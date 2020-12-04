Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Pciha Ivanova
    Многие факты сомнительны.45 откровенных фа...
  • Отари Хидирбегишвили
    Любопытные факты!18 удивительных г...
  • Boris Max
    Пиздаболы...Черные копатели с...

Уход за посудой из нержавейки

Всем хороша посуда из нержавейки: прочная, красивая, универсальная и безопасная. Но имеет неприятное свойство покрываться с внешней стороны стойким коричневым налетом, отмыть который совсем не просто.

Уход за посудой из нержавейки

Мы уже не раз писали про различные способы вернуть кастрюлям из нержавейки первозданный блеск. Но, как говорится, век живи — век учись. Оказывается существует способ избежать проблемы, а не бороться с ее результатами.

ПОСУДА ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ



Оттирая с нержавейки жир, нагар и остатки пищи, мы рискуем повредить глянец и лишить ее блеска. Между тем если правильно распаковать посуду из нержавеющей стали, то для этого достаточно будет мягкой губки.

Уход за посудой из нержавейки
Почему подготовка к эксплуатации так важна? Дело в том, что для придания посуде из нержавейки товарного вида ее на заводе тщательно полируют специальными пастами.

Уход за посудой из нержавейки

После этого моют и покрывают тонким слоем минерального масла. Нагреваясь на огне это минеральное масло и образует ту трудноудаляемую пленку.

РУКОВОДСТВО ПО ПОДГОТОВКЕ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

ТЕБЕ ПОНАДОБИТСЯ


хозяйственное мыло
2 ч. л. лимонной кислоты
мягкая губка

ХОД РАБОТЫ


Вымой новую кастрюлю (или чайник) используя губку и хозяйственное мыло.

Уход за посудой из нержавейки

Поставь ее в мойку и обдай кипятком, в котором растворены 2 чайные ложки лимонной кислоты.

Еще раз вымой посуду в теплой воде и насухо вытри.

Уход за посудой из нержавейки

Затем наполни холодной водой. Поставь на самый малый огонь и доведи воду до кипения.

Уход за посудой из нержавейки

Вылей воду, дай кастрюле остыть и вытри ее насухо.Теперь мыть кастрюлю будет намного легче. А в чистой посуде, согласись, и готовить намного приятнее.

Уход за посудой из нержавейки

Как ни крути, а даже самая лучшая кастрюля рано или поздно приходит в совершенную негодность. После этого кухонную помощницу можно выкинуть, а можно подарить ей новую жизнь в качестве декоративной или полезной вещи.
Читать далее →
Ссылка на первоисточник
Посудауход
Обсудить

Картина дня

наверх