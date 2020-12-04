Уход за посудой из нержавейки

Всем хороша посуда из нержавейки: прочная, красивая, универсальная и безопасная. Но имеет неприятное свойство покрываться с внешней стороны стойким коричневым налетом, отмыть который совсем не просто.







Мы уже не раз писали про различные способы вернуть кастрюлям из нержавейки первозданный блеск. Но, как говорится, век живи — век учись. Оказывается существует способ избежать проблемы, а не бороться с ее результатами.



ПОСУДА ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ

РУКОВОДСТВО ПО ПОДГОТОВКЕ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ



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ХОД РАБОТЫ

Оттирая с нержавейки жир, нагар и остатки пищи, мы рискуем повредить глянец и лишить ее блеска. Между тем если правильно распаковать посуду из нержавеющей стали, то для этого достаточно будет мягкой губки.Почему подготовка к эксплуатации так важна? Дело в том, что для придания посуде из нержавейки товарного вида ее на заводе тщательно полируют специальными пастами.После этого моют и покрывают тонким слоем минерального масла. Нагреваясь на огне это минеральное масло и образует ту трудноудаляемую пленку.хозяйственное мыло2 ч. л. лимонной кислотымягкая губкаВымой новую кастрюлю (или чайник) используя губку и хозяйственное мыло.Поставь ее в мойку и обдай кипятком, в котором растворены 2 чайные ложки лимонной кислоты.Еще раз вымой посуду в теплой воде и насухо вытри.Затем наполни холодной водой. Поставь на самый малый огонь и доведи воду до кипения.Вылей воду, дай кастрюле остыть и вытри ее насухо.Теперь мыть кастрюлю будет намного легче. А в чистой посуде, согласись, и готовить намного приятнее.Как ни крути, а даже самая лучшая кастрюля рано или поздно приходит в совершенную негодность. После этого кухонную помощницу можно выкинуть, а можно подарить ей новую жизнь в качестве декоративной или полезной вещи.