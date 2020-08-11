Простой способ обновить старый затертый руль

Рулевое колеса автомобиля – это наиболее часто использующийся элемент салона. Потягаться с ним в вопросе «популярности» может разве что рычаг коробки передач, а также стояночный тормоз. Главная проблема заключается в том, что с течением времени отделка руля теряет свой первозданный вид. Исправить эту печальную ситуацию можно всего за 5-10 минут при помощи средств, которые с огромной вероятностью есть в каждом доме.



«Баранка» начала свой первозданный вид? Не нужно переживать по этому поводу, рулевому колесу можно вернуть былую славу при помощи одного «дедовского» метода. В большинстве случаев достаточно просто подкрасить руль. Для этого можно использовать (вот неожиданность!) краску для кожи, а можно зайти с другой стороны и пустить в дело обычный крем для кожаной обуви подходящего цвета. Для процедуры восстановления нужна чистая губка и салфетка. С их помощью следует втереть гель в отделочный материал рулевого колеса. Правда у данного метода есть один огромный недостаток – такой реставрации хватит максимум на два месяца. Для того, чтобы эффект от восстановления был куда более долгоиграющим, необходимо подойти к вопросу «по большому». Для работы следует раздобыть «жидкую кожу». Продается она в наше время почти в каждом автомобильном магазине.

Экономить на материале не нужно, берем тот, что подороже. Помимо этого, необходимо подготовить представительный кусок наждачной бумаги. Оптимальным выбором станет мелкозернистая Р2000. Когда все подготовлено, переходим к рабочему процессу. В первую очередь проходимся наждачкой по всем поврежденным (затертым) местам на руле. Необходима данная процедура для восстановления природной шероховатости кожи. Очень важно не переусердствовать, чтобы не спустить с материала верхний слой. Сразу после этого рулевое колесо чистится и обезжиривается . Следом за этим наносим на колесо тонкий слой жидкой кожи.Теперь остается только ждать. Как только материал засохнет, можно будет оценить плоды работы. Если руль все еще будет выглядеть не слишком представительно, то просто наносим еще один слой жидкой кожи поверх уже имеющегося . Полное высыхание отделочной субстанции будет занимать примерно 1 час. Лучше всего проводить реставрационные работы вечером, перед тем как удалиться на сон.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: