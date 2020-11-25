28 знаменитостей, которые дружат со школьной скамьи до сих пор

Леонардо Ди Каприо и Тоби Магуайер

Лео и Тоби обычные друзья и часто общаются.

Пэрис Хилтон и Ким Кардашьян

Нельзя сказать, что Пэрис была для Ким хорошей подругой.

Влад Топалов и Сергей Лазарев

Распалась группа, но не их отношения.

Джона Хилл и Адам Левин

Парни и сейчас постоянно веселятся вместе.

Селена Гомес и Деми Ловато

Девушки любили эпатировать на своей похожести.

Дмитрий Маликов и Владимир Пресняков

Вместе они выступают нечасто.

Бен Аффлек и Мэтт Деймон

Они до сих пор не разлей вода.

Джастин Тимберлейк и Райан Гослинг

Некоторые время и правда воспитывались в одной семье.

Лив Тайлер и Кейт Хадсон

У них спокойные и доброжелательные отношения.

Ноами Уотсс и Николь Кидман

Красотки сразу подружились.

Дрю Берримор и Кортни Лав

Любовь к тусовкам переросла в настоящую дружбу.

Анна Семенович и Анастасия Гребенкина

Обе девушки в прошлом профессиональные спортсменки.

Шон Пенн и Николайс Кейдж

Фото со съемок фильма.

Федор Бондарчук и Филипп Янковский

Когда-то Бондарчук обладал роскошной шевелюрой, а не лысиной.