Простой способ обновить старый затертый руль

Рулевое колеса автомобиля – это наиболее часто использующийся элемент салона. Потягаться с ним в вопросе «популярности» может разве что рычаг коробки передач, а также стояночный тормоз. Главная проблема заключается в том, что с течением времени отделка руля теряет свой первозданный вид. Исправить эту печальную ситуацию можно всего за 5-10 минут при помощи средств, которые с огромной вероятностью есть в каждом доме.
«Баранка» начала свой первозданный вид? Не нужно переживать по этому поводу, рулевому колесу можно вернуть былую славу при помощи одного «дедовского» метода. В большинстве случаев достаточно просто подкрасить руль. Для этого можно использовать (вот неожиданность!) краску для кожи, а можно зайти с другой стороны и пустить в дело обычный крем для кожаной обуви подходящего цвета. Для процедуры восстановления нужна чистая губка и салфетка. С их помощью следует втереть гель в отделочный материал рулевого колеса. Правда у данного метода есть один огромный недостаток – такой реставрации хватит максимум на два месяца. Для того, чтобы эффект от восстановления был куда более долгоиграющим, необходимо подойти к вопросу «по большому». Для работы следует раздобыть «жидкую кожу». Продается она в наше время почти в каждом автомобильном магазине.
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