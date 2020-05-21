Ошибки, которые приводят к преждевременной порче поликарбоната

Поликарбонат – один из наиболее популярных материалов при обустройстве дачного и домашнего пространства. Он весьма часто применяется при установке теплиц, навесов, создании балконов, террас и других подобных конструкций. Пластиковые листы просты в монтаже и не требуют каких-либо специальных знаний при выполнении монтажа. Впрочем, все это вовсе не означает, что при их установке нельзя наделать ошибок. Многие из них, кстати, приводят к преждевременной порче материала.





1. Неправильное расположение сторон

2. Радиус изгиба

3. Неправильное расположение

4. Плохая герметичность

5. Неправильный крепеж

6. Открытые края