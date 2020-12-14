История появления деревянных советских бараков

В наше время у многих российских граждан есть собственная жилплощадь. Даже если у человека нет семьи, он старается приложить максимум усилий, чтобы приобрести квартиру или дом. Однако в период становления СССР наблюдалась острая нехватка жилья. В самом начале тридцатых годов правительство молодого государства подошло к вопросу со всей ответственностью. Именно тогда и стали возводить бараки. Привет из прошлого можно наблюдать и сегодня. Есть люди, которые до этих пор проживают в старых бараках из дерева.











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