Жутковатое тиковое дерево

Дикий тик (Pterocarpus angolensis) – это лиственное дерево с темной корой, имеющее размашистую крону и достигающее 15 метров высоту. Сок этого дерева имеет кроваво-красный оттенок, отчего срубленные стволы дикого Тика выглядят довольно жутковато, как будто дерево истекает кровью.







Красный сок этого дерева используется для изготовления красителя, а также для изготовления средств для лица и тела, путем смешивания его с животным жиром







Считается, что это дерево обладает магическими свойствами, лечащими болезни связанные с кровью, по-видимому, из-за внешнего сходства с кровью







По-английски название этого дерева звучит как «bloodwood tree»







Сок этого дерева может быть как темно-красным, так и коричневым























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