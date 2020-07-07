Российские девчата: жизнь женщин вдалеке от столиц

Все больше мужчин покидают свои дома в сельской местности в поисках работы, а это вы сами понимаете, к чему ведет - их крепкие дочери начинают работать «за себя и за того парня».

И жизнь там не останавливается. Российский фотограф с хорошей, опять же русской фамилией Иванова Ольга - одна из немногих, кто запечатлевает современную жизнь в отдаленных местах.

Иванова начала посещать деревни по всей стране в 2009 году, работая фотографом в российском журнале. Она мгновенно влюбилась в атмосферу.

Вот что она написала:

«Существует особое чувство свободы, в основном благодаря способу общения, совершенно не похожему на обычаи города», - объясняет она.

«Чужих нет. Отношения могут быть какими угодно, но не формальными, не холодными. Временами бывают настоящие драмы и интриги, но все заботятся обо всех остальных. Я обнаружила закрытое сообщество людей, живущих жизнью, совершенно отличной от моей, поэтому мой ключевой интерес состоял в том, чтобы запечатлеть эту жизнь».

И да, на ее фотографиях у девушек светлые лица.

Сначала посмотрим последние снимки Ивановой, сделанные в Бологое, а уж потом – ее замечательную коллекцию, в которой нет привычной темы опустошенности, которую часто можно увидеть у других фотографов.

Помните с детства Маршака:

— Это что за остановка —

Бологое иль Поповка?

Вот оно, Бологое

«Небольшое место, расположенное примерно на полпути между Москвой и Санкт-Петербургом на железнодорожном маршруте, соединяющем две столицы. Когда большая часть жизни в России сосредоточена в больших городах, такое место кажется тихим и замороженным, как будто там ничего не происходит. Но это не правда…»