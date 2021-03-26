Почему жить по правилам русского «Домостроя» для мужчин было тяжелее, чем для женщин

Рукописный сборник житейских законов «Домострой», появившийся в Новгороде в XV веке, был долгое время почитаем в русских домах. Сегодня ошибочно считается, что те правила жестко ограничивали права женщин, в то же время наделяя обширными привилегиями мужчин. Но стоит вникнуть в содержание средневековых рукописей, чтобы пересмотреть ошибочный взгляд. В «Домострое» куда больше ограничений адресовано как раз сильной половине человечества. Именно на мужчинах, по мнению авторов книги, лежит ответственность за себя, семью, общество и отечество.
Ремесло – не по призванию
Ремесло наследовалось от отца. /Фото: yarwiki.ru
До вступления в брак юный мужчина неограниченно подчинялся отцу, спорить с которым запрещалось. Без родительского ведома юноша не имел права выбора ремесла на будущее. По традиционным русским устоям сын продолжал дело отца. Даже решение принять монашеский постриг дозволялось лишь с благословения родителя. Самоволие жестко каралось. Того сына, который противится воле старших в семье, можно было наказывать не только крепкой рукой, но и плетью. Считалось, что существенного урона здоровью это не нанесет, а вот мысли обелит.
Невеста - выбор родителей
Невеста подбиралась сыну родителями. /Фото: tden.ru
Сегодняшние мужчины не спешат связать себя брачными узами. При "Домострое" такими вольностями молодой человек не располагал. Он беспрекословно женился на той, которую выберут родители, и тогда, когда они посчитают нужным. Справедливости ради нужно сказать, что девушек тоже не особо спрашивали. Брак в эпоху «Домостроя» полностью зависел от родительских планов и способности будущих сватов договориться о совместном будущем жениха и невесты. Причем того, кто долго оставался одиноким, считали неполноценным, а сознательный отказ от создания семьи рассматривался как уклонение от божьей воли. В поучительных текстах осуждалось и то, что мужчина оставлял близких, решив уйти в монастырь.
Жизнь женатого - по строгому расписанию
Муж был для жены учителем, кормильцем и защитником. /Фото: fb.ru
После женитьбы парень становился во всех смыслах главой семьи. «Домострой» предписывал ему непрерывные обязанности и занятия. Свободное время и безделье расценивались как путь к вредным мыслям. Домостроевская традиция подразумевала, что мужчина должен быть готов нести за своих домочадцев полную и главную ответственность, как государь отвечает перед Богом за свой народ. Семья называлась начальной структурной единицей социума. О расторжении брачного союза не могло идти и речи. Даже если супруги на дух друг друга не переносили и оба страдали, шансов для таких маневров не было. Запрещалось и жить порознь, лишь номинально сохраняя видимость брака.
При этом, во избежание внутрисемейных разногласий в «Домострое» имеется целый ряд рекомендаций для четкого распределения обязанностей и достижения взаимопонимания. Книга гласит, что супруги должны вместе принимать решения, касающиеся ведения домашнего хозяйства. Причем мужчине полагалось вникать даже в тонкости этой стороны семейного быта. Дедовскими традициями мужу предписывалось общаться с женой наставническим тоном. Учить вторую половину уму-разуму позволялось даже с задействованием плётки, если слова не достигали ее понимания. Но всё это допускалось на фоне того, что мужчина взваливал на себя тяготы и заботы об обеспечении всем необходимым семьи и рода.
Домостроевский мужчина – надежный кормилец и ответственный заступник. Этот образцово-показательный, на современный взгляд, семьянин не имел права оставить жену на произвол судьбы в угоду каким-то личным волеизъявлениям. Причем, материально-финансовая ответственность за супругу и детей выдающимся достоинством не считалась, и ни одному главе семьи даже в голову не пришло бы хвалиться эдаким обстоятельством. Подразумевалось, что мужчина домостроевской эпохи не заглядывается на других женщин, отдавая все свое мужское внимание только супруге. Любовницы и гаремы из крепостных пришли на Русь значительно позже - к XVIII столетию.
Женские дела – под запретом
Глава семьи на Руси должен был находить время на всех. /Фото: avatars.mds.yandex.net
Все время семейного мужчины было расписано буквально по минутам. Ремесла, молитва и посещение церкви, перерывы на приемы пищи, воспитание детей, встреча гостей, визиты к родственникам, хозяйственные дела – из таких правых дел складывался список «богоугодных» занятий. «Домострой» критично относился ко всякому праздному времяпрепровождению и виду мужского досуга. Некоторые занятия, кажущиеся современному человеку вполне безобидными, считались в XVI веке недопустимыми в жизни авторитетного главы семьи. Он жестко осуждался по причине множества допущенных им ситуаций. Порицалось обжорство и злоупотребление увеселительными напитками. Смертным грехом считалось несоблюдение православных постов и непочитание религиозных праздников. Общественным мнением карались разгульный образ жизни, колдовство и волховство.
Пренебрежения удостаивались мужчины-скоморохи, занятые плясками, играми и «бесовским пением». Осуждались даже кости и шахматы. Кроме того, порядочный семейный христианин не должен был зарабатывать на таких видах деятельности, как ростовщичество либо торговля алкогольными напитками. Были и такие сферы занятости, которые считались сугубо женскими. «Домострой» четко предписывал: преподавать дочерям рукоделие - обязанность матери, отец же учит сыновей ремеслу. То есть, шить, вышивать и вязать достойному мужчине не полагалось.
Безоговорочная покорность властям и церкви
Духовное воспитание детей тоже входило в ответственность супруга. /Фото: fb.ru
Помимо семейно-бытовых мужских предписаний, «Домострой» содержал в себе свод общественно-церковных обязанностей. Каждый мужчина обязывался чтить веру, церковь и государя, будучи готовым при необходимости безропотно защищать Отечество. Причем, вопрос касался не срочной, как сегодня бы сказали, службы, а участия в полноценных боевых действиях. При этом русскому мужику не разрешалось рассуждать о том, что правитель или церковь ущемляют его личные права. Имелись и отдельные предписания на отношения с мирской властью. Покорность от мужчины требовалась и во взаимоотношениях с рядовыми чиновниками, нередко злоупотребляющими полномочиями.
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