Зачем на матросских бескозырках нужны ленточки

Хорошо всем известный головной убор моряков, бескозырка, имеет одну отличительную черту – две развевающиеся на ветру ленточки. Привычная деталь, которая была не всегда. История ее возникновения неоднозначна, но от этого не становится менее интересной и занимательной.
1. История появления – легенды и реальность
У современных моряков ленты на бескозырках - обязательный атрибут / Фото: yandex.ua
В наши дни, независимо от того, какой стране принадлежит флот, ленты на фуражках моряков присутствуют в обязательном порядке.
Первые ленты появились как обереги у средиземноморских рыбаков / Фото: rossaprimavera.ru
Изначально это было на уровне обычая, появившегося у рыбаков средиземноморья. Им давали ленты их близкие и жены, которые собственноручно вышивали на них слова молитв, пожеланий, любви. В то время считалось, что ленты являлись своеобразным талисманом, приносящим удачу, оберегом, который оградит от всех бед и напастей и позволит человеку вернуться с уловом домой. Часто на лентах писали даже краской одно из личных качеств ее владельца. Использовались они для того, чтобы подвязывать волосы.
Традиция наносить на ленты надписи с качествами моряка сохранилась и по сей день / Фото: kapterka.com.ua
Когда ввели первую форму, обязательную для ношения по уставу, в военном флоте официально наличие лент нигде не регламентировалось. Тем не менее, существует легенда, согласно которой моряки английского флота во время штурма крепости Кюрасао (она тогда принадлежала голландцам) повязали ленты с надписью, сделанной золотыми буквами – «неустрашимые». Удачным штурм не был, но обычай сохранился и вскоре распространился на весь флот не только Великобритании, но и других государств.
По одной из версий, появление ленточек на бескозырках связано с трауром по адмиралу Нельсону / Фото: sammler.ru
Есть еще одна версия возникновения этой характерной детали на бескозырках. Согласно ей, впервые их прикрепили к головному убору в начале девятнадцатого столетия как дань памяти об адмирале Нельсоне, который погиб во время Трафальгарской битвы, и являлись траурным знаком. Именно в связи с этим они и имеют традиционно черный цвет, точнее, имели. Со временем появились и другие варианты.
Российские моряки начали носить ленты только после 1857 года / Фото: cont.ws
Российские моряки стали носить ленты уже после 1857 г. Уставом их утвердили спустя почти двадцать лет – в 1874 г. На них должен был указываться номер экипажа или название корабля. Длина таких лент тоже была строго определена Уставом – 140 сантиметров. Кстати, в России не только моряки носили головные уборы с лентами, но и пехотинцы.
Согласно Уставу, первые ленты должны были быть в длину 140 сантиметров / Фото: p-library.lenobl.muzkult.ru
2. Ленты в послереволюционное время
Первые ленточки выпускались в черном цвете, позже появились черно-оранжевые варианты / Фото: reibert.info
В этот период была изменена не только форма самой бескозырки, но и внешний вид лент. На них теперь указывалось не название судна, а флот, что характерно для нашего времени. С цветом тоже произошли изменения. Кроме черных появились и черно-оранжевые.
Благодаря надписям на ленте можно было понять, к какому флоту или кораблю относится моряк / Фото:fishka-anna.livejournal.com
В целом благодаря названиям в свое время удавалось определять принадлежность владельца фуражки к флоту или экипажу конкретного корабля.
3. Практическое значение
Современные моряки надевают бескозырки с лентами преимущественно на парады и торжественные построения / Фото: hibiny.com
В современном мире, как утверждают бывалые моряки, на флоте бескозырки с ленточками применяются исключительно на парадах, торжественных построениях. Каждый день их не носят. Для этого существуют пилотки – более практичный и удобный головной убор.
В качестве ежедневного аксессуара на флоте используются пилотки / Фото: barnaul.bezformata.com
Но даже во время парадов бывают не совсем благоприятные условия, например, сильный ветер. Чтобы бескозырку не снесло с головы, ее за ленты удерживают зубами.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии