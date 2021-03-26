Почему жить по правилам русского «Домостроя» для мужчин было тяжелее, чем для женщин

Ремесло – не по призванию

Ремесло наследовалось от отца. /Фото: yarwiki.ru

Невеста - выбор родителей

/Фото: tden.ru Невеста подбиралась сыну родителями./Фото: tden.ru

Жизнь женатого - по строгому расписанию

Муж был для жены учителем, кормильцем и защитником. /Фото: fb.ru

Женские дела – под запретом

Глава семьи на Руси должен был находить время на всех. /Фото: avatars.mds.yandex.net

Безоговорочная покорность властям и церкви

Духовное воспитание детей тоже входило в ответственность супруга. /Фото: fb.ru