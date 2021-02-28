Чем заменить один компонент в привычном блюде, чтобы из вредного оно превратилось в полезное

1. Замена для мясного супа

Не превращайте суп в жидкий гамбургер.

2. Замена для любимого салата с майонезом

Решительное НЕТ майонезу.

3. Замена для греческого салата

Кто бы мог подумать!

4. Замена для салата с крабовыми палочками и кукурузой

А вот так!

5. Замена для выпечки

Отличное решение.

6. Замена для котлет

Долой позавчерашний день.