Как развлекался император Николай II и его семья

Увлечение велосипедом и первая царская модель почти за 250 рублей

Император Николай II на велосипедной прогулке. /Фото: cdni.rbth.com

Лаун-теннис, и как к нему пристрастились даже фрейлины

Николай II с удовольствием играл в теннис. /Фото: i.pinimg.com

Охота: 40 зубров в год

Николай II на охоте со своим трофеем. /Фото: logoslovo.ru

На байдарке с 13 лет и до отречения от престола

Николай II на водной прогулке. /Фото: hramstrastoterpcy.ru

Купания: Петергофская купальня, Ливадия и Финский залив

Николай II во время прогулки по Финскому заливу с цесаревичем Алексеем и великой княжной Анастасией. /Фото: geglov2.narod.ru