11 известных актеров, которым пришлось «принять на грудь», чтоб войти в образ

Всем известно, что актерская среда славится весёлыми вечеринками, где может подаваться алкоголь. Для некоторых такие напитки помогают снять сильное психологическое напряжение на съёмочной площадке. А как же относятся к этому режиссеры? Появление пьяного на рабочем месте может означать и отстранение от съёмок, и… наоборот, поощряться, как необходимый элемент полного преображения, расслабления и перевоплощения в задуманный сценаристами образ. А для девушек может стать и способом переступить собственные моральные границы. Да, ещё бывают случаи, когда необходимо заглушить страх перед сложным и опасным трюком. В общем, причин может быть много.
Анна Кендрик
Анна Кендрик в фильме "Собутыльники
Название фильма «Собутыльники» говорит само за себя. Действие происходит на пивном заводе - чем не повод напиться? Анна поначалу действительно пила безалкогольное пиво, пока ассистенты режиссера не перепутали и не поставили в кадр обычное. Так как пить приходилось много, то не сразу все и поняли, что актриса уже не играет - она на самом деле пьяна! Съёмочный процесс оказалось останавливать дороже, чем подливать свежий алкогольный напиток. В результате, в части сцен мы видим Анну трезвую, как стёклышко, а в других - уже изрядно набравшуюся. Сможете определить?
Роберт Шоу
Роберт Шоу в фильме "Челюсти
Этому актеру принадлежит следующая фраза: «Представьте себя знаменитостью и попробуйте принять груз популярности без спиртного». Ну как не понять человека этой сложной профессии и не поддержать его? Слегка навеселе - это состояние было обычным для ныне покойного актера. Однако однажды увлечение «жидким успокоительным» оказалось на руку режиссеру Стивену Спилбергу. В процессе съёмок кинофильма «Челюсти» актеру никак не удавалось прочесть длинный текст на одном дыхании. Несколько глотков алкоголя сделали свое дело. Внушительный монолог Роберта Шоу из этого фильма стал настоящей классикой.
Даниел Рэдклифф
Даниел Рэдклифф в фильме "Гарри Поттер
Слава и популярность достались этому актеру с ранних лет. И снова это случай, когда юному чародею справиться с тяжкой ношей помогли «волшебные» алкогольные пары. Он не был замечен за распитием спиртных напитков непосредственно на рабочем месте. Тем не менее, частенько оказывался на съёмочной площадке в состоянии лёгкого подпития. Наверное, бороться со злыми силами особенно при съёмках последних частей саги Гарри Поттеру становилось все труднее.
Дженнифер Лоуренс
Дженнифер Лоуренс в постельной сцене в фильме "Пассажиры
Женские страхи связаны совсем с другим. Здесь опасные волшебники не причем, гораздо страшнее собственные монстры и ...чужие жены. В фильме «Пассажиры» Дженнифер необходимо было сыграть в откровенной постельной сцене с Крисом Прэттом, который был женат. Эротические кадры были на грани провала, пока кому-то на ум не пришло предложить паре выпить бокал-другой вина. Моральные ограничения были сняты, и в результате страстные поцелуи удались. Как потом признавалась Дженнифер, ей было очень неудобно : «Я думала. Что же я делаю? Он женат. Я в первый раз целую женатого мужчину, и мне ужасно стыдно».
Дениз Ричардс
Дениз Ричардс фильме "Дикость
Целоваться с мужчиной - это цветочки. Вот Дениз Ричардс предстояло уверить всех в подлинной страсти поцелуев с девушкой! В фильме «Дикость» сценаристы потрудились над сценами, где Денис вместе со своей партнёршей Нив Кэмпбелл играют любовниц. По мнению сайта MadeMan.Com этот триллер занял третье место среди фильмов с лучшими лесбийскими сценами. Хотя в телевизионном варианте фильма эти сцены и исключили - наверно, очень уж они удались. Для Дениз Ричард это был первый опыт женских поцелуев, поэтому для храбрости девушки пропустили по коктейлю - другому, и только после этого раскрыли свой актерский потенциал.
Марго Робби
Марго Робби в фильме "Волк с Уолл-стрит
Скромность украшает женщину. Но вот для актрисы это не лучшее качество. Особенно, когда предстоят съёмки обнажённой натуры. Яркая и бесстрашная блондинка в кинокартине «Волк с Уолл-Стрит» в исполнении Марго Робби не была бы столь очаровательной голой, если бы режиссёр не сообразил угостить начинающую актрису бокальчиком шампанского. Начинающая звезда Голливуда хоть и не была любительницей спиртного, однако это был единственный шанс спасти картину.
Брэд Питт
Брэд Питт в фильме "Бойцовский клуб
Порой, только в пьяную голову могут прийти неординарные мысли. И вопрос не в гениальном воплощении задуманного режиссёром образа, а совсем в другом. Например, съёмки фильма «Бойцовский клуб» проходили строго по плану. Брэд Питт и его партнёр по фильму Эдвард Нортон «пьяную» сцену отыграли отлично, при этом, совершенно не приложившись к бутылке. Это был последний кадр на текущий день, и друзья решили выпить теперь по-настоящему после трудового дня. Немного пьяные актёры всерьёз развеселились и стали бросать мячи в передвижную кухню. Азарт понравился съёмочной группе - так в фильме появилась сцена, где герои «под шарфе» с драйвом играют в гольф.
Билли Боб Торнтон
Билли Боб Торнтон в фильме "Плохой Санта
Черная комедия «Плохой Санта» стала любимым предновогодним фильмом уже нескольких поколений. По сценарию главный герой Уилли был пройдохой и пьяницей. И полностью вжиться в эту роль Билли Бобу Торнтону помогла выпивка. Он каждый день в течение трех месяцев, покуда шли съёмки фильма, появлялся на съёмочной площадке слегка навеселе. Наверное, поэтому ему точно удалось передать поведение, мимику и жесты главного героя картины. Кстати, за эту роль он был номинирован на премию «Золотой глобус». Билли Боб, наверное, нашел лучший способ не только получать удовольствие от употребления горячительных напитков, но и денежное вознаграждение за талантливо воплощенного хмельного Санты. Неудивительно, что Билли не единожды давал согласие на свое участие в продолжении удачной работы.
Алексей Серебряков и Владимир Вдовиченков
Алексей Серебряков и Владимир Вдовиченков в фильме "Левиафан
«Пьяные» сцены фильма «Левиафан» получились настолько убедительными лишь потому, что режиссер фильма Андрей Звягинцев предложил актерам поставить эксперимент. И поставили. Алкоголь на столе оказался не подкрашенной водой, а настоящей спиртосодержащей жидкостью. Актеры это оценили, и работа пошла успешнее. Алексей Серебряков и Владимир Вдовиченко, пригубив стаканчик-другой, полностью оправдали ожидания съёмочной группы.
Алексей Нилов
Алексей Нилов в фильме "Улицы разбитых фонарей
Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» в свои 56 лет не раз был замечен в объятиях зелёного змея. В 2007 году он даже пережил клиническую смерть, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Пил он постоянно - и до, и после, и во время съёмок. А актерский талант и наработанное с годами имя позволяли Алексею фактически играть «на автопилоте». Однако сейчас Нилов полностью избавился от пагубной зависимости, ведёт здоровый образ жизни, занимается лечебной физкультурой и посещает храм.
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