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Чем заменить один компонент в привычном блюде, чтобы из вредного оно превратилось в полезное


Чем заменить один компонент в привычном блюде, чтобы из вредного оно превратилось в полезное


Многие из нас обожают блюда, состоящие из множества компонентов (салаты, супы, рагу), потому что они более вкусные из-за смешения ноток всех компонентов. Вот только такие блюда часто вредны. Материал расскажет, как замена всего одного вредного компонента на полезный сделает вашу диету сбалансированной и здоровой.

1. Замена для мясного супа


Не превращайте суп в жидкий гамбургер.

Не превращайте суп в жидкий гамбургер.

 

В Западной кулинарии в мире шеф-поваров вообще нет такого понятия, как суп с мясом и картошкой или суп с мясом и вермишелью. В виду высокой калорийности картофеля и макаронных изделий получается, что суп с совмещением этих продуктов превращается в расчлененный гамбургер, залитый жидкостью. Супом в понимании высокой кухни считается либо бульон, либо овощной суп, либо грибной суп, либо суп-пюре. Если вам очень хочется вкусить максимально сытный суп, то все привычные советские добавки для сытности (картофель, вермишель, любые овощи) замените на брокколи. И тогда получится очень сытное, но полезное и диетическое блюдо.

2. Замена для любимого салата с майонезом


Решительное НЕТ майонезу.

Решительное НЕТ майонезу.

 

Майонез, бесспорно, является продуктом, который в первую очередь следует исключить из вашего райиона, если вы хотите жить долго.
У фабричного (не домашнего!) майонеза нет вообще никаких полезных качеств. Он вкусный, жирный, он порождает привыкание к нему. А злоупотребление майонезом приводит к серьезным настолько серьезным заболеваниям сосудов и желудочно-кишечного тракта, что мы даже не будем их озвучивать. Что делать, если вы привыкли в салатом с майонезом, но приняли решение жить долго? Заменить в ваших любимых салатах майонез на белый йогурт без сахара. Таким образом, вы не потеряете текстуру и вкус ваших привычных салатов.

Доп.информация! Если вы привыкли запекать мясо в духовке под майонезом, замените майонез на нежирную сметану.

3. Замена для греческого салата


Кто бы мог подумать!

Кто бы мог подумать!

 

Если вы сидите на диете и мечтаете сбросить лишние килограммы, а при этом обожаете греческий салат (считая его диетическим блюдом), то даже сыр фета, входящий в его состав, - для вас слишком калорийный продукт. Замените фету на зерненый творог. Это будет в точности так же вкусно, но втрое менее калорийно. Лайфхак, господа!

4. Замена для салата с крабовыми палочками и кукурузой


А вот так!

А вот так!

 

Привыкли к любимому, рожденному в девяностых салатику с крабовыми палочками, консервированной кукурузой, вареным яйцом и рисом? Но это же яд для желудка, ребята! Замените клейкий и совершенно вредный рис на мелко нарезанный свежий огурец.

5. Замена для выпечки


Отличное решение.

Отличное решение.

 

Для домашней выпечки перестаньте использовать пшеничную муку, от которой в десять раз быстрее набухаем мы сами, а не наша сдоба в духовке. Отдайте предпочтений гречневой, пшенной, овсяной муке. Это и вкус выпечки улучшит, и сделает её всё же чуть более полезной. Научитесь печь из цельнозерновой или из ржаной муки. Рафинированная мука высшего сорта не несет в себе ничего, кроме быстрых углеводов и пустых калорий.

6. Замена для котлет


Долой позавчерашний день.

Долой позавчерашний день.

 

Привыкли к рецепту бабушек и мам, согласно которому в фарш для домашних котлет перекручивается в мясорубке белый хлеб? Хм... А хотите жить долго без хронических заболеваний? Если твёрдо хотите, то начните в котлетный фарш вместо белого хлеба добавлять натертый на мелкой терке кабачок. Он отлично склеит фарш и сделает котлеты наконец-то ПОЛЕЗНЫМИ, легкими и воздушными.

Важно. Жарить котлеты можно только на крошечном огне и на оливковом масле. Котлеты в черной корочке - яд. И точка.

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Чем заменить один компонент в привычном блюде, чтобы из вредного оно превратилось в полезное

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Чем заменить один компонент в привычном блюде, чтобы из вредного оно превратилось в полезноеПодписаться на мой Instagram
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