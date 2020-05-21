Ошибки, которые приводят к преждевременной порче поликарбоната

Поликарбонат – один из наиболее популярных материалов при обустройстве дачного и домашнего пространства. Он весьма часто применяется при установке теплиц, навесов, создании балконов, террас и других подобных конструкций. Пластиковые листы просты в монтаже и не требуют каких-либо специальных знаний при выполнении монтажа. Впрочем, все это вовсе не означает, что при их установке нельзя наделать ошибок. Многие из них, кстати, приводят к преждевременной порче материала.
1. Неправильное расположение сторон
Важно правильно выбрать сторону. /Фото: rostov.pulscen.ru. После распаковки материала нужно обратить внимание на защитную пленку. На ней должна быть указана лицевая и изнаночная сторона плиты. Так, во время монтажа конструкции, лицевая сторона поликарбоната всегда должна быть направлена к солнцу. Если сделать наоборот, то изнаночная сторона покрытия очень быстро разрушится под действием солнечных лучшей.
2. Радиус изгиба
Не стоит перегибать. /Фото: moypolikarbonat.ru. Поликарбонат – хороший материал. Однако не стоит его лишний раз проверять на прочность. Сделать сферу из плиты точно не получится. Каждый тип плит обладает своим вполне конкретным допустимым радиусом изгиба. Чтобы плита не треснула, не стоит его превышать. Уточнить данную величину можно у производителя.
3. Неправильное расположение
Нужно быть внимательным. /Фото: remontik.org. Если неправильно расположить профиль, то с высочайшей долей вероятности под ним будет скапливаться конденсат. В холодное время года это приведет к тому, что при первом же морозе плиты начнут трескаться. Для того, чтобы влага свободно входила и выходила, листы необходимо располагать полыми отверстиями вниз. Кроме того, рекомендуется соблюдать угол уклона хотя бы в 5 градусов.
4. Плохая герметичность
Нужен специальный герметик. /Фото: sdm-chem.ru. Для работы с поликарбонатом имеются специально предназначенные герметики. Применять для монтажа обычную изоленту или скотч – нельзя. Лучший из возможных вариантов – силиконовый герметик. Также существует специальный поликарбонатный скотч. Он бывает двух видов: гермолента (для наружных работ) и перфолента (для вывода влаги внутри помещения).
5. Неправильный крепеж
Крепим листы. /Фото: roofs.club. Болты и гайки без уплотнителя с поликарбонатом использовать нельзя. Кроме того, во время монтажа следует проявлять повышенную бдительность. Перетягивание и недотягивание метизов может одинаково стать причиной искривления и даже повреждения пластикового покрытия. Кроме того, игнорируя использования уплотнителя, мастер «заложит бомбу» в виде постоянно протекающей воды в материал и под него.
6. Открытые края
Если не закрыть - будут проблемы. /Фото: moypolikarbonat.ru. Торцы листов должны быть в обязательном порядке закрыты специальным накладками (в крайнем случае клейкой лентой). Также следует герметично заделывать все места стыка. В противном случае, скопившаяся вода и грязь станет причиной начала разрушения пластиковой плиты под действием естественных факторов.
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