Как сегодня приготовить блюда 1000-летней давности, которые ели жители Древней Месопотамии, Египта или Рима

Кулинария – одно из древнейших искусств. Даже в очень далекие времена человек пытался не просто приготовить пищу, а соединить ингредиенты так, чтобы получалось сытное и вкусное блюдо. Также с древних времен люди начали записывать рецепты, поэтому сегодня ученые имеют возможность приготовить блюда, которые ели жители Древней Месопотамии, Египта или Рима. Интересно, что многие из древнейших рецептов дожили и до наших дней, являясь частью национальной кухни.

Ученым долго не удавалось расшифровать глиняные таблички из Месопотамии. Считалось, что это аптекарские записи, однако позднее исследователи поняли, что перед ними древнейшая поваренная книга. По ней готовили почти четыре тысячи лет назад. Билл Сазерленд, профессор Кембриджского университета, сидя на карантине, решил адаптировать эти рецепты для наших дней и приготовил четыре блюда месопотамской кухни. Поделившись со своими подписчиками в твиттере результатами этого исторически-кулинарного эксперимента, профессор написал:

«Я решил приготовить вавилонскую еду из рецептурной таблички. Она создана в 1750 году до нашей эры, и это самые старые из существующих рецептов. Кажется, со мной все в порядке. Это лучшая месопотамская еда, которую я ел.

Рагу из баранины с ячменными лепешками

Рагу из баранины включало в себя кроме мяса и жира сушеные ячменные лепешки. Часть из них крошилась для соуса, а часть потом добавлялась в тарелку. Кроме того, в рецепт входили репчатый лук, лук-шалот, растолченный чеснок и молоко. Билл назвал это блюдо «простым и вкусным». Надо сказать, что ячмень в древних обществах был очень распространен. Его окультурили около десяти тысяч лет назад, а дикий ячмень начали употреблять в еду в Палестине не позднее, чем 17 тыс. лет назад. Одним из древнейших напитков времен неолита было ячменное пиво, а в Древнем Риме гладиаторов называли «питающиеся ячменем» из-за того, что этот злак способствует быстрому набору мышечной массы. Мы сегодня ячмень употребляем в пищу в виде двух круп – перловой и ячневой, так что воспроизвести древний рецепт вслед за профессором истории сможет любая хозяйка. Время готовки и посуда в глиняных скрижалях не указывались, так что здесь придется опираться на свой кулинарный опыт и чутье.

Рагу из бараньих ног со свеклой

Второй вариант рагу из бараньих ног по виду больше напоминает борщ, так как готовится с добавлением свеклы. Кроме того, в рецепте присутствуют пиво, руккола, кинза, тмин, лук и чеснок. Сверху уже потушенные ингредиенты посыпаются кориандром и свежей кинзой. Вообще, как выяснили ученые, именно рагу – тушеные овощи, злаки и мясо в различных комбинациях составляли важную часть древней кухни. На вавилонских табличках, например, приводятся 25 рецептов подобных кулинарных вариаций. Цивилизация, освоившая в полной мере земледелие, могла предложить огромный набор овощей для творческой фантазии древних поваров. Исследователи пришли к выводу, что большая часть рецептов рагу национальных кухонь Ирака, Сирии, Ирана и Турции являются преемниками блюд с древних табличек.

Луковая запеканка

Еще одним блюдом, приготовленным профессором Сазерлендом стала «размазня из лука-порея и зеленого лука, запеченная с закваской». Это блюдо готовится без мяса, что также очень характерно для доисторической кухни. Ученые считают, что есть каждый день мясо могли позволить себе только очень богатые люди. Скот в древнем Междуречье разводили, прежде всего, для других целей: быков держали для пахоты, овец – для шерсти, а коз – для молока. В еду шло чаще всего мясо птицы или охотничья добыча. Речная рыба, которой, вероятно, водилось тогда в достатке, была в основном пищей бедняков. Согласно описанию из глиняной таблички, своеобразная запеканка готовится из воды, жира, кинзы, соли, лука-порея, чеснока и сухой закваски, которую необходимо просеять и распределить по дну емкости для запекания.

Доисторический суп, сваренный с некоторыми заменами в составных частях

Последним блюдом, с которым экспериментировал профессор, стал суп «Зуканда». Как он сам признался, в этом рецепте он схитрил и заменил один ингредиент – вместо овечьей крови использовал томатную пасту. Нельзя сказать, что это полноценная замена, так как остальные составные части: жир, укроп, кинза, лук-порей, чеснок и немного кислого молока явно должны были служить лишь дополнением к основному вкусовому и питательному компоненту. Надо сказать, что кровяные супы были очень распространены в древности. Сегодня рецепты блюд из крови (немецкий Шварцзауэр, польская Чернина, португальский Картофель с кровью и кровяные колбасы) тоже можно встретить, хотя они порой и удивляют, но в старые времена этот ценный и питательный продукт никогда не выкидывался.

Сохранились свидетельства о знаменитой «Спартанской похлёбке» или «Черном кровяном супе» - блюде, которое ужасало древних эллинов.

«Суровые жители Спарты ели эту похлёбку с удовольствием, но все прочие греки находили её отвратительной и несъедобной. Шутки, связывающие легендарную храбрость спартанцев с чёрной похлёбкой, встречаются у многих древних авторов. Суть всех этих шуток сводится к тому, что тем, кто постоянно ест столь невкусное блюдо, нет смысла дорожить жизнью».

(Дж. Миллер, «Еда и эволюция»)

В целом, ученый Кембриджского университета остался очень доволен своим экспериментом. Он отметил, что древняя еда показалась ему вкусной и питательной, несмотря на обилие жира лука и чеснока, что может показаться современному гурману несколько грубым.