступления в брак юный мужчина неограниченно подчинялся отцу, спорить с которым запрещалось. Без родительского ведома юноша не имел права выбора ремесла на будущее. По традиционным русским устоям сын продолжал дело отца. Даже решение принять монашеский постриг дозволялось лишь с благословения родителя. Самоволие жестко каралось. Того сына, который противится воле старших в семье, можно было наказывать не только крепкой рукой, но и плетью. Считалось, что существенного урона здоровью это не нанесет, а вот мысли обелит.

Невеста - выбор родителей


Невеста подбиралась сыну родителями. /Фото: tden.ru

Невеста подбиралась сыну родителями.
/Фото: tden.ru

 

Сегодняшние мужчины не спешат связать себя брачными узами. При "Домострое" такими вольностями молодой человек не располагал. Он беспрекословно женился на той, которую выберут родители, и тогда, когда они посчитают нужным. Справедливости ради нужно сказать, что девушек тоже не особо спрашивали. Брак в эпоху «Домостроя» полностью зависел от родительских планов и способности будущих сватов договориться о совместном будущем жениха и невесты. Причем того, кто долго оставался одиноким, считали неполноценным, а сознательный отказ от создания семьи рассматривался как уклонение от божьей воли. В поучительных текстах осуждалось и то, что мужчина оставлял близких, решив уйти в монастырь.

Жизнь женатого - по строгому расписанию


Муж был для жены учителем, кормильцем и защитником. /Фото: fb.ru

Муж был для жены учителем, кормильцем и защитником. /Фото: fb.ru

 

После женитьбы парень становился во всех смыслах главой семьи. «Домострой» предписывал ему непрерывные обязанности и занятия. Свободное время и безделье расценивались как путь к вредным мыслям. Домостроевская традиция подразумевала, что мужчина должен быть готов нести за своих домочадцев полную и главную ответственность, как государь отвечает перед Богом за свой народ. Семья называлась начальной структурной единицей социума. О расторжении брачного союза не могло идти и речи. Даже если супруги на дух друг друга не переносили и оба страдали, шансов для таких маневров не было. Запрещалось и жить порознь, лишь номинально сохраняя видимость брака.

При этом, во избежание внутрисемейных разногласий в «Домострое» имеется целый ряд рекомендаций для четкого распределения обязанностей и достижения взаимопонимания. Книга гласит, что супруги должны вместе принимать решения, касающиеся ведения домашнего хозяйства. Причем мужчине полагалось вникать даже в тонкости этой стороны семейного быта. Дедовскими традициями мужу предписывалось общаться с женой наставническим тоном. Учить вторую половину уму-разуму позволялось даже с задействованием плётки, если слова не достигали ее понимания. Но всё это допускалось на фоне того, что мужчина взваливал на себя тяготы и заботы об обеспечении всем необходимым семьи и рода.

Домостроевский мужчина – надежный кормилец и ответственный заступник. Этот образцово-показательный, на современный взгляд, семьянин не имел права оставить жену на произвол судьбы в угоду каким-то личным волеизъявлениям. Причем, материально-финансовая ответственность за супругу и детей выдающимся достоинством не считалась, и ни одному главе семьи даже в голову не пришло бы хвалиться эдаким обстоятельством. Подразумевалось, что мужчина домостроевской эпохи не заглядывается на других женщин, отдавая все свое мужское внимание только супруге. Любовницы и гаремы из крепостных пришли на Русь значительно позже - к XVIII столетию.

Женские дела – под запретом


Глава семьи на Руси должен был находить время на всех. /Фото: avatars.mds.yandex.net

Глава семьи на Руси должен был находить время на всех. /Фото: avatars.mds.yandex.net

 

Все время семейного мужчины было расписано буквально по минутам. Ремесла, молитва и посещение церкви, перерывы на приемы пищи, воспитание детей, встреча гостей, визиты к родственникам, хозяйственные дела – из таких правых дел складывался список «богоугодных» занятий. «Домострой» критично относился ко всякому праздному времяпрепровождению и виду мужского досуга. Некоторые занятия, кажущиеся современному человеку вполне безобидными, считались в XVI веке недопустимыми в жизни авторитетного главы семьи. Он жестко осуждался по причине множества допущенных им ситуаций. Порицалось обжорство и злоупотребление увеселительными напитками. Смертным грехом считалось несоблюдение православных постов и непочитание религиозных праздников. Общественным мнением карались разгульный образ жизни, колдовство и волховство.

Пренебрежения удостаивались мужчины-скоморохи, занятые плясками, играми и «бесовским пением». Осуждались даже кости и шахматы. Кроме того, порядочный семейный христианин не должен был зарабатывать на таких видах деятельности, как ростовщичество либо торговля алкогольными напитками. Были и такие сферы занятости, которые считались сугубо женскими. «Домострой» четко предписывал: преподавать дочерям рукоделие - обязанность матери, отец же учит сыновей ремеслу. То есть, шить, вышивать и вязать достойному мужчине не полагалось.

Безоговорочная покорность властям и церкви


Духовное воспитание детей тоже входило в ответственность супруга. /Фото: fb.ru

Духовное воспитание детей тоже входило в ответственность супруга. /Фото: fb.ru

 

Помимо семейно-бытовых мужских предписаний, «Домострой» содержал в себе свод общественно-церковных обязанностей. Каждый мужчина обязывался чтить веру, церковь и государя, будучи готовым при необходимости безропотно защищать Отечество. Причем, вопрос касался не срочной, как сегодня бы сказали, службы, а участия в полноценных боевых действиях. При этом русскому мужику не разрешалось рассуждать о том, что правитель или церковь ущемляют его личные права. Имелись и отдельные предписания на отношения с мирской властью. Покорность от мужчины требовалась и во взаимоотношениях с рядовыми чиновниками, нередко злоупотребляющими полномочиями.

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Почему жить по правилам русского «Домостроя» для мужчин было тяжелее, чем для женщин

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Почему жить по правилам русского «Домостроя» для мужчин было тяжелее, чем для женщинПодписаться на мой Instagram
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