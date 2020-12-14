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История появления деревянных советских бараков

В наше время у многих российских граждан есть собственная жилплощадь. Даже если у человека нет семьи, он старается приложить максимум усилий, чтобы приобрести квартиру или дом. Однако в период становления СССР наблюдалась острая нехватка жилья. В самом начале тридцатых годов правительство молодого государства подошло к вопросу со всей ответственностью. Именно тогда и стали возводить бараки. Привет из прошлого можно наблюдать и сегодня. Есть люди, которые до этих пор проживают в старых бараках из дерева.

История появления деревянных советских бараков


1. Кино и реальность


История появления деревянных советских бараков

Наверное, есть немало людей, которые еще не забыли детскую советскую кинокартину «Старик Хоттабыч». В ней, как и во многих других фильмах, граждане СССР являются счастливыми обладателями светлых, достаточно больших, а главное, отдельных городских квартир. Но в реальности дела обстояли совершенно иначе. Такое жилище получали чиновники всех рангов и лица, занимающие руководящие должности. Что касается обычных среднестатистических жителей страны, то их селили или в общагах, или в бараках, или в коммуналках, чем-то похожих на клетки. А вот квартиры «из телевизора» появились намного позже, уже в шестидесятых годах. Называют эти небольшие отдельные квартиры хрущевками, ведь именно при Никите Сергеевиче и стали их строить.

2. Первые постройки для рабочего класса


История появления деревянных советских бараков

Бараки, которые впоследствии символизировали индустриализацию, были двухэтажными. Заселялись в них сельские жители, которые переехали в город и из крестьян оперативно переквалифицировались в рабочих. Именно благодаря им, быстро вырастали целые города, которые очень стремительно развивались. Нередко строительство домов разворачивалось прямо на заводских территориях. Так не нужно было тратить время и деньги на транспорт, чтобы добраться до места работы. Из всех возможных вариантов строительство этих самых бараков было наиболее экономичным. Поэтому, когда начинали застраивать новые поселки и города, то эти строения появлялись в первую очередь. Плита, которая топилась дровами и туалет где-то на улице в то время никого не смущали. Газ в бараках тоже отсутствовал. Сами же по себе помещения были длинными, а кухни, по типу общаговских, общими. Площадь жилой комнаты приблизительно была от десяти до пятнадцати метров квадратных.

3. Безопасно ли это


История появления деревянных советских бараков

Сказать, что современные барачные сооружения полностью безопасны, сложно. Дело в том, что изначальный эксплуатационный срок у этих конструкций был не более двадцати лет. Но прошло уже гораздо больше времени, а они продолжают активно использоваться. Таким образом, все сроки по эксплуатации давно превышены в два, три, а то и больше раз. Естественно, исправить плачевность положения даже самый дорогой косметический ремонт не сможет.

История появления деревянных советских бараков

Достаточно часто в этих старых зданиях происходят обрушения или пожары. Это и неудивительно, ведь здесь отсутствует даже простейшая инфраструктура. Но в этих жилых помещениях можно прописаться, поэтому некоторые граждане, хотя бы ради прописки приобретают жилплощадь в бараках.

4. Жестокая действительность


История появления деревянных советских бараков

В настоящее время в барачных зданиях проживают, как правило, бедные слои населения или пенсионеры, у которых нет возможности купить себе жилье с более комфортными условиями. Тем временем, представители власти говорят, что всех вовремя расселить они попросту не успевают. Предоставляют жилплощадь тем, у кого квартира находится в совсем уж неблагоприятном состоянии. Когда-то людям уже пообещали, что у них у всех будут светлые квартиры с удобствами, а не клетки в бараках. Кто знает, может действительно придет время, когда в нашей стране не останется ни единого деревянного барака родом из прошлого.

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