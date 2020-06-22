Любопытные факты о саке﻿

Бактерии, дрожжи и японская пунктуальность

Как появилось саке

Пьют ли саке горячим

Что мы знаем о саке? Обычно все ограничиваются двумя фактами: это традиционный японский алкоголь и готовится он из риса. Большинство другой информации, которую мы привыкли слышать об этом напитке, не соответствует действительности и относится к области легенд или баек. То что мы расскажем вам о саке, гораздо удивительнее расхожих домыслов и этого вы точно от японского спиртного напитка не ожидали.Начать нужно с того, что мы заблуждаемся, называя алкоголь, полученный из риса, саке. Слово это в японском языке обозначает вообще любой спиртной напиток, независимо от его происхождения. Рисовый напиток жители Страны восходящего солнца называют «нихонсю». Если вы увидите где-то в меню это слово, то можете быть уверены, что в этом заведении знают толк в выпивке.Еще одну распространенную ошибку мы совершаем, называя этот продукт рисовой водкой. Это определение бросает тень на всех японских выпивох, так как крепость нихонсю составляет всего 15 градусов. К тому же технология производства спиртного напитка не имеет ничего общего с водочной. Кстати, вином саке (так мы будем дальше называть нихонсю, чтобы не путаться) также не является по своей природе. Так что же это такое?Япония — очень самобытная страна, поэтому и спиртное там готовят не совсем обычным способом.Получить саке можно только из особого сорта риса с крупными зернами и повышенным содержанием крахмала. Перед тем как приступить к таинству приготовления, рис тщательно шлифуют, чтобы избавить его оболочку от веществ, способных оставить привкус.Во время операции шлифовки определяется сорт продукта — чем тщательнее обрабатывают зерна, тем выше качество алкогольного напитка. После подготовки рис промывают, заливают водой и оставляют на определенное время в замоченном состоянии. Через время рис перекладывают в другую емкость и пропаривают — это раскрывает его поры, что очень важно. Далее в ход идут микроорганизмы — японцы используют для подготовки сырья грибок кодзи. Культуру закладывают в емкости с рисом, стоящие в помещениях с высокой влажностью и температурой. Процесс занимает 48 часов, после чего начинают готовить сусло. Рис с разросшимся кодзи закладывают в чаны, заливают водой и добавляют дрожжи кобо. Смесь бродит не менее двух недель, а затем в чаны добавляют еще пропаренный рис и кодзи. Плесень превращает крахмал в сахар, а дрожжи делают из сахара спирт. Так проходит еще три недели и получается сусло другого типа, которое называют мороми. Из него и отжимают готовый алкогольный напиток, который затем фильтруют и пастеризуют.Нужно добавить, что фильтрация — обязательный этап, так как саке с осадком считается некондицией и пить его ни один японец не станет. Пастеризация также важна — она помогает прервать процессы с участием микроорганизмов, способные испортить напиток при хранении в самые сжатые сроки. Мы описали технологию сжато и примитивно, а на самом деле это очень ответственная работа, в которой все действия расписаны едва ли не поминутно. Отступление от канонов сразу же отражается на вкусе, цвете или крепости продукции и переводит ее в статус брака.Кому впервые пришло в голову так заморочиться, чтобы получить напиток крепостью всего 15 градусов, история умалчивает. Известно, что саке производят с глубокой древности, а его предшественником был напиток, получаемый при помощи «kuchikamizake».Под этим непроизносимым словом, не имеющим аналогов в других языках, понимают пережевывание риса с добавлением слюны. Неаппетитную и абсолютно антисанитарную субстанцию предки самураев сплевывали в особые емкости, где полученная жидкость бродила и набирала крепость. Чтобы производство спиртного не выглядело совсем уж отвратительно, пережевывать рис доверяли красивым девственницам. Часть алкоголя оставляли для употребления по назначению, а часть посвящали духам и попусту переводили, выливая на алтари храмов и просто выплескивая на землю, для получения расположения богов плодородия.Наконец мы добрались до вопроса, который возникает неизбежно при каждом разговоре о саке. Важно помнить, что если вам без предупреждения подносят нагретый напиток, то это вполне может значить, что он низкого качества. Повышают температуру этого спиртного для устранения запахов и привкуса, оставшихся после плохой шлифовки рисовых зерен. Японцы называют такой сорт саке фуцусю и считают его простонародным напитком, как у нас дешевый самогон.Но нужно помнить и о том, что саке могут подогреть и по просьбе клиента — есть ценители теплого рисового безобразия. Гурманы различают два типа подогрева — хинатакан (30 градусов) и тобикирикан (55 градусов). Для подачи напитка не подходят европейские графины и рюмки. Если вы попали за стол к настоящим знатокам японской культуры, то саке принесут в особых бутылочках — токкури. Каждому из присутствующих положена отдельная токкури, но наливать самому себе в Японии, как и у нас, не принято. Вы можете наполнять из своей емкости чашку собутыльника, а он из своей — вашу. Саке не слишком крепкое зелье, поэтому его почти никогда не закусывают. Японцы считают, что вкусом этого спиртного нужно наслаждаться, не омрачая его едой.