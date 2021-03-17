Дикий тик (Pterocarpus angolensis) – это лиственное дерево с темной корой, имеющее размашистую крону и достигающее 15 метров высоту. Сок этого дерева имеет кроваво-красный оттенок, отчего срубленные стволы дикого Тика выглядят довольно жутковато, как будто дерево истекает кровью.
Красный сок этого дерева используется для изготовления красителя, а также для изготовления средств для лица и тела, путем смешивания его с животным жиром
Считается, что это дерево обладает магическими свойствами, лечащими болезни связанные с кровью, по-видимому, из-за внешнего сходства с кровью
По-английски название этого дерева звучит как «bloodwood tree»
Сок этого дерева может быть как темно-красным, так и коричневым
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Жутковатое тиковое дерево
Дикий тик (Pterocarpus angolensis) – это лиственное дерево с темной корой, имеющее размашистую крону и достигающее 15 метров высоту. Сок этого дерева имеет кроваво-красный оттенок, отчего срубленные стволы дикого Тика выглядят довольно жутковато, как будто дерево истекает кровью.
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