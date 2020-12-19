Как развлекался император Николай II и его семья

Николай II был увлекающимся и очень активным человеком. Он с удовольствием проводил время в занятиях спортом, обожал кататься на велосипеде, играть в теннис, купаться в море и плавать на байдарке. Императору удавалось сделать лето насыщенным и веселым, несмотря на занятость и различные жизненные трудности. Это пример позитивного отношения у жизни, умения использовать теплые деньки для своего удовольствия и улучшения здоровья. Читайте, как как Николай II и его семья проводили летнее время, сколько зубров застрелил император и на каком велосипеде он катался.
Увлечение велосипедом и первая царская модель почти за 250 рублей
Император Николай II на велосипедной прогулке. /Фото: cdni.rbth.com
Николай II обожал велосипедные прогулки. В 1895 году им был приобретен велосипед марки Dayfon американского производства. По тем временам стоимость модели была очень высокой - целых 243 рубля. Кроме того, был куплен фонарик стоимостью 9 рублей и велосипедный клаксон, который обошелся в 1 рубль.
Поставлял велосипеды для императора торговый дом «Победа».
Приобретенные для дочерей Николая II модели были тщательно подобраны, так, чтобы девочкам было удобно кататься. Например, они имели закрытые цепи, чтобы во время езды в них не запуталась нижняя юбка. Цесаревич Алексей не мог присоединиться к сестрам. Поскольку он был болен гемофилией, то любая, даже небольшая царапина представляла большую опасность. Но чтобы мальчик не чувствовал себя обделенным, над передним колесом велосипеда было укреплено специальное сиденье, куда садился цесаревич. А в качестве водителя выступал матрос Андрей Деревенько, его воспитатель.
Лаун-теннис, и как к нему пристрастились даже фрейлины
Николай II с удовольствием играл в теннис. /Фото: i.pinimg.com
В середине семидесятых годов 19 века в императорскую семью пришло увлечение теннисом. Игра стала популярной с легкой руки Александра III, который имел лишний вес и искал способы его сбросить. Что касается Николая II, то он впервые близко познакомился с лаун теннисом в Англии. Это произошло в середине девяностых годов, и в то время император лишь наблюдал за игрой, но сам не участвовал. Первый раз Николай II взял в руки ракетку в июне 1896 года в селе Ильинское.
В качестве спортивных партнеров императора выступали офицеры яхты «Штандарт» и охранных подразделений. Иногда и великие князья участвовали в игре. Николай II так увлекся теннисом, что скоро этой игрой «заразился» весь двор. Теннисные корты никогда не пустовали, на них можно было увидеть дочерей Николая II и фрейлин Александры Федоровны.
Участники игры переодевались в спортивную форму. Император выходил в белых брюках, легких ботинках и рубашке, на кармашке которой красовался вышитый двуглавый орел.
Охота: 40 зубров в год
Николай II на охоте со своим трофеем. /Фото: logoslovo.ru
На охоту Николай II ходил с самого детства. Сначала со своим отцом, Александром III, потом и самостоятельно. Специальной службой (Управление императорской охоты) проводилась организация этого развлечения. Управление находилось в Гатчине, а в штате состояли не менее 70 егерей, конюших, стремянных, лесничих и так далее.
Когда охота проводилась очень широко, в качестве загонщиков выступали местные крестьяне, задействовали матросов и солдат. Любимыми местами для охоты императора были прекрасные пригороды Санкт-Петербурга и Гатчина. Он также посещал Беловежскую пущу, охотился на финской земле. Управление императорской охоты вело статистику, фиксировалось количество убитой дичи: медведи, птицы зубры, лоси. Согласно записям, только за 1900 год Николаем II было убито невероятное количество зубров - 41 зверь.
На байдарке с 13 лет и до отречения от престола
Николай II на водной прогулке. /Фото: hramstrastoterpcy.ru
Таким видом спорта как гребля на байдарке Николай II стал увлекаться еще в детстве, когда посещал резиденцию Александра III в Гатчине и восхищался огромными прудами. Когда будущий император отметил тринадцатилетие (май 1881 года), он получил в подарок от родителей байдарку. Стоила она 245 рублей, а производителем выступила Шлюпочная мастерская Санкт-Петербургского речного яхт-клуба. С той поры плавание на байдарке стало любимым спортивным хобби Николая.
Любовь к этому виду спорта он пронес через всю жизнь. Увлеклись греблей и дочери императора. Они с удовольствием плавали по водоемам на шлюпках и байдарках, фотографировались, отдыхали. Март 1917 года ознаменовался отречением императора от престола. Несмотря на это он оставил пометку в своем дневнике, датированную 13 мая 1917 года, где говорилось о том, что в этот день плавал на байдарке.
Купания: Петергофская купальня, Ливадия и Финский залив
Николай II во время прогулки по Финскому заливу с цесаревичем Алексеем и великой княжной Анастасией. /Фото: geglov2.narod.ru
Летнюю жару семья императора переживала в шикарном Петергофе, где на Менажерийском пруду еще приказом Екатерины II была построена прекрасная купальня. Строение было очень красивым: расписные стены, удобные раздевалки. В качестве украшений были созданы два фонтана, носящие поэтические названия «Солнце» и «Дельфины». В 1925 году купальня была разобрана, то есть она радовала посетителей более 150 лет.
Изначально императорская семья купалась либо в исподнем, либо нагишом. К концу 19 века стали делать костюмы для купания. Когда летом 1909 года император с семьей отдыхал на Черном море в Ливадии, его дочери уже щеголяли в купальных костюмчиках, на ногах были специальные туфли, на головах – плавательные шапочки. Интересно, что в качестве расцветки была выбрана мелкая полоска, то есть привычная сегодня тельняшка.
В отличие от Петергофской купальни, в Ливадии все было гораздо проще. Для того чтобы переодеться использовалась палатка, которая располагалась прямо на берегу. А чтобы можно было из нее пройти в воду, клали специальный веревочный мат. Чтобы купания было безопасным, натягивали канат, который выступал в качестве поручня. Дома императорская семья посещала так называемое северное море - купались в Финском заливе. В своем дневнике Николай II записывал даты купаний, например, 6 июня 1905 года появилась заметка о том, что что они с семьей ездили на море, где дети плюхались в воде, и что вода была холодной, но зато хорошо освежала. Кстати, император не боялся холода и купался даже в очень прохладной водичке.
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