Про женскую...рыбалку

В семье должен быть хотя бы один заядлый рыбак. Чаще всего это кто-то из мужчин. Мне не повезло. Муж и сыновья рыбалку не любят. Приходится самой исправлять это недоразумение. Зная, сколько реально стоит нормальная рыболовная снасть, понимаю мужчин, которые лгут своим жёнам о стоимости той же удочки или катушки, они просто берегу их нервы.

До переезда в Крым у меня был опыт только речной ловли. Как оказалось, морская рыбалка требует иных знаний. Перед первой рыбалкой на море ( а было это 5 лет назад), я активно гуглила, как ловить рыбу в черном море. Пользы от этого было ноль. Просидела как дура и не поймала ровным счетом ничего. Зато своими глазами увидела. как ловят и на что ловят. На следующий же день наловила больше всех ставридки. На что бывалые рыбаки язвительно заметили, что везет дуракам и новичкам. И вот с того момента, я каждый свободный вечер проводила на берегу с удочкой. На фото - черноморская ставридка, мой улов.

Обычно мой сезон рыбалки начинается весной, с мая месяца, когда начинается активный клев ставридки, и заканчивается в ноябре, когда к нашему берегу подходит луфарь. Но в этом году открыла для себя зимнюю рыбалку. Большого улова зимой нет, иногда приезжаю всего с двумя-тремя рыбками, но сам процесс завораживает. Да, на фото вся в полосочку)) САмый удачный мой "костюм".

Вчера ездила с друзьями на рыбалку в Балаклаву, и эта поездка заслуживает отдельного внимания. До Балаклавы мне ехать далеко, 200 км, но для "бешенной собаки 7 вёрст - не крюк". Два вечера накануне поездки вязала оснастку - на ставриду, на селедку, на ерша, на окуня, на луфаря ( а вдруг?). Луфарь - удивительная рыба, ловить его сложно. У него зубы очень острые, которыми он перекусывает леску. Поэтому для него надо подбирать крючки с очень длинным цевьем, чтобы до лески не дотягивался. Но какой он приятный на ощупь! Шкура у него гладкая, как китайский шелк, мясо белое и нежное. Вот собственно и он на фото. Луфарь - удивительная рыба, ловить его сложно. У него зубы очень острые, которыми он перекусывает леску. Поэтому для него надо подбирать крючки с очень длинным цевьем, чтобы до лески не дотягивался. Но какой он приятный на ощупь! Шкура у него гладкая, как китайский шелк, мясо белое и нежное. Вот собственно и он на фото.

Приехали в Балаклаву, а погоды то и нет. Начал моросить дождь и ветер с порывами. Хотя прогноз обещал совершенно другое. Но разве это остановит рыбака? Разложились, начали. У соседки на окуневскую вязку клюнул ёрш (скорпена), крупный экземпляр. Леска не выдержала, и ёрш ушел в глубины моря. Скорпена, а в простонародье ерш, выглядит так:

Я решила, что окунь хорошо, но и скорпены не мешало бы. Бегу за оснасткой для ерша, оставив на пристани стул и удочку. Стул придавила камнем, удочку зафиксировала промеж ножек стула. Вернулась - ни стула, ни ведра, ни удочки, как будто и не было. По самым скромным подсчетам, в море "улетело" 8 тысяч рублей. Дунул порыв ветра и снес как пушинку мои усиленные и, как мне казалось, укрепленные конструкции. Дождь маскировал мои слезы, душа разрывалась на части. Ведро выловила сразу. Стул и удочка сразу ушли на глубину, а глубина там метров семь. Ветер усиливался, дождь тоже. О рыбалке уже и речи не было. Друзья развернули спасательную операцию моих снастей. И если бы я совершенно случайно не положила в рюкзак 25-метровую плетенку, с любимой удочкой распрощалась бы навсегда. Час неимоверных усилий, и "моя прелесть" (удочка) показалась над водой. Вы не представляете, какой восторг и счастье я испытала. А вот стул и содержимое его карманов спасти не удалось. Среди содержимого был мультитул, жалко его невероятно. Утонувшим мультитулом я как раз держу на фото скорпену. Пока ехала домой, вспомнила прикол про продажу двух окуней: