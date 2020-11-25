28 знаменитостей, которые дружат со школьной скамьи до сих пор

Многие звезды любят рассказывать, как тернист и сложен был их путь к славе и богатству. Рожденные в простых семьях, они не имели поддержки и всего добивались самостоятельно. Однако часто получается, что многие из них знакомы друг с другом со школы или дружили с самого детства. Похоже, что где-то есть звездный Диснейленд, где штампуют будущих селебрети.
Логичные объяснения этому тоже имеются, например, некоторые звездные друзья вместе штурмовали кастинги и пробовались на роли, либо один брал пример с другого. Да и круг общения у многих с детства определен их происхождением, а значит старт в жизни и возможности примерно одинаковы.
Леонардо Ди Каприо и Тоби Магуайер
Лео и Тоби обычные друзья и часто общаются.
Лео и Тоби, пожалуй, самая известная пара друзей в Голливуде, их приятельским отношениям более 30 лет и познакомились они на съемочной площадке во время кастингов. Причем Тоби был уже известен, а Лео только пытался пробиться. Ди Каприо был инициатором их знакомства, он хотел подружиться с Тоби, поскольку считал его крутым. Несмотря на то, что тогда и сейчас они были и остаются разноплановыми актерами, с разным отношением к профессии и разным уровнем востребованности, их дружбе это не мешает.
По их словам в обычной жизни они регулярно общаются семьями, часто проводят время вместе, собираются, чтобы просто поиграть в баскетбол. В общем, ведут себя как самые обычные друзья, знакомые давным-давно. Лео, кстати, говорит, что без Тоби его карьера актера не сложилась бы столь удачно, а Тоби утверждает, что тот лукавит, ведь он очень талантлив и его успех заслуга только его самого.
Пэрис Хилтон и Ким Кардашьян
Нельзя сказать, что Пэрис была для Ким хорошей подругой.
Девушки учились вместе, правда, еще в начальной школе, бывало, что даже сидели за одной партой. Ким была стилистом Пэрис во время съемок одного из реалити, но их отношения сложно назвать чисто рабочими или дружескими. Знаменитая блондинка всегда брала менее заметную подругу с собой при выходе в свет, часто они одевались в одном стиле, но Пэрис могла не совсем корректно вести себя по отношению к подруге, ставить ее в неудобное положение, просить ее не перебивать перед журналистами, сватать парням, которых отшила сама и многое другое.
Однако сопровождение знаменитой блондинки видимо заложило в Ким уверенность в том, что для того чтобы быть знаменитой и богатой, вовсе не обязательно обладать какими-то выдающимися талантами. И вот теперь о том, где знаменитая и богатая «блондинка в шоколаде» и знать никто не помнит, зато Ким стала олицетворением женской успешности.
Влад Топалов и Сергей Лазарев
Распалась группа, но не их отношения.
Многим может показаться, что Сергей и Владислав познакомились, выступая в одной группе и там же завязалась их дружба, однако все обстояло наоборот. Группа образовалась именно потому что парни дружили. Они познакомились еще в детстве, потому что оба были творческими ребятами.
Да, их группа больше не существует, однако парни до сих пор продолжают общаться и часто видятся, теперь уже вместе с детьми и вторыми половинками. Сергей больше внимания уделяет своей карьере, тогда как Влад обзавелся семьей и обустраивает семейное гнездышко.
Джона Хилл и Адам Левин
Парни и сейчас постоянно веселятся вместе.
Парни учились в одном классе и часто хулиганили. Так познакомились и их родители, ведь их часто вызывали на разборки в кабинет директора, после того как отпрыски играли на нервах учителей. Их проделки начинались еще в школьном автобусе, ведь ехать им тоже было по пути.
Джон был ведущим на свадьбе своего лучше друга Адама, которая случилась в 2014 году. Их отношения до сих пор построены не только на поддержке и взаимовыручке, но и взаимных подколах и схожем чувстве юмора. Вместе они снимались в рекламе шлема для воссоздания виртуальной реальности и это стало еще одним опытом, который их сблизил.
Селена Гомес и Деми Ловато
Девушки любили эпатировать на своей похожести.
Девушки познакомились на съемках «Барни и друзья» еще совсем юными, с тех самых пор они не расстаются. На тот момент им было всего по 10 лет и отношения двух девочек-подростков с чувством собственного достоинства и успешности, нельзя назвать слишком простыми. Они часто ссорились, потом мирились. В то же время их дружба была образцом и примером для подражания для сотен тысяч сверстниц по всему миру.
Поговаривают, что между девушками вновь «пробежала черная кошка», к тому же Ловато лечилась от затяжной депрессии и зависимости, после чего сократила свой круг общения. Однако в интервью обе девушки тепло друг о друге отзываются, хотя и говорят, что они больше не друзья, но признаются в теплых дружеских чувствах.
Дмитрий Маликов и Владимир Пресняков
Вместе они выступают нечасто.
Нет ничего удивительного в том, что выросшие в творческих семьях, ровесники, талантливые исполнители, которые пели с самого раннего возраста, вдруг познакомились и увидели друг в друге родственные души. Дмитрий и Владимир, знакомые с самого детства, тесно общаются и пронесли дружбу сквозь года.
Нельзя сказать, что они разноплановые певцы, но в то же время это никогда не создавало между ними соперничества и не становилось причиной для разногласий, скорее наоборот. Наверное, именно так и должно быть в отношениях между настоящими друзьями.
Бен Аффлек и Мэтт Деймон
Они до сих пор не разлей вода.
Мальчишкам было всего по 8 лет, когда они подружились. Они учились в одной школе и даже жили рядом, к тому же, явно обладали актерскими навыками и схожим типом личности, немудрено, что они начали тесно общаться. После того как окончили школу, перебрались в Нью Йорк и вместе штурмовали кастинги и пробовались на роли. Однако успех обходил их стороной.
Они решили, что к Олимпу нужно подступиться с другой стороны и совместно написали сценарий для фильма «Умница Уилл Хантинг», именно он сделал их знаменитыми, а затем и востребованными. Они продолжают общаться до сих пор, да и их дома, как когда то в детстве, находятся неподалеку друг от друга. Несмотря на то, что оба уже состоявшиеся люди, они всегда готовы прийти на помощь и общаются семьями.
Джастин Тимберлейк и Райан Гослинг
Некоторые время и правда воспитывались в одной семье.
Парни познакомились, когда вели передачу «Клуб Микки Мауса», в то же время там появлялись Кристина Агилера и Бритни Спирс, поэтому с ними они тоже общались. Если смотреть на детские фотографии Джастина и Райана можно подумать, что они родные братья, уж слишком очевидно сходство, немудрено, что оба они считались секс-символами своего времени.
Их отношения с детства были очень крепкими, Райан одно время почти год прожил в семье Джастина, поскольку у его семьи были проблемы с гражданством, поэтому в какой-то степени их на самом деле можно назвать братьями. Они и сейчас очень близки, часто появляются на светских мероприятиях вместе, общаются и в обычной жизни.
Лив Тайлер и Кейт Хадсон
У них спокойные и доброжелательные отношения.
Их родители люди одного круга и периодически бывали на мероприятиях вместе с дочками, там то они и подружились. Это случилось задолго до школы, в которую они тоже пошли вместе, таким образом, можно сказать, что их дружба проверена временем, они росли и завоевывали популярность вместе.
Ровные и спокойные отношения девушек подкрепляются не только одинаковым выбором профессии и высоким уровнем востребованности в ней. Они обе еще и многодетные мамы, поэтому не исключено, что дальше дружить будут уже и их дети, ведь они тоже много времени проводят вместе. Они снимались в фильме «Доктор Т и его женщины».
Ноами Уотсс и Николь Кидман
Красотки сразу подружились.
Они познакомились начинающими актрисами еще совсем юными, их сблизил неудачный кастинг на моделей для рекламы купальников, когда они обе получили отказ, то переживали неудачу совместно. Оказалось, что у них много общего: обе красивые женщины, обе актрисы, обе с Австралии. В их понимании дружба – это помощь и поддержка в сложные времена, а не только общение и веселье.
Николь поддерживала подругу в период, когда ее карьера пошла вниз, и она не могла найти для себя ничего достойного. В свою очередь Ноами была рядом, когда Николь переживала сложный развод. Они дорожат этими отношениями и считают их большой редкостью.
Дрю Берримор и Кортни Лав
Любовь к тусовкам переросла в настоящую дружбу.
Они познакомились на съемках фильма «Дрянные девчонки» еще будучи подростками и с тех пор часто тусили вместе. Дрю с теплотой вспоминает это время, испытывая даже некую ностальгию, видимо потому что для нее это уже осталось в прошлом, а вот для Кортни тусовки и вечеринки еще не совсем закончились.
Дрю – крестная мама дочери Корти и Курта Кобейна, женщины сохраняют теплые отношения и часто проводят время вместе друг с другом и членами своих семей.
Анна Семенович и Анастасия Гребенкина
Обе девушки в прошлом профессиональные спортсменки.
Бывшие спортсменки познакомились когда им было по 13 лет, обе они занимались в одной спортивной секции и подавали надежды. Несмотря на то, что Аня ушла из спорта из-за досадной травмы, их общение не прекратилось. К тому же Анастасия, после завершения спортивной карьеры, тоже ведет активную светскую жизнь, пробует себя на телевидении в качестве ведущей и наставницы на спортивных теле шоу.
Обе женщины, полностью реализовав себя, никогда не видели в друг друге соперниц, хотя и всегда подстегивали друг друга, побуждая идти вперед и добиваться поставленных целей.
Шон Пенн и Николайс Кейдж
Фото со съемок фильма.
Парни подружились еще до того как стали именитыми актерами. Несмотря на то, что у них разные характеры и стремления, они никогда не пытались соперничать друг с другом. В 1984 году они сыграли две главные роли в фильме «Гонки с луной», однако с возрастом их отношения стали несколько напряженными.
За Шоном закрепилась репутация «плохого парня» Голливуда, он часто встревал в скандалы и становился участником различных разборок, тогда как Николайс вел себя спокойно и интеллигентно. Шон неоднократно обвинял друга в том, что он продался за гонорары и стал сниматься во всем подряд, совершенно предав свои принципы, которыми поначалу руководствовались они оба.
Федор Бондарчук и Филипп Янковский
Когда-то Бондарчук обладал роскошной шевелюрой, а не лысиной.
Знакомство их состоялось еще в юном возрасте, уже тогда они увидели друг в друге родственные души и очень доверяли друг другу, считались лучшими друзьями. С годами, несмотря на то, что успех к ним пришел по-разному, их отношения не исчерпали себя, они до сих пор общаются и дружат уже семьями.
Во времена бурной молодости они часто посещали развлекательные заведения, и бывало даже попадали в различные неоднозначные ситуации. Позже им довелось работать вместе: Филипп снимался в фильме, который ставил Бондарчук.
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