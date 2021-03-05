20 самых остроумных упаковок
Иногда, чтобы не купить в магазине что-нибудь ненужное, требуется большая выдержка. Чайные рыбки, сахарный пазл, к ним аппетитный кекс в коробочке-духовке так и манят: «Купи меня!»
Мы выбрали 20 самых интересно упакованных товаров, мимо которых трудно пройти в магазине.
Чайный пакетик в виде золотой рыбки
Печенье прямо из духовки
Шерстяная пряжа
Сахарный пазл
Кексы в духовке
Пармезан в виде карандаша
Жевательная резинка
Чайный пакетик с бабочкой
Сухой завтрак
Булка-колпак
Чайные пакетики в виде футболок
Стиральный порошок
Фитнес-булки
Пачка против курения
Складывающаяся упаковка для сэндвичей
Банка-миска для чипсов
Наушники «Ноты»
Туалетная бумага с фруктовым запахом
Двойной пакет с орешками
Печенье для любителей посплетничать
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