Зачем на матросских бескозырках нужны ленточки

1. История появления – легенды и реальность

У современных моряков ленты на бескозырках - обязательный атрибут / Фото: yandex.ua

Первые ленты появились как обереги у средиземноморских рыбаков / Фото: rossaprimavera.ru

com.ua Традиция наносить на ленты надписи с качествами моряка сохранилась и по сей день / Фото: kapterka.com.ua

По одной из версий, появление ленточек на бескозырках связано с трауром по адмиралу Нельсону / Фото: sammler.ru

Российские моряки начали носить ленты только после 1857 года / Фото: cont.ws

Согласно Уставу, первые ленты должны были быть в длину 140 сантиметров / Фото: p-library.lenobl.muzkult.ru

2. Ленты в послереволюционное время

Первые ленточки выпускались в черном цвете, позже появились черно-оранжевые варианты / Фото: reibert.info

Благодаря надписям на ленте можно было понять, к какому флоту или кораблю относится моряк / Фото:fishka-anna.livejournal.com

3. Практическое значение

Современные моряки надевают бескозырки с лентами преимущественно на парады и торжественные построения / Фото: hibiny.com

В качестве ежедневного аксессуара на флоте используются пилотки / Фото: barnaul.bezformata.com